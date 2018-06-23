24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقلص حق الدفاع في المساطر التأديبية للقضاة
- طموح أيسلندا يواجه إحباط نيجيريا في المونديال
- راموس: ميسي أفضل من مارادونا بسنوات ضوئية
- دراسة: الإنسان يكون واقعيا صباحا عاطفيا مساء
- "ذقن الماعز" مزحة من رونالدو أم غيرة من ميسي؟
وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)
- عريضة دولية تطالب "الفيفا" بإعادة مباراة المغرب والبرتغال - (206)
- خبير: قرارات الحكم الأمريكي ساهمت في إقصاء المنتخب المغربي - (107)
- هذه أسباب "اختراع" مجتمعات العرب فكر "المؤامرة ضد المسلمين" - (104)
- القصة الكاملة لإيقاف "مختطفة" الرضيعة ربيعة بالدار البيضاء - (64)
- وزارة الداخلية تقوم بحركة انتقالية في صفوف 38% من رجال السلطة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الساهر يشيد بأمان المغرب ويرحل بالجمهور إلى مراتع العشق
مرة أخرى، استطاع الفنان العراقي كاظم السّاهر أنْ يأسر الجُمهور العاشق لفنِ الطرب الأصيل، ويَقوده إلى مراتع العشق والهوى بأشعار تتغنى بالحب وتحتفي بالمرأة.
وتمكّن "قيصر الأغنية العربية" في أولى سهرات "موازين.. إيقاعات العالم" لمنصة النهضة، من أنْ يحمل جُمْهُور الرباط في رحلة روحية ممتعة إلى عوالم مهد المقامات والألوان الموسيقية العريقة، من خلال إيقاعاته المُتداخلة والمتشابكة ليسمُو إلى مراتب الصفاء.
واستهلّ الساهر حفله، الذي انطلق في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلة الجمعة السبت، بأشهر أغانيه "أراضي خُدودها" التّي تفاعل معها الجمهور وردّد كلماتها، ثم أعقبها بأغنية "عيد العشاق"، لينقل الجمهور إلى بلاد الشام بأداء أغنيته الجديدة لأول مرة على خشبة موازين "حنّي ياحنية"، ثم يبحر من جديد في أغاني العشق والهوى بأغنيته "ونسيت دائي"، و"إنّي خيّرتك فاختارت".
وقدّم القيصر مجموعة من الأغاني التي يحفل بها ريبرتواره الفني، تحتفي بالمرأة وهي عاشقة جموحة أو غاضبة متمردة أو رافضة ومعاتبة أو تائهة، من قبيل " زيديني عشقا " و"أحبني بلا عقد" "مدرسة الحب" و "أكرهها"، "وضميني إلى صدرك" وغيرها، بالإضافة إلى الأغنية "روحي كبدي" التّي جمعته بخريجي برنامج ذافويس، داعياً الجُمهور إلى تشجيع الموهبة الفنّية الصاعدة حمزة لبيض رغم غيابه عن الحفل.
وبلكنته المعروفة، توجه الفنان كاظم الساهر بين الفينة والأخرى إلى الجمهور ليسأل عن رغباته وأية أغانٍ يود سماعها ليرد الجمهور بالهتاف بأسماء الأغاني التي يرغب في الاستمتاع بها، والتي لم يتردد الفنان كاظم في أدائها بإحساس فني راقي يحيل على زمن الفن الطربي الذي ساهم في بنائه العديد من رواد الموسيقى العربية .
واستطاع القيصر الذي سبق له أن شارك في دورات سابقة لمهرجان موازين، بحضوره القوي وصوته الطربي الأصيل أن يعطي لحفل افتتاح منصة النهضة طابعا استثنائياً، مُوجها رسالة إلى المغاربة بالحفاظ على الأمان وسلامة البلاد.