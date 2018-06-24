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كُتّاب وآراء
الشاب خالد يفاجئ جمهور الرباط .. ورمضان يُشيد بكفاءة "الأسود"
فاجأ ملك الراي الشاب خالد جمهور مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في ثاني ليالي دَورته الـ17 هذا العام، باعتلائه منصة النهضة بالعاصمة الرباط، مرافقاً الفنان اللبناني سعد رمضان في أغنية "c'est la vie"، التّي تفاعل معها الجُمهور بشكل كبير.
وعلى إيقاعات "الدبكة" اللبنانية الشعبية، قدّم اللبناني سعد رمضان، أمام معجبيه ومُعجباته، عروضه الغنائية الشاملة ألحاناً تمزج بين "الدبكة" وبين إيقاعات لبنانية عصرية، ضامنا تفاعل الجمهور معها بالرقص والتصفيقات.
رمضان، الذي أمتع جمهور منصة النهضة، لم يتردد في التفاعل مع الحاضرين بعبارات بالدارجة المغربية من قبيل "كنبغيكم بزاف"، وخاطب جمهور موازين قائلاً: "شرف لي أنْ أقف على هذا المسرح، الذي يعد من بين أهم المسارح في العالم العربي، ووقوفي هنا قيمة مُضافة في مسيرتي الفنية"، مشيداً بكفاءة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والروح القتالية التي أبان عنها في بطولة نهائيات كأس العالم، وقال "المنتخب المغربي فخر للمغاربة والأمة العربية".
ومن ريبرتواره الفنّي، اختار سعد تقديم أغنية "بس أنا بحبك" و"خلص الوقت" في أول اختياراته، قبل أن ينتقل إلى أداء باقة منوعات مما بصم به مساره الفني طوال السنوات الماضية، فأبدع في أداء أغان قديمة وأخرى حديثة، مسافرة بجمهورها بسلاسة بين اللهجتين اللبنانية والمغربية، بتقديم أغنية "مزال مزال" للشاب حسني وأغنيته المغربية "واعرة".
وفِي رحلة فنية بين أغانيه القديمة والحديثة، استطاع اللبناني مروان خوري أن يأسر الجُمهور العاشق لفنِه؛ وهو الذي افتتح فقرته بأغنيته الشهيرة "قصر الشوق" التي تفاعل معها الجُمهور، وردد كلماتها، قبل أن ينتقل في ثاني اختياراته إلى "خدني معك" وعدد من الأغاني التي بصمت مسيرته الفنية.
وقال خوري عن مشاركته في موازين إن "وقوفي في منصة موازين للمرة الثانية إضافة نوعية إلى مسيرتي الفنّية، واستمرارية لما أقدّمه منذ بداياتي".
وأضاف الفنان اللبناني: "صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في التواصل المستمر مع الجُمهور، لكن وجودي في هذا المهرجان ميزة تضيء أعمالي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
بغيتو تهلاو ف الشباب فكرو ليهم ف مستقبالهم.. مشي تكليخهم باش تهناو منهم ..
وباعتباري من المتواجدين طيلة السنة بقرب فيلا الفنون التي يصورون فيها حوارات الفنانين المشاركين في مهرجان موازين أشاهد تجميعا للمعجبين بزنقة طنجة بحسان ومنحهم 100 درهم للفرد ولافتات وأوراق ملونة ك(أحب حاتم عمور ) في السنةةالماضية مع صور القلوب ويلقنونهم الكلمات ويطلقونهم. ..قسما بالله كالبهائم..وعندما ينتهون يتعاركون حول المقابل و....
فرافو عليكم يا المقاطعين
اذا ربحت فهو حلال و ادا خسرت فهو حرام
احنا ماشي ضد الفن ...
ولكننا ضد سياسة الدولة المغربية ... اللي كتدير فحال هاداك اللي كيربح غير 3000 درهم في لشهر ويمشي يخسرالثلث على القسارة و الشيخات والثلث الأخر على القمر اديال الكرة
ويرجع عند ولادو يعطيهم غير الثلث ويقول ليهم قديو غير بهاد الشي ...
الدولة مسؤولة على مصروف الشعب ... لكنها تفضل تصرفهم في البلية عوض ياكلوهم اليتامى والمتسولين
هذه السنة الكل يلاحظ غياب الجمهور المنظمون لجاوا اطفاء الانوار الخلفية حتى لا ينكشف الفراغ الكبير في مكان الجمهور