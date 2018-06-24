إيقاعات "شعبي تسكت" و"رگادة سلطان" تهز منصة سلا بموازين

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور(صور منير محيمدات)

ليلة شبابية وحماسية بامتياز تلك التي عاشتها منصة سلا، حيث استضافت الليلة الثانية من مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، في دورته الـ17، الفنانين ابتسام العروسي وابتسام تسكت وبدر سلطان، وسط حضور جماهيري غفير.

ابتسام العروسي، ابنة مدينة گرسيف، فاجأت السَّلاويين بتقديم باقة من أغاني الراي المشهورة بتوزيع مُوسيقي جديد، نال استحسان الجُمهور العَاشق لهذا النوع المُوسيقي، وأغان أخرى تمزج بين الإيقاعات المغربية الشعبية المُخْتَلِفةِ.

المُغني بدر سلطان أطل على جُمهوره بِعروض فنية للرقص العصري، رافقت أغنيته "راح للي راح" التّي حصدت شهرة واسعة، ونالت إعجاب ومشاهدة ملايين المعجبين والمُعجبات في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ألهب حماس الجُمهور بأغان الراي على إيقاعات الرگادة، خاتماً فقرته بالأغنية الوطنية "صوت الحسن".

وعن سهرته الثانية بمهرجان موازين، قال الفنان الشاب سلطان، في حديثه لهسبريس، إن "مشاركتي في مهرجان موازين إضافة إلى مسيرتي الفنية، والوقوف على خشباته أمرٌ يتمناه أي فنان سواء أكان مغربيا أو عربياً"، مضيفاً "ليس من السهل الوقوف على هذه الخشبة، ورهبة المسرح أمرٌ طبيعي في الفنان".

أمّا الفنانة ابتسام تسكت، فظهرت بإطلالة أميرية، تميزت بارتدائها لفستان عصري للمصممة كوثر رمسيس، فِيمَا اختارت أنْ تفتتح فقرتها بأغانٍ تنهل من التراث الشعبي المغربي مثل "هيا جايا تصْفر وتخضر"، قبل أنْ تمتع الجُمهور بباقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة.

ولم تفوّت تسكت فرصة إطلالتها على جمهورها، الذي تفاعل مع أغانيها بالترديد والتصفيق، دون أدائها آخر أغنياتها، المتمثلة في "منك ولامني" التي صوّرتها ضمن "فيديو كليب" حصد ملايين المشاهدات قبل أشهر.

وعلقت على مُشاركتها ضمن فعاليات الدورة الحالية لموازين بالقول: "لهذا الحفل مكانة متميزة في قلبي، إذ تعتبر سلا مدينتي الثانية، حيث ترعرعت فيها بعد ولادتي في مدينة فاس، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور السلاوي".

وفي معرض ردها على سؤال حول حب الجمهور، قالت الفنانة: ''إن الله هو الذي أنعمها بحب الجمهور، بحيث إنه تعرف عليها واكتشف شخصيتها خلال مشاركتها ببرنامج كشف المواهب (ستار أكاديمي)''، مؤكدة أنها تعمل جاهدة على إرضاء جمهورها والحفاظ على حبه.