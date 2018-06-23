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كُتّاب وآراء
سعد رمضان: المشاركة في موازين حلم يتحقق
أعرب المغني الشاب، سعد رمضان، اليوم السبت بالرباط، عن مدى سعادته وفخره بالمشاركة في مهرجان موازين - إيقاعات العالم هذه السنة، مؤكدا أن المشاركة في حدث من هذا النوع هو "حلم كل فنان".
وأوضح رمضان، خلال ندوة صحفية عقدها عشية الحفل الذي سيحييه مساء اليوم بمنصة النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين في دورته ال17 ( من 22 إلى 30 يونيو )، أنه جد سعيد ومتشوق للقاء جمهور المهرجان، مؤكدا الحب والمشاعر الخاصة التي يكنها للجمهور المغربي.
وبخصوص مشاركته الخشبة مع مواطنه الموسيقار مروان خوري، أكد رمضان أن الغناء بجانب فنان موهوب ومتألق من طينة الفنان مروان خوري يعد شرفا كبيرا، معربا عن رغبته الشديدة وأمله في العمل مع هذا الفنان الكبير مستقبلا.
وفي تعليقه على الأغنية المغربية، قال الفنان اللبناني، إن الأغنية المغربية عرفت انتشارا واسعا خصوصا في السنوات الأخيرة، مذكرا بأغنيته المغربية "واعرة" والتي صورها فيديو كليب بمراكش، مؤكدا أنه منفتح على الغناء بالمغربية مستقبلا، شريطة أن يجد ما يناسبه.
وعن تجربته في برنامج اكتشاف المواهب العربية "ستار أكاديمي"، قال إن مثل هذه البرامج تفتح الكثير من الأبواب، لكن استمرارية الفنان تتطلب الكثير من العمل والجد والمثابرة.
وكان الجمهور المغربي والعربي قد تعرف على هذا الفنان الشاب من خلال برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته الخامسة، حيث حقق الفنان اللبناني جماهيرية كبيرة في البرنامج بفضل صوته المميز وشخصيته المرحة، حيث وصل إلى النهائيات وحصل على المرتبة الثالثة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الناس طابت شطيح و مخدرات .. ولات باغا المعقول ..
انا ضد مهرجان موازين و لكن لست بيادق في يد البواجدة .