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الرئيسية | فن وثقافة | الشاب خالد يفاجئ جمهور الرباط .. ورمضان يُشيد بكفاءة "الأسود"

الشاب خالد يفاجئ جمهور الرباط .. ورمضان يُشيد بكفاءة "الأسود"

الشاب خالد يفاجئ جمهور الرباط .. ورمضان يُشيد بكفاءة "الأسود"
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور(صور منير محيمدات)
الأحد 24 يونيو 2018 - 12:00

فاجأ ملك الراي الشاب خالد جمهور مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في ثاني ليالي دَورته الـ17 هذا العام، باعتلائه منصة النهضة بالعاصمة الرباط، مرافقاً الفنان اللبناني سعد رمضان في أغنية "c'est la vie"، التّي تفاعل معها الجُمهور بشكل كبير.

وعلى إيقاعات "الدبكة" اللبنانية الشعبية، قدّم اللبناني سعد رمضان، أمام معجبيه ومُعجباته، عروضه الغنائية الشاملة ألحاناً تمزج بين "الدبكة" وبين إيقاعات لبنانية عصرية، ضامنا تفاعل الجمهور معها بالرقص والتصفيقات.

رمضان، الذي أمتع جمهور منصة النهضة، لم يتردد في التفاعل مع الحاضرين بعبارات بالدارجة المغربية من قبيل "كنبغيكم بزاف"، وخاطب جمهور موازين قائلاً: "شرف لي أنْ أقف على هذا المسرح، الذي يعد من بين أهم المسارح في العالم العربي، ووقوفي هنا قيمة مُضافة في مسيرتي الفنية"، مشيداً بكفاءة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والروح القتالية التي أبان عنها في بطولة نهائيات كأس العالم، وقال "المنتخب المغربي فخر للمغاربة والأمة العربية".

ومن ريبرتواره الفنّي، اختار سعد تقديم أغنية "بس أنا بحبك" و"خلص الوقت" في أول اختياراته، قبل أن ينتقل إلى أداء باقة منوعات مما بصم به مساره الفني طوال السنوات الماضية، فأبدع في أداء أغان قديمة وأخرى حديثة، مسافرة بجمهورها بسلاسة بين اللهجتين اللبنانية والمغربية، بتقديم أغنية "مزال مزال" للشاب حسني وأغنيته المغربية "واعرة".

وفِي رحلة فنية بين أغانيه القديمة والحديثة، استطاع اللبناني مروان خوري أن يأسر الجُمهور العاشق لفنِه؛ وهو الذي افتتح فقرته بأغنيته الشهيرة "قصر الشوق" التي تفاعل معها الجُمهور، وردد كلماتها، قبل أن ينتقل في ثاني اختياراته إلى "خدني معك" وعدد من الأغاني التي بصمت مسيرته الفنية.

وقال خوري عن مشاركته في موازين إن "وقوفي في منصة موازين للمرة الثانية إضافة نوعية إلى مسيرتي الفنّية، واستمرارية لما أقدّمه منذ بداياتي".

وأضاف الفنان اللبناني: "صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في التواصل المستمر مع الجُمهور، لكن وجودي في هذا المهرجان ميزة تضيء أعمالي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ingénieur agdal الأحد 24 يونيو 2018 - 12:08
أنا مهندس خدام ف الرباط.. هاداك الجمهور غير من ولاد حي الرياض و السويسي من المخنتين من الذكور و الإناث .. زيد عليهم المتسكعين ديال نواحي الرباط .. الأكثرية غير من المراهقين لي خارج التغطية .. الرباط خاوي تيصفر .. مولف تيكون عامر ف هاد الوقت ..
بغيتو تهلاو ف الشباب فكرو ليهم ف مستقبالهم.. مشي تكليخهم باش تهناو منهم ..
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2 - بوجيدي..يوميات شاهد.. الأحد 24 يونيو 2018 - 12:20
شاهدت مهرجان موازين على المباشر بالقناة الثانية وشاهدته بالمباشر على الفايس ولاحظت تباينا كبيرا بين الصورتين،فالقناة الثانية تنقل ازدحاما وجماهيرا والايف ينقل فراغا وهجرانا؟ فأيهما نصدق؟
وباعتباري من المتواجدين طيلة السنة بقرب فيلا الفنون التي يصورون فيها حوارات الفنانين المشاركين في مهرجان موازين أشاهد تجميعا للمعجبين بزنقة طنجة بحسان ومنحهم 100 درهم للفرد ولافتات وأوراق ملونة ك(أحب حاتم عمور ) في السنةةالماضية مع صور القلوب ويلقنونهم الكلمات ويطلقونهم. ..قسما بالله كالبهائم..وعندما ينتهون يتعاركون حول المقابل و....
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3 - زكريا الأحد 24 يونيو 2018 - 12:22
فين الجمهور ديال شحال هادي؟ هههه
فرافو عليكم يا المقاطعين
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4 - حميد الأحد 24 يونيو 2018 - 12:22
ناخد المقاطعين و الحاضرين و سنحصل على الموجب و السالب positif et négatif و لن نحتاج لمولدات كهربائية اما ادا وقع تماس كهربائي فالمخزن سيصلحه اما عن التبدير فالدولة غارقة كريدي ما طالعاش ما طالعاش اللهم الفراجة و النشاط و بالله عليكم حتى و إن كانت منصة لتجويد القرآن و للامداح مكان موازين فهل الحاضرون سيتعدون مئة لا أظن و كما قال الفقيه عن التييرسي
اذا ربحت فهو حلال و ادا خسرت فهو حرام
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5 - محجوب الأحد 24 يونيو 2018 - 12:23
وأنا أيضا أقول لست فنانا و لست مطربا ولست طبالا .لكن وجودي مع المقاطعين ميزة تضيئ الجوانب المضلمة من بلدي.
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6 - صنطيحة السياسة الأحد 24 يونيو 2018 - 12:26
نقولها ونعاودها :

احنا ماشي ضد الفن ...

ولكننا ضد سياسة الدولة المغربية ... اللي كتدير فحال هاداك اللي كيربح غير 3000 درهم في لشهر ويمشي يخسرالثلث على القسارة و الشيخات والثلث الأخر على القمر اديال الكرة

ويرجع عند ولادو يعطيهم غير الثلث ويقول ليهم قديو غير بهاد الشي ...

الدولة مسؤولة على مصروف الشعب ... لكنها تفضل تصرفهم في البلية عوض ياكلوهم اليتامى والمتسولين
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7 - العطاوية الأحد 24 يونيو 2018 - 12:29
بغيتوا تهناوا من الشباب عملوا ليهم مستقبلهم ماشي تكلخوهم بالمخدرات والفساد والعري..
هذه السنة الكل يلاحظ غياب الجمهور المنظمون لجاوا اطفاء الانوار الخلفية حتى لا ينكشف الفراغ الكبير في مكان الجمهور
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8 - ahmed الأحد 24 يونيو 2018 - 12:31
فأبدع في أداء أغان قديمة وأخرى حديثة، مسافرة بجمهورها بسلاسة بين اللهجتين اللبنانية والمغربية، بتقديم أغنية "مزال مزال" للشاب حسني وأغنيته المغربية "واعرة"....."مازال مازال" للشاب عقيل و باللهجة الجزائرية. و شكرا.
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9 - ملاحظ الأحد 24 يونيو 2018 - 12:43
كنبغيكم بزاف يقصد بها فلوس المغرب
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10 - Samir r الأحد 24 يونيو 2018 - 12:44
واضح أن الحضور اقتصر بشكل عام على اولاد لفشوش والعياشه التابعه للسلطه المخزنيه. فهم اصلا ليسو بمقاطعين.وبالبتالي لا يمكن الاعتماد عليهم في تغيير الأوضاع في المغرب. والسلام
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