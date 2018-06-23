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الرئيسية | فن وثقافة | "كاريكس" يَهُزُّ السويسي فرحا ويَنْثُرُ البهجة على جماهير موازين

"كاريكس" يَهُزُّ السويسي فرحا ويَنْثُرُ البهجة على جماهير موازين

"كاريكس" يَهُزُّ السويسي فرحا ويَنْثُرُ البهجة على جماهير موازين
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
السبت 23 يونيو 2018 - 10:30

ألهب الديدجي العالمي مارتن كاريكس، مساء الجمعة، جمهور ساحة "أويليم السويسي" بكشكول من الأغاني العالمية اهتزت معها أبدان الحاضرين من الشباب واليافعين الذين ملؤوا جنبات المنصة قادمين من مختلف أحياء العاصمة الرباط.

مارتن كاريكس المُتربع على عرش أجود الديدجيات في العالم، كان الضيف الافتتاحي للدورة الـ17 من مهرجان "موازين إيقاعات العالم" بمنصة السويسي، حيث حول الساحة إلى فضاء للرقص الجماعي على إيقاعات موسيقية صاخبة وسريعة، جعلت الحاضرين في تدافع مستمر للاقتراب من المنصة التي يعتليها الشاب ذو الواحد والعشرين ربيعا.

وزاد من جمالية السهرة الرباطية العالمية حجم الأضواء الكبيرة التي وُظِّفَتْ لمصاحبة الموسيقى الصاخبة لكاريكس، فضلا عن إطلاق شهب اصطناعية زيّنت سماء العاصمة ورَفَعَتْ من بهاء ليلها وأسعدت شبابا ملؤهم العنفوان والرغبة في الحياة والابتسامة.

واهتزت الجماهير فور سماع أغنية "انيمال"، التي عُرِفَ بها غاريكس سنة 2016 واحتلت المرتبة الأولى في بلجيكا وبريطانيا والعديد من الدول الأخرى، مخلفة صدا جميلا لدى عشاق الموسيقى الإلكترونية، التي أضحت تجذب الشباب المغربي المُنفتح على مختلف الأذواق العالمية.

ويُعْتَبرُ كاريكس من بين المتأثرين بمدرسة الديدجي تسيتو منذ احتكاكه بها في أولمبياد أثينا سنة 2004، ليَصْقلَ بَعْدَهَا اهتمامه بالإلكترو هاوس، ويُصبح من رافعي لواء النوع الموسيقي الذي اكتسح عالم الألحان والإيقاعات منذ بداية الألفية الجديدة، من خلال عمله على استخدام أورك إلكتروني، بتَحَكُم من رجل ضابط لإيقاع تَتَمَاوَجُ له أجساد المستمعين.

وأدى غاريكس على امتداد عرضه أشهر قطعه الموسيقية، على رأسها "بيزا" و"دي ستوديو"، التي جعلت الجمهور يُطَالِبُ بعودة الديدجي في مُستقبل دورات المهرجان، رافعا شِعار "كاريكس فور إيفر" أمام المنصة الضخمة التي احتضنت الحفل الكبير، الذي اختتم على إيقاعات الشكر بعد مشاعر البهجة التي خلفها الفنان الهولندي في نفوس الحاضرين.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين، أبرزهم الأمريكي فرونش مونتانا، ونيكسا، وذشينسموكر، وبرونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، الذي تنتظره الجماهير المغربية بشغف كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - REMARK السبت 23 يونيو 2018 - 10:58
FRENCH MONTANA IS ORIGINAL MOROCCANS
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-44
2 - chouaib mouhaabat السبت 23 يونيو 2018 - 11:08
التعليق الأول : 01
أيسلندا بلد صغير جدا، عبارة عن جزيرة فى المحيط الأطلنطي مساحتها أقل من نصف مساحة سيناء وتعداد السكان 340 ألف نسمة، يعنى أقل من تعداد حى من أحياء القاهرة ، وبالرغم من ذلك ترتيبها 14 فى الدول الأكثر تقدما والمرتبة الرابعة عالميا فى مستوى إنتاجية الفرد، وهذا بسبب جودة التعليم والصحة والعدالة والحرية والاستقرار، هذه العناصر التى تطلق طاقات البشر وتبرز مواهبهم وتغذى انتماءهم لبلادهم .
هذه الدولة الصغيرة استطاعت دخول كأس العالم وتنافس فيه بقوة.
الغريب أنها تنافس فى المسابقة العالمية بلاعبين غير محترفين، منهم خمس أطباء ومخرج سينمائي وعازف موسيقي ومحامى وسمسار عقارات.
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85
3 - مغربي السبت 23 يونيو 2018 - 11:09
المشكل أن دعاة المقاطعة عبروا عن مستوى منحط من خلال تبني لغة السباب والزتقة ضد مقاطعي المقاطعة
بينما عندما تم وصف المقاطعين بالمداويخ اقاموا الدنيا
رواد موازين عبروا عن مستوى حضاري عكس الاخرين
هل انتم مقاطعون أو مقطوعون
مقاطعوا المقاطعة هم أيضا مواطنون مغاربة
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-182
4 - chouaib mouhaabat السبت 23 يونيو 2018 - 11:09
التعليق الثاني : 02
وكأنهم يوصلون رسالة للعالم ، وخصوصا الدول الفقيرة أن كرة القدم مجرد لعبة ، وأنها لا تستحق التفرغ لها وإنفاق الأموال الطائلة من أجلها. وصرف مرتب ثلاثة ملايين ونصف شهريا لمدرب طاعن فى السن ، ومرتبات خرافية لرجال تركوا أعمالهم وتفرغوا للعب الكرة وأصبحوا فى صدارة المجتمع وقدوة للشباب والأطفال، الذين اقتنعوا أن اللعب أجدى لهم من الاجتهاد والعمل
ما أريد قوله أن الوصول لمسابقة كأس العالم أمر لا يستحق كل هذا الفخر، وأن الخروج منها لا يستحق كل هذا الحزن.
ما يستحق الفخر فعلا هو مستوى تعليمك وصحتك ووزنك بين الأمم.
شعيب مهابات
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83
5 - سلاوي السبت 23 يونيو 2018 - 11:14
سهرة فاشلة مقارنة مع سنوات ماضية
زيادة على ذلك لم يتم التكلم على المنصات الأخرى
زد على ذلك عدم نقل 2M السهرة على المباشر ونقل سهرة من سنة 2016
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63
6 - ولد حميدو السبت 23 يونيو 2018 - 11:16
المقاطعون هم الدين ذهبوا لرؤية الساحة فارغة و وجدوا أنفسهم يؤثتون فضاء موازين
شعب فريد من نوعه مثل الدي قال
كنت مقاطعا و عندما شاهدت أصدقائي دااهبين جئت معهم
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17
7 - صراحة السبت 23 يونيو 2018 - 11:18
صراحة موازين يستقطب جمهور كبيرا من مختلف الفئة العمرية وعند تحليل هده الفئة من عين المكان مانجد؟
70% قاصرون من دكور وإناث يتعاطون للحشيش وقرقوبي والبيرة ولمعجون ولكالا...ويصرخون بأعلى صوت.
لصوص الهواتف العديد من المتفرجين سرقت هواتفهم ناهيك عن رائحة الخمر النثنة تخرج من افواه بعض الفتياة واولاد بإضافة لحالات كثيرة من التحرش الجنسي ولقطة الممتعة هي بعض الوجوه مشوهة وكأنها من افلام الشهيرة PIRATE CARIBEEN.وسب وشتم افراد رجال الأمن من طرف قاصرين اش انقول ليكم واحد لحالة يا لطيف.!
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55
8 - Reda السبت 23 يونيو 2018 - 11:19
صراحة افضل ديدجي فالعالم.. حفل خرافي كٱنك في Tomorrowland.. هاد الشاب الهولندي كاييين و يدتحق الرتبة 1 عالميا!!
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-79
9 - Mohamed السبت 23 يونيو 2018 - 11:20
شيي باشار خاص نقاطعوهوم هما الواالا عاد ندوزو ل الشركات
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24
10 - bernoussi السبت 23 يونيو 2018 - 11:23
images parfaites du sous développement culturel .
Questionnez une jeune de Palestine, Syrie, Irak, Yemen, Liban, France, Usa , Russie ...et comparez les réponses avec celles que donnerait un jeune de chez nous que ce soit au niveau de la forme ou du contenu et vous comprendrez pourquoi nous sommes obligés de subir un tel nivellement par le bas que représente Mawazine et ses promoteurs
Ya Bladi Win Rayha ?
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29
11 - مسلم السبت 23 يونيو 2018 - 11:31
من الضروريات تعليم ممتاز وصحة جيدة وسكن لائق وصحافة حقيقية وأحزاب وجمعيات تخدم الشعب دون اعتناء ومن الكماليات منتخب جيد ومهرجانات ومؤتمرات ووووو
اتمنى ان تنقل لنا تلفزاتنا التي تمول من جيب الشعب تعرض صورة للمرام التي كانت تلد في ممر المستشفى وصورة لأشهر مطرب في موازين على كل وزير وكل برلماني وكل مسؤول وكل من شارك في موازين وحتى لاعبي منتخب المغرب ليعطينا كل منهم تعليق عن المشهد الاول وآخر عن المشهد الثاني
وتذاع على شكل حلقات وتناقش من قبل الشعب انا متاكد بانه سيكون انجح برنامج على الإطلاق وربما تكون سببا في انطلاق توعية لباء المستشفيات او على الأقل تجهيزاتها او في البرنامج فتح خط للتبرع مع وضع ثمن سرير في المستشفى جهاز معين أدوية معينة لمستشفيات معينة
في الاخير أقول حسبنا الله في من أوصل البلد الى هذا المستوى
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15
12 - عمرو السبت 23 يونيو 2018 - 11:34
نفس الصور لنفس الاشخاص من ابعاد مختلفة ،لماذا؟
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2
13 - عابد السبت 23 يونيو 2018 - 11:36
اذا كان فعلا اقبال على موازين فان هذه الجماهير تعبر عن المستوى الفكري لها .ويؤكدون ما قاله صاحبكم.هذوك غير مداويخ.
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2
14 - محمد السبت 23 يونيو 2018 - 11:38
شكرا للجمهور الراقي الذي لم يعر أي اهتمام لدعوات الظلاميين وأعداء الوطن. لكل الجمهور المغربي الواعي قبلة على الخذ واحدا واحدا.
شكرا لكم أخرستم أعداء الوطن
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-8
15 - صنطيحة السياسة السبت 23 يونيو 2018 - 11:40
نطالب بتحقيق قضائي حول ميزانية موازين للتي تبلغ الملايير

كم تساهم الدولة فيها عبر الصناديق السوداء للداخلية + أموال مجلس جهة الرباط سلا + مجلس جماعة الرباط و جماعة سلا + إضافة إلى الدعم اللوجيستيكي البوليس و النقل الجماعي

ثم بغينا نعرف واش الدولة كان للشركات من الضراءب حيث ساهم في موازين ( الأنشطة تحسب في مصاريف الشركة وبالتالي تعفى من الضراءب ولا يستفيد الشعب من الضراءب )

ثالثا علاش الشركات تعارض ضريبة الأغنياء اللي كتعطيو للفقراء ويفضلون يصرفوها على راقصة
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2
16 - ansari السبت 23 يونيو 2018 - 11:44
المهرجانات من المفترض، كما في ثقافة البادية المغربية، أن تكون تتويجا لسنة حافلة من العمل والكد والاجتهاد..فما الذي يجعل هذه البلاد المنكوبة على جميع المستويات تصر على تنظيم هذا المهرجان السنوي الباذخ الذي تتجند لتنظيمه أو المساهمة في تنظيمه العديظ من مؤسسات الدولة؟ ألم يحن الوقت بعد لكي نعترف أنه من السفه استدعاء فنانين لا يعرفون من المغرب سوى المطار والفندق الذي بقيمون فيه ومنصة الحفل، تصرف لهم الملايير تخرج عملة صعبة خارج المغرب في حين أننا نفتقر إلى التنمية الحقيقية المبنية على الحكامة وترشيد الموارد، مؤكدين بذلك على أن المغرب هو بلد المتناقضات بامتياز؟
هرمنا من الحديث حول هذا الموضوع، لكن إطلالته المقيتة كل سنة تنكأ الجراح
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0
17 - bernoussi السبت 23 يونيو 2018 - 11:46
Une phrase que j'adore, une annotation d'un prof de philo sur une dissertation qui n'avait aucun sens. je l'offre aux promoteurs de ce sous-événement et à leurs soutiens. Comme si le Maroc avait encore besoin d'une preuve supplémentaire de son sous-développement socioculturel à cause du mimétisme aveugle de certains clones de l'occident chez nous
!! Ils ont le chic de n'importer que ce qui dégrade et aliène notre jeunesse. Voici la phrase : " votre intelligence est une pompe refoulante, elle expulse le savoir pour faire place à une sérénité propice à la décadence humaine "
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