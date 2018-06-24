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الرئيسية | فن وثقافة | الأمريكي فرانش مونتانا يهتف باسم الملك ويتغنى بأصله المغربي

الأمريكي فرانش مونتانا يهتف باسم الملك ويتغنى بأصله المغربي

الأمريكي فرانش مونتانا يهتف باسم الملك ويتغنى بأصله المغربي
هسبريس - نور الدين إكجان(صور منير محيمدات)
الأحد 24 يونيو 2018 - 14:30

فَرْحَة عامرة عَلَتْ وجوه جُمْهُورِ مِنصة أويليم السويسي بمهرجان موازين، بمُجرد دخول الرابور فرانش مونتانا، الأمريكي ذي الأصول المغربية، إلى الخشبة التي جَعَلَتْ عرُوضها الحاضرين يَهْتَزُونَ بشكل هستيري تفاعلا مع افتخار الفنان العصامي بأصوله المغربية، إثر تَرْدِيدِهِ لأسماء مُدن مغربية بطلاقة وهُتَافِهِ باسم الملك محمد السادس خلال فترات "الشو".

فرانش مونتانا، الذي تَأَخَرَ عن العرض بما يقارب الساعة والنصف من الزمن، عَوَّضَ جُمهوره الذي ظل مُرَابطا بالمكان إلى أن اعتلى المنصة بأغان قديمة وجديدة من ريبيرتواره الغنائي الحافل، من قبيل "فايموس" و"إنفوركتابل" و"ويلكوم تو ذ بارتي"، ليجعل الشباب واليافعين الحاضرين في حالة انتشاء كبيرة بالعرض المقدم.

ولم يُفَوِّت الرابور الأمريكي فرْصَة وجوده بموطنه الأصلي لكي يبادل الجمهور بعض العبارات والجمل بالدارجة المغربية، مطالبا القادمين من مدينة الدار البيضاء مسقط رأسه بالتفاعل معه، إحياء للروابط الكبيرة التي تجمعه بالمدينة التي رأى فيها النور سنة 1984، قبل أن يُهاَجِرَ صوب الولايات المتحدة الأمريكية.

وشَجّعَتْ أغاني فرانش مونتانا كل الحاضرين على خوض مغامرات التجديد والانفتاح على العالم المتغير، حيث تغنت بقيم التحدي والمنافسة والبحث عن الأفضل دائما للوصول إلى الأهداف المنشودة، خصوصا أن الفنان الأمريكي يُعدّ مثالا حيا للعِصَامية ونُكران الذات، إذ وصل أمريكا في سن 13 برفقة أبويه، وشق مسارا حافلا توج بالنجاح الذي يحصده الآن.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فرانش مونتانا، ودعاه إلى إعادة زيارة المغرب مجددا لتقاسم ساعات من الجو الصاخب والاستمتاع بموسيقى الراب السريعة، والتي يشارك شباب الألفية الجديدة من خلالها مشاكلهم وهمومهم المرحلية، حيث تُسَاعِدُ على تفجريها في قالب موسيقي مليء بالإيقاعات ومفعم بالألحان الإلكترونية.

وظل فرانش مونتانا في حركة دائمة على المسرح جعلته قريبا من الجمهور المحيط بجنبات المنصة، حيث يَقِيْسُ باستمرار تفاعل الحضور معه من خلال الترديد والرقص المتبادل وطلب التعاطي بشكل أكبر مع أغانيه، التي لاقت استحسان الحاضرين من مختلف الشرائح العمرية وكذا الجنسية، إذ تقاطر العديد من الطلبة الأفارقة العاشقين لفرانش مونتانا بدورهم على منصة السويسي.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الأمريكي نيكسا، وذشينسموكر، وبرونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، الذي تنتظره الجماهير المغربية بشغف كبير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الشعب يريد لقمة العيش الأحد 24 يونيو 2018 - 14:53
بإذن الله محاولة العلمانيين إنجاح هذا المهرجان باءت كلها بالفشل لأنكم ترون نفس الصور تكرر ونفس الوجوه لاحظو الصورتين معا. وفوق هذا كله لا نريد جيلا منسلخ الهوية لا دين لا ملة جيل مقلد للغرب سروال مقطع والرقص أهذه هي الحضارة والإزدهار؟؟ نافسنا الدول الإقتصادية بكري.
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108
2 - المهاحر الأحد 24 يونيو 2018 - 14:56
اسمه كريم خربوش سافر إلى أمريكا عندما كان عمره 14 سنة وهو مع رضوان يقومون بدور كبير في التعريف بالمغرب كوجهة سياحية. ...مرحبا بهم في أرضهم متى شاؤون ...لكن لا يعقل أن نأتي بمغنيين يرددون نصف ساعة ويذهبون مقابل أموال طائلة. ...لسنا ضد الفن والمهرجانات. ..لكن ضد الفساد المالي وسوء تدبيره في الخاوي. ...نعم لمهرجان معقول فيه 5 معنيون والأولويات للمغاربة. ...خبز الدار يأكلو مول الدار وبتمن مناسب مع الإشهار للسياحة المغربية. .....
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30
3 - momo الأحد 24 يونيو 2018 - 14:59
صناع التاريخ يحيا الشعب المغربي المقاطع المناضل والله اخوتي فرحان بزاف كنحس بان الشعب المغربي عائلة واحدة وخاصة باننا في الطريق الصحيح لمحاربة الفساد والمفسدين
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87
4 - مغني تائب إلى الله الأحد 24 يونيو 2018 - 15:00
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعب المغربي المقهور شبع من المهرجانات وفاق بغى إعيش بحال إسلندا ويكون بحال كوكب الجابون . مبغاش إبقى شعب مكلخ وقطيع ومداويخ . المسؤولين إصفطو أوﻻدهم إقراو ويتعالجو في الخارج . والشعب المداويخ إﻻهيوه بموازين .والمخدرات . حسبنا الله ونعم الوكيل في حكومة العثماني .
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48
5 - master الأحد 24 يونيو 2018 - 15:03
اووو يا له من انجاز هذا المناتا يهتف باسم جلالة الملك.وكم يا تراه تقاضى من اجل هذا الهتاف
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54
6 - Hamido الأحد 24 يونيو 2018 - 15:03
تفاعل الجمهور ورقص وفرح كثيرا وهلم جرا.ومن يخالفهم الراي فهو رجعي وشعبوي.تلك اسطوانتهم التي امسوا يرددونها كل يوم وهدا من حقهم.لكن هناك أصوات الأغلبية التي ترى واقعا آخر وتطالب بإيجاد حلول للدين العام الدي وصل إلى أرقام فلكية وتعليم رديء لا يفي بالمطلوب وعزوف عن الزواج في أوساط الشباب ومغاربة محاصرون في ليبيا لا هم هاجروا عبر البحر ولا هم عادوالوطنهم .وأضحية العيد التي لا يعرفون هل تؤكل ام ترمى في الازبال ومواطنون يحاكمون بسبب آراءهم وبرلمانيون يستمتعون في روسيا على حساب الشعب وآخرون مرروا قوانين تخدم مصالحهم.وشباب ينتحر كل اسبوع.ونساء يلعن خارج المستشفيات وتسيب أمني في كل المدن.ومياه قذرة يشربها أهل الدارالبيضاء ومدن أخرى مهددة بالعطش وأدوية ومواد غداءية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وشعب أغلبه عنيف ويعاني أمراض نفسية وبعد كل هدا يجب الحضور إلى موازين والرقص والعري.على من تضحكون.
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43
7 - لاراش الأحد 24 يونيو 2018 - 15:09
الله ألله عليكم وعلى النجم العالمي محبوب الجماهير ومالك قلوب الشباب.
الشباب الذي ضاع بين STUDIO 2M وموازين جهنم و المسلسلات التركية والمكسيكية والصينية ووو تحت شعار الانفتاح والتسامح ونشر تقافة الانحلال والرذيلة.
منكم لله
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23
8 - Mahzala الأحد 24 يونيو 2018 - 15:12
ابناء الطبقة البورجوازية حاضرة في موازين المقاطة
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22
9 - ايمداحن الحسن الأحد 24 يونيو 2018 - 15:14
بكل موضوعية الفكر الظلامي الذي يحرم الفن ؛يهدد أمن واستقرار البلاد.
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10 - Sabrin الأحد 24 يونيو 2018 - 15:27
Ssi لحسن إمداحن juste pr info, il y a des jeunes maroccain sur Rabat Salé qui n'ont jamais prié et ils sont contre le gaspiage d'argent dans Mawazin.. ses jeunes pensent à la majorité des pauvres marocains et ne sont pas ظلاميين
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4
11 - من روما الأحد 24 يونيو 2018 - 15:37
الفقر ليس عيبا لكن من يبدر اموال الشعب ويحرم المستضعفين في الارض فمصيره جهنم الويل لكم ايها المبدرون اخوان الشياطين اين المدارس اين المستشفيات اين الطرقات اه من زمن الدءاب
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3
12 - Fook الأحد 24 يونيو 2018 - 15:44
مهرجان الظلام يراد به جهل فوق جهل . . . .
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0
13 - tafalzout الأحد 24 يونيو 2018 - 15:49
الأمريكي فرانش مونتانا يهتف باسم الملك ويتغنى بأصله المغربي
وبعد انهاء 3 ساعات ديالوا :امشي بحالو ب ملايين الدراهيم والمداويخ المساكين
لاتعليم لا مستقبل.......
المهرجان كله تقنيات فرنسية واجهزة مصنوعة في اروبا.... القوات المساعدة هي الوحيدة في ملك المغرب هههههههه
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