هبة طوجي تُعِيدُ "الزمن الرحباني" بلمسة معاصرة في مهرجان موازين

هسبريس – نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

نقَلَتْ الفنانة اللبنانية هبة طوجي جمهور مسرح محمد الخامس بالعاصمة الرباط، مساء اليوم السبت، إلى أجواء الأغنية الشرقية المُفعمة بهوى رحباني، مع لمسة معاصرة جميلة، تُزاوج بين روح الإيقاع السريع وعمق الكلمة العربية الأخاذة، في تَمَثُلِ جلي للأصالة والتحديث الذي تَعْرِفُه الأغاني اللبنانية المعاصرة.

وأتحفت طوجي الجمهور، الذي حج إلى مسرح محمد الخامس، بمناسبة الدورة السابعة عشرة لمهرجان موازين إيقاعات العالم، بأجمل أغانيها، مثل "الطريق" و"لا بداية ولا نهاية" و"حلم"، حيث تفاعل معها بشكل كبير عبر التصفيق والترديد.

وقد بدا واضحا احتفاء الجمهور المغربي بالفنانة اللبنانية، التي أطلت لأول مرة من خلال "دوفويس فرنسا"، قبل أن تَصْقلَ موهبتها وتحترف الموسيقى الشرقية وتصير رائدة الأغنية المعاصرة اللبنانية، حيث هزت أحاسيسه بمزج مُتقن بين الجاز والموسيقى العربية طوال مدة العرض، الذي تُقَدمه لأول مرة في إطار فعاليات المهرجان، مطلة بصوتها الفيروزي المليء بعبء النهضة المرجوة، ضمن قالب موسيقي فريد، سجل علو كعب هذه الفنانة، التي تتلمذت على يد أسامة الرحباني، الذي رافقها بعزف ماهر على البيانو، خالقا انسجاما رائعا مع صوتها الذهبي.

ووُفقت طوجي في بث دفء موسيقي استكان إلى المتعة والعودة إلى أزمنة ماضية برداء حديث، يَرْفًعُ التحدي أمام التشابه، الذي أضحى يلف الأغنية العربية السريعة، غير مفوتة فرصة توجيه الشكر والامتنان إلى الشعب والجهور المغربي المنفتح على كل ثقافات العالم، مع إشارتها إلى إمكانية العودة مستقبلا إلى المملكة.

وكانت طوجي قد بدأت مسارها ببيروت، حيث رأت النور في منطقة الأشرفية سنة 1987. وقد تمكنت من اختراق عالم الأضواء بداية بعالم المسرح والخشبة، بعد مشاركتها في مسرحية "دون كيشوت". كما اشتهرت بتأدية أغاني عدة مسلسلات عربية ولبنانية، آخرها "الطريق"، الذي لاقى استحسانا واسعا لدى المتتبعين.

تجدر الإشارة إلى أن مسرح محمد الخامس سيحتضن طوال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 يونيو عروضا لفنانين معروفين، تتقدمهم ماريا توليدو وسعاد ماسي وفرناندو إسانبل وبابيلون والعديد من الوجوه، التي تجدد وصالها مع المهرجان العالمي أمثال ماجدة الرومي، التي سبق لها أن شاركت في نسخة 2015.