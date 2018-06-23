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الرئيسية | فن وثقافة | "مِنصة سلا" تحتفي بالأغنية الشبابية في موازين

"مِنصة سلا" تحتفي بالأغنية الشبابية في موازين

"مِنصة سلا" تحتفي بالأغنية الشبابية في موازين
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)
السبت 23 يونيو 2018 - 12:35

في أولى أيّام "موازين.. إيقاعَات العالم"، احتفت "مِنصة سلا"، ضمن الدورة السّادسة عشرة من المهرجان، بـ"الأغنية الشبابية" مِنْ خِلال حضور ثلاثة من أبرز الأسماء المُتعاطية لهَذَا الصنف الغنَائي بالمملكة، ويتَعلق الأمر بكل من "ريم" و"مجموعة گرافاطا" و"إيهاب أمير".

واعتلت الفنانة المغربية ريم في بداية السهرة الافتتاحية منصة سلا، وأدّت عدداً من الأغاني المغربية المعروفة كـ"المسيرة الخضراء" و"سيدي حبيبي"، التّي تفاعل معهَا الجُمهور بشكل كبير، قبل أنْ تعتلي المجموعة الغنائية الشبابية "گرافاطا" المنصة وتقدَّم هي الأخرى باقة من الأغاني التراثية بلمسة شبابية، من قبيل "الصيف صيف"، وأخرى مزجت بين اللون الشعبي المصري والمغربي كـ"بنت عمّي".

ولمْ تَخل الفقرة الغنائية لـ"گرافاطا" من رُوح الدعابة والكوميديا التي تطبع معظم أعمالهما، ونجح مؤسسها سليم بناني في أنْ يخلق مُتعة وتفاعلا كبيراً مع الجُمهور الذي توافد على منصة العرض بعد مُنتصف الليل، إلى جانب تقديم أغانٍ من الريبرتواو الغنائي للفنان الراحل الشاب حسني، ليختم حفلته بالأغنية الغيوانية "للي ماشفتوني رحموا عليا"، و"العيون عينيا" ملتحفاً العلم الوطني.

"إيهاب أمير" كان نجم السهرة بامتياز، فمباشرة بعد صعوده إلى المنصة، ازداد حماس الجُمهور طفرة كبيرة هاتفاً باسم الفنان المَعْرُوف الذي بصم اسمه في السّاحة الفنية المغربية والعربية بأغان شبابية.

وافتتح إيهاب سهرته التّي استمرت إلى ساعات متأخرة بأغنية "2 كلمات" التّي رددها معه الجُمهور، و"سليباطير" التّي رافقه فيها أعضاء فرقة راقصة، كَمَا خصّ الحضور بمقطع مباشر لأغنياته "topmimi" التي طرحها بالتزامن مع إحيائه حفل الْيَوْمَ.

وقال "نجم ستار أكاديمي" في حديث لهسبريس، تعليقا عَلى مُشاركته في المهرجان، إن "منصة موازين لها رهبة كبيرة، بعد مسيرة من العمل والمثابرة استطعت الْيَوْمَ أنْ أحقق حلم الصعود إلى منصبه"، وأضاف: "كافحت كثيرا منذ مغادرة برنامج ستار أكاديمي، واشتغلت كثيرا من أجل إثبات نفسي في السّاحة الفنّية رغم الإمكانيات البسيطة وظروف الإنتاج الصعبة، واليوم أواصل مسيرتي بمجهوداتي الشخصية بكتابة وتلحين أغنياتي بنفسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - منصة سلا السبت 23 يونيو 2018 - 12:55
فلتحتفي منصة سلا لوحدها بالاغنية الشبابية ولتحتفي كذلك بالحكومة وانجازاتها الباهرة.
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62
2 - bnt lf9ih bnsalah السبت 23 يونيو 2018 - 12:56
أنا أشجع الفنانين المغاربة عوض الفنانين الأجانب لأن الفنان المغربي يستحق تلك الأموال أكتر من غيره لأن اولاءك الأجانب يأخذون أموالا طائلة التي هي من حق الشعب
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-41
3 - مواطن يحب الخير لوطنه السبت 23 يونيو 2018 - 13:10
لست ادري ان كان الجمهور الذي حضر مهرجان الذل موازين من الشعب ام انه من كوكب اخر, الا يعلم هؤلاء انهم بحضورهم يساهمون وبشدة في نشر الرذيلة بين شباب الوطن و يشجعون المفسدين في فسادهم. حسبنا الله و نعم الوكيل
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22
4 - simo السبت 23 يونيو 2018 - 13:12
مقاطعة المهرجان حرية شخصية ومبادئ وليست بالأرقام، وإنما نسبة الحضور للمنصات مع عدد سكان المغرب ونوعية الجمهور. أما عن فشل المهرجان فبصفة عامة الدولة كلها فاشلة وتصنيفها في المراتب الأخيرة ولا داعي لترميم الصورة. وملاحظة أخرى فهذا المهرجان لا يوجد إلا في قاموس الدعاية المغربية وأعطاه صفة مهرجان دولي. أما عن الفنان فهو لا يهمه إلاجمع المال من الدول ولو كانت فقيرة. وإذا صرح كاضم الساهر أنه يقيم الأمسية مجانا مراعاة لوضعية المواطن المغربي البئيسة لكنت أول من يقف جوار منصبه لأنني من محبي الفن خاصة الفن الراقي. ولكن للأسف المال يغلب المبادئ.
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14
5 - مصطفى السبت 23 يونيو 2018 - 13:18
سنطرال تيخدمو فيها الناس بجوج فرانك كلشي قاطعوا ، وهادو جوج شطحات بالملايين والناس جاو ،يا سبحان الله على الخوت
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9
6 - برلماني متقاعد السبت 23 يونيو 2018 - 13:34
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. إن حكومة العثماني ضد إرادة الشعب المغربي . توجد في المغرب نسبة البطالة 60% و الفقر وشعب أمي واﻷمراض . سؤال ماهي إنجازات حكومة العدالة والتنمية ? هي سفر البرلمانيين و المسؤولين مع زوجاتهم إلى روسيا مجانا لمساندة الفريق أسود الأطلس. شعب المداويخ هو أولى بهذه المﻻيير . أين الثروة ؟ . المال السايب كيعلم السرقة.
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