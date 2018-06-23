فنانون مغاربة يعدون بمفاجآت أمام "منصة سلا"

هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)

وعد الفنانون المغاربة الشباب، ابتسام تسكت وبدر سلطان ونادية العروسي، اليوم السبت بالرباط، بتقديم العديد من المفاجئات لجمهور منصة سلا، خلال الحفل الذي سييحيونه مساء اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم .

وأوضح الفنانون خلال ندوة صحفية عقدوها في بمناسبة موازين 2018 (من 22 إلى 30 يونيو )، أنهم سيقدمون جديد أعمالهم وأغاني حصرية خلال سهرتهم على منصة سلا.

ووعد الفنان الشاب والمتألق، بدر سلطان، الذي يشارك للمرة الثانية في مهرجان موازين، بعد أن تقاسم السنة الماضية منصة النهضة مع النجم التونسي صابر الرباعي، أنه سيقدم لجمهور منصة سلا حصريا أغنية من أغانيه الجديدة وهي "قلبي وجعني"، متمنيا أن تلقي إعجاب الجمهور الذي سيحج من مدينة سلا والمدن الأخرى .

وأرجع بدر سلطان بخصوص غيابه عن مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحضيره لهذه الأغنية الجديدة ولأغنية أخرى لم يذكر اسمها بل سيتم الاعلان عنها فيما بعد .

وكشف بدر سلطان أنه وقع عقدا مع شركة الإنتاج المصرية "مزيكا"، وهو الأمر الذي اعتبره ستمكنه من ولوج الساحة الفنية العربية وكسب جمهور جديد في المنطقة.

وبدأ الفنان بدر سلطان، الذي يعتبر من النجوم الصاعدين في سماء الأغنية المغربية الشبابية، مشواره الفني سنة 2006 بمشاركته في برنامج اكتشاف المواهب (ستوديو دوزيم)، كما شارك في العديد من العروض التلفزية المغربية، إذ يعرف بتأديته للأغاني الدينية خلال شهر رمضان.

من جهتها، قالت المغنية المغربية، ابتسام تسكت، أن الحفل الذي ستقيمه مساء اليوم، سيختلف عن مشاركتها السابقة بمهرجان موازين،"نظرا للخبرة والتجربة التي اكتسبتها في إحياء الحفلات الكبيرة"، وسيلاحظ الجمهور احترافية أكثر في أداءها.

وأضافت أن لهذا الحفل مكانة متميزة في قلبها، بحيث أنها تعتبر مدينة سلا "مدينتها التانية، بحيث أنها ترعرعت فيها بعد ولادتها في مدينة فاس، وتتمنى أن تكون عند حسن ظن الجمهور السلاوي". وفي معرض ردها على سؤال حول حب الجمهور، قالت الفنانة '' إن الله هو الذي أنعمها بحب الجمهور، بحيث أنه تعرف عليها واكتشف شخصيتها خلال مشاركتها ببرنامج كشف المواهب (ستار أكدمي)''، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها والحفاظ على حبه.

وبالنسبة لتجربتها في مجال التمثيل، اعتبرت أنها كانت تجربة ناجحة بحكم أن أعمالها حصلت على رضى الجمهور والنقاد، لكنها تقول أنها قررت وقف التجربة للتركيز على مسارها الغنائي.

وبدأت الفنانة الشابة ابتسام تسكت (25 سنة) مشوارها الغنائي بمشاركتها في مختلف برامج كشف المواهب مثل أراب أيدول، و النسخة العاشرة من ستار أكاديمي على الخصوص، حيث توجت بلقب "ملكة جمال" أكاديمية البرنامج، وحظيت ابتسام بإعجاب جمهورها منذ أول أغنية لها "ندير مابغيت" أصدرتها في 2014.

بدورها، كشفت الفنانة الشعبية، نادية لعروسي، أنها ستفاجئ جمهورها مساء اليوم، بتأدية أغاني الراي، بعضها من الأغاني القديمة التي لم يسبق لفنان آخر أن أدها، فيما ستغني أغاني راي أكثر شهرة لكن بتوزيع جديد سرضي الجمهور العاشق لهذا النوع الموسيقي.

وفي معرض ردها عن سؤال حول تقاسم نفس مدير أعمال مع ابتسام تسكت وبدر سلطان، أكدت الفنانة أن هذا الأمر لا يشكل أي عائق بالنسبة لها، لأنهم يشكلون مجموعة فنية متكاملة ولا يوجد أي منافسة بينهم، بما أن لكل فنان أسلوبه الخاص في الغناء، وبذلك له جمهوره الخاص به.

والفنانة المتألقة نادية لعروسي، هي مغنية معروفة بتأثرها بأنغام مدينة غرسيف، وتمزج أغانيها بين الإيقاعات المغربية الشعبية المختلفة، التي تلقى نجاحا لدى جمهورها، ومن بين أغانيها المعروفة "ألوالي" و"شافها عجباتو" و"مانويت الحمام يهجر".