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الرئيسية | فن وثقافة | إيهاب أمير: أؤيد حملة المقاطعة بلا تردد .. والمغرب بلد الحريات

إيهاب أمير: أؤيد حملة المقاطعة بلا تردد .. والمغرب بلد الحريات

إيهاب أمير: أؤيد حملة المقاطعة بلا تردد .. والمغرب بلد الحريات
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:10

لم يخف الفنان إيهاب أمير تخوفه من الوقوف على خشبة مهرجان موازين لأول مرة، إذ قال: "بعد مسيرة من العمل والمثابرة، استطعت اليوم أن أحقق حلم الصعود على خشبة موازين"، وتابع: "هذه المنصة لها رهبة كبيرة، ولن أخفي تخوفي من إحياء سهرة اليوم".

إيهاب أمير واجه عالماً جديداً مختلفاً بعد النجاح الذي حققه في "ستار أكاديمي"، موردا: "كافحت كثيرا منذ مغادرة برنامج ستار أكاديمي، واشتغلت كثيرا من أجل إثبات نفسي في السّاحة الفنّية رغم الإمكانيات البسيطة وظروف الإنتاج الصعبة، واليوم أواصل مسيرتي بمجهوداتي الشخصية بكتابة وتلحين أغان بنفسي".

وعلّق نجم "ستار أكاديمي" على عدم انخراطه في حملة مقاطعة مهرجان "موازين" قائلا: "المغرب بلد الحريات والديمقراطية، ويعطي للجميع الحق في التعبير عن مواقفه والحق في المقاطعة"، مشيرا في حديثه إلى هسبريس إلى تضامنه مع الشعب في حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة دون تردد.

وعن تراجعه عن التعامل مع ابتسام تسكت وخولة بنعمران في الكتابة والتلحين، يوضح الفنان ذاته: "لم أتراجع، لكن اعتذرت للفنانتين لأنّي لم أستطع التوفيق بين مساري الفني والكتابة لفنانين آخرين بسبب الضغوطات اليومية، وتخوفت من خذلان جمهورهما، وتقديم أعمال لا تليق بهما".

وبعد حرصه على كتابة وتلحين أغانيه بنفسه، كشف إيهاب أنّه "انتقل إلى التعامل مع ملحنين شباب وكتاب غير معروفين في الساحة الفنية"، مشيرا إلى أنّ كلمات أغانيه لا تعكس شيئاً من حياته الشخصية، بقدر ما يستلهم مواضيعها من محيطه.

وعلق إيهاب على غنائه في الملاهي الليلية قائلا: "كل الفنانين المغاربة يناضلون من أجل ضمان الاستمرارية في السّاحة الفنية، وإحيائي للحفلات في النوادي الليلة يظل ضعيفا جدا"، مبرزا أنّ الأغنية المغربية أصبحت تحتل المراتب الأولى من حيث نسب المشاهدة وجودة الكلمات و"الكليبات"، بفضل مجهودات الفنانين الشباب.

وأعلن إيهاب أمير طرح أغنيته الجديدة "trop mimi" اليوم، بالتزامن مع إحيائه حفل موازين، وقال: "هذا أول عمل يجمعني بالفنان "دي دجي كايز، أسعى من خلاله إلى الوصول إلى جمهور أوسع"، وعلق على استبعاد التعامل مع فنانين مغاربة بالقول: "على عكس، ليس هناك انتقاص من قدرات الفنانين المغاربة، بل جاء ذلك بمحض الصدفة، بعد التواصل مع الفنان كايز عبر تويتر، ثم كتبت العمل ولحنّته، وقررنا أن نسجل له الفيديو كليب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Fook الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:37
البركة في روسنا على بلادنا ملي تلد امثالك . . . ومقاطعة موازين فرض على شباب المغرب . .
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93
2 - وداع الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:39
الاخوان الله يرحم الوليدين ميزعزعكمش الإعلام راه كيلعبو بالكاميرا كيف بغاو العدد قليييل جدا انا اتحمل المسؤولية را ضروري غيمشي بنادم لي عندو مصلحة والناس الافارقة و شمكارة والصحافة ... راه مقارنة مع العام لي فات لا مجال للمقارنة الله يوفقكم الرجال والحمد لله البلاد صنعات جيل دو وعي ما شاء الله
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108
3 - popup الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:42
الواقع المرير الذي يطرح نفسه بقوة

لو تم إستثمار هده الأموال التي صرفت من أول دورة إلى يومنا هذا في تطوير التعليم و الصحة و البنية التحتية لكان خيرا على جميع المغاربة
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83
4 - rahal الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:55
مقا طعة ضد الغلاء نعم... اما مقاطعة الموسيقى فلا...فليس بالخبز وحده يحيى الانسان محاربة الفقر لا يمنعها مهرجان ولكنها ارادة سياسية حكومية علما ان موازين ممول من الشركات الخاصة الحملة يقودها من خلف الستار تجار الدين
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-87
5 - توفيق الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:04
تضامنه مع الشعب في حملة مقاطعة المنتجات الثلاثة دون تردد...

مفراسوش زعما المقاطعة شملت حتى موازين؟ الضحك على الذقون من أوسع أبوابه...

التضامن يكون بالفعل وليس بالقول فقط
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32
6 - فاتحة الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:09
شكون سمعليك حنا كنهدرو مع المغاربة الاحرار
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11
7 - Imad الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:09
مقاطعة موازين هو امر الهي قبل ان تكون مقاطعة شعبية فهذا المهرجان هو دعوة للانحلال والعري اضافة الى تبدير اموال الشعب اما بالنسبة للمنتوجات التلاث فلا ننتظر من مخنث ان يختباء وسط الجال
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10
8 - aziz agadir الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:12
لبغا إيدير المقاطعة إيقع البوط ديالو أو إيهنينا الفن ما ديال تا واحد أو متنتناش من أمثالك إعلموني أش ندير أو ما تقلقش راه ما فهمش المعنى ديال السياسة المقاطعة و شكرا
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1
9 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:13
هذا المغني مطور ويعرف كيف يلتف حول عقلية المداويخ
فهو يقاطع الشركات الثلاث لانه لن يخسر شيئا ولا يهمه امرها وعنده بدائل وفي المقابل لا يريد مقاطعة موازين لان له في مقاطعة المهرجان خسارة شخصية
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10
10 - bavariaman الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:16
À toi rahal nr 4,mawazin est financé par les caisses noirs de l etat,c est à dire les impots du peuple,le seul pays au monde qui a plsrs caisses d une valeuer globale de 13 Mrds de dollars....c est de la folie n esr ce pas amigo???mit freundlichen Grüssen
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3
11 - صراحة الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:22
صراحتا فنانين المغاربة يعيشون على مثل هده الفرص من مهرجانات وحفلات ولكن هناك فئة عريضة من شعب فقد عمله وتخلى على اسرته بسبب البطالة ولم تساعده الدولة قط ولو حتى بمساعدات غدائية وملابس بينما الدولة قادرة على إنفاق المليارات من دراهم من المال العام زائد مساهمات من شركات على موازين لسنوات طويلة.
هدا ما دفع الشعب لمقاطعة موازين ومنتجات إقتصادية أخرى ناهيك عن ثلاثة الكلاسكية.
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0
12 - amire Chicago الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:30
جاء الوقت لكي ترضخ الحكومة لمطالب الشعب. نحن في أميركا و كندا نعمل مقاطعة إرسال العملة الى المغرب و جدنا تجاوبا كبيرا من الجالية ننتضر إخواننا في آسيا و أوروبا هنا من الأحزاب أمريكا من تساندنا نطالب :
- خفض أسعار البنزين
- خفض مستوى الحيات
- مستشفيات و الامن و المدارس و الجامعات للجميع
- نطالب محاكمة ابن كيران و أخنوش
نحن نساند إخواننا المغاربة من أمريكا و كندا
شكرا هسبريس
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