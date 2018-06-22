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كُتّاب وآراء
إيهاب أمير: أؤيد حملة المقاطعة بلا تردد .. والمغرب بلد الحريات
لم يخف الفنان إيهاب أمير تخوفه من الوقوف على خشبة مهرجان موازين لأول مرة، إذ قال: "بعد مسيرة من العمل والمثابرة، استطعت اليوم أن أحقق حلم الصعود على خشبة موازين"، وتابع: "هذه المنصة لها رهبة كبيرة، ولن أخفي تخوفي من إحياء سهرة اليوم".
إيهاب أمير واجه عالماً جديداً مختلفاً بعد النجاح الذي حققه في "ستار أكاديمي"، موردا: "كافحت كثيرا منذ مغادرة برنامج ستار أكاديمي، واشتغلت كثيرا من أجل إثبات نفسي في السّاحة الفنّية رغم الإمكانيات البسيطة وظروف الإنتاج الصعبة، واليوم أواصل مسيرتي بمجهوداتي الشخصية بكتابة وتلحين أغان بنفسي".
وعلّق نجم "ستار أكاديمي" على عدم انخراطه في حملة مقاطعة مهرجان "موازين" قائلا: "المغرب بلد الحريات والديمقراطية، ويعطي للجميع الحق في التعبير عن مواقفه والحق في المقاطعة"، مشيرا في حديثه إلى هسبريس إلى تضامنه مع الشعب في حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة دون تردد.
وعن تراجعه عن التعامل مع ابتسام تسكت وخولة بنعمران في الكتابة والتلحين، يوضح الفنان ذاته: "لم أتراجع، لكن اعتذرت للفنانتين لأنّي لم أستطع التوفيق بين مساري الفني والكتابة لفنانين آخرين بسبب الضغوطات اليومية، وتخوفت من خذلان جمهورهما، وتقديم أعمال لا تليق بهما".
وبعد حرصه على كتابة وتلحين أغانيه بنفسه، كشف إيهاب أنّه "انتقل إلى التعامل مع ملحنين شباب وكتاب غير معروفين في الساحة الفنية"، مشيرا إلى أنّ كلمات أغانيه لا تعكس شيئاً من حياته الشخصية، بقدر ما يستلهم مواضيعها من محيطه.
وعلق إيهاب على غنائه في الملاهي الليلية قائلا: "كل الفنانين المغاربة يناضلون من أجل ضمان الاستمرارية في السّاحة الفنية، وإحيائي للحفلات في النوادي الليلة يظل ضعيفا جدا"، مبرزا أنّ الأغنية المغربية أصبحت تحتل المراتب الأولى من حيث نسب المشاهدة وجودة الكلمات و"الكليبات"، بفضل مجهودات الفنانين الشباب.
وأعلن إيهاب أمير طرح أغنيته الجديدة "trop mimi" اليوم، بالتزامن مع إحيائه حفل موازين، وقال: "هذا أول عمل يجمعني بالفنان "دي دجي كايز، أسعى من خلاله إلى الوصول إلى جمهور أوسع"، وعلق على استبعاد التعامل مع فنانين مغاربة بالقول: "على عكس، ليس هناك انتقاص من قدرات الفنانين المغاربة، بل جاء ذلك بمحض الصدفة، بعد التواصل مع الفنان كايز عبر تويتر، ثم كتبت العمل ولحنّته، وقررنا أن نسجل له الفيديو كليب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لو تم إستثمار هده الأموال التي صرفت من أول دورة إلى يومنا هذا في تطوير التعليم و الصحة و البنية التحتية لكان خيرا على جميع المغاربة
مفراسوش زعما المقاطعة شملت حتى موازين؟ الضحك على الذقون من أوسع أبوابه...
التضامن يكون بالفعل وليس بالقول فقط
فهو يقاطع الشركات الثلاث لانه لن يخسر شيئا ولا يهمه امرها وعنده بدائل وفي المقابل لا يريد مقاطعة موازين لان له في مقاطعة المهرجان خسارة شخصية
هدا ما دفع الشعب لمقاطعة موازين ومنتجات إقتصادية أخرى ناهيك عن ثلاثة الكلاسكية.
- خفض أسعار البنزين
- خفض مستوى الحيات
- مستشفيات و الامن و المدارس و الجامعات للجميع
- نطالب محاكمة ابن كيران و أخنوش
نحن نساند إخواننا المغاربة من أمريكا و كندا
شكرا هسبريس