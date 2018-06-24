عطية: "الأسود" مفخرة عربية .. وإيقاعات الأغنية المغربية عالمية

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)

أشادت المطربة رويدا عطية بأداء المنتخب المغربي في منافسات بطولة العالم لكرة القدم بروسيا، وقالت في مؤتمر صحافي عقدته قبيل إحياء حفلتها بالدورة السابعة عشرة من مهرجان موازين إيقاعات العالم: "شيء محزن أن تغادر المنتخبات العربية المونديال بشكل سريع، والمنتخب المغربي كان أكثر من رائع، لكن الحظ لم يحالفه"، مضيفة: "لا أقول ذلك لأنّي أتواجد في المغرب، ما قدّمه المغاربة فخر لكل العرب".

وردتّ الفنانة السورية على غنائها باللهجة المغربية قائلة: "الأغنية المغربية استطاعت أن تصل إلى العالم العربي بتميز إيقاعاتها الشبابية، وأتمنى أن يتضمن ألبومي الجديد أغنية مغربية"، معبرة عن سعادتها بحضورها ضمن فعاليات مهرجان موازين، الذي قالت عنه إنه "يعد من بين أهم المهرجانات العربية والعالمية ما دام يصنف في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي، وأنا محظوظة للوقوف على إحدى مسارحه".

وبعد الجدل الذي أثارته مواقفها من الأحداث التي تعيشها سوريا وتأثير السياسية في الفن، ردّت رويدا بالقول: "الفنان لا يمكن أن يكون رماديا، إمّا أن يكون أبيضا أو أسود، وأرفض أن يشجع الفنان على القتل والدمار"، وزادت: "أتمنى أن تعود بلدي سوريا كما كانت، أنا مع وطني، هو له الفضل في بروز اسمي في السّاحة الفنية".

وعن ظهورها القليل بالسّاحة الفنية، قالت: "التحضير للألبوم يتطلب من الفنان الوقت الكثير من أجل الظهور بصورة تليق بمستوى تطلعات جمهوره، كانت لي محطات كثيرة برز اسمي من خلالها وأغنت رصيدي وأرشيفي الفنّي، اليوم سأنطلق من جديد من مهرجان موازين، ولن يكون هناك تقصير بعد اليوم".

وأكدت الفنانة حرصها على الاختيار الجيد لكلمات أغانيها، وعلقت قائلة: "الكلمة هي الأساس، أختار مواضيعها بعناية، وأحرص أن تكون قريبة من الجمهور لتصل إليه"، وردّت على ارتدائها لباس محتشم في كليباتها بأن "الاحتشام اختيار شخصي، ولا يمكن القبول بالتعاقد مع شركة إنتاج تفرض عليّ عكس ذلك، لست الأجمل والأفضل صوتا، لكن يمكن القول إننّي أتمتع بنبرة صوت قادرة على الوصول بها إلى قلوب الجمهور".

وعن تقديمها للون الموسيقي الجبلي، قالت عطية: "سبق وأن قدّمت هذا اللون الجبلي بالمغرب رفقة الشحرورة صباح، ولمست حب وتجاوب المغاربة مع هذا اللون الفنّي القادم من بلاد الشام، واليوم لن يكون لدّي قلق في تقديمه على مسرح موازين".

وعقبت على سؤال الصحافيين حول السرّ وراء الحفاظ على جمالها ورشاقتها بالقول: "لكل امرأة شيء مميز، يكفي فقط أن تعرف كيف توظف جمالها، على العكس أنا مقصرة في القيام ببوطوكس، لأنّي أتخوف من وخز الإبر، وأنصح النساء بشرب الماء كثيرا، لأنّه يحافظ على نضارة البشرة".