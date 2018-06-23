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الرئيسية | فن وثقافة | سعد رمضان: المشاركة في موازين حلم يتحقق

سعد رمضان: المشاركة في موازين حلم يتحقق

سعد رمضان: المشاركة في موازين حلم يتحقق
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
السبت 23 يونيو 2018 - 20:00

أعرب المغني الشاب، سعد رمضان، اليوم السبت بالرباط، عن مدى سعادته وفخره بالمشاركة في مهرجان موازين - إيقاعات العالم هذه السنة، مؤكدا أن المشاركة في حدث من هذا النوع هو "حلم كل فنان".

وأوضح رمضان، خلال ندوة صحفية عقدها عشية الحفل الذي سيحييه مساء اليوم بمنصة النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته ال17 ( من 22 إلى 30 يونيو )، أنه جد سعيد ومتشوق للقاء جمهور المهرجان، مؤكدا الحب والمشاعر الخاصة التي يكنها للجمهور المغربي.

وبخصوص مشاركته الخشبة مع مواطنه الموسيقار مروان خوري، أكد رمضان أن الغناء بجانب فنان موهوب ومتألق من طينة الفنان مروان خوري يعد شرفا كبيرا، معربا عن رغبته الشديدة وأمله في العمل مع هذا الفنان الكبير مستقبلا.

وفي تعليقه على الأغنية المغربية، قال الفنان اللبناني، إن الأغنية المغربية عرفت انتشارا واسعا خصوصا في السنوات الأخيرة، مذكرا بأغنيته المغربية "واعرة" والتي صورها فيديو كليب بمراكش، مؤكدا أنه منفتح على الغناء بالمغربية مستقبلا، شريطة أن يجد ما يناسبه.

وعن تجربته في برنامج اكتشاف المواهب العربية "ستار أكاديمي"، قال إن مثل هذه البرامج تفتح الكثير من الأبواب، لكن استمرارية الفنان تتطلب الكثير من العمل والجد والمثابرة.

وكان الجمهور المغربي والعربي قد تعرف على هذا الفنان الشاب من خلال برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته الخامسة، حيث حقق الفنان اللبناني جماهيرية كبيرة في البرنامج بفضل صوته المميز وشخصيته المرحة، حيث وصل إلى النهائيات وحصل على المرتبة الثالثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Samia السبت 23 يونيو 2018 - 20:27
أصوات مغنييكم علت في كل منصة ... وجمهوركم من الحاضرين خالي...
الناس طابت شطيح و مخدرات .. ولات باغا المعقول ..
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17
2 - زهير السبت 23 يونيو 2018 - 20:43
مساكين اصحاب المقاطعة الباوجدة الذين لم يحاولون الانتصار لسيدهم بنكيران و محاولة اعادته الى الواجهة، سيعانون اليوم و يكذبون على القطيع و يحاولون تزوير الحقيقة و نشر الوهم و ااكذب على ان المقاطعة ناجحة و لكن يكفي ان تقوم بجولة صغيرة على المنصات لتشاهد الحشود الجماهيرية التي فطنت للعبة البواجدة .
انا ضد مهرجان موازين و لكن لست بيادق في يد البواجدة .
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-5
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