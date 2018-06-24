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الرئيسية | فن وثقافة | قرع الطبول وألعاب بهلوانية تنقل "إيقاعات موازين" إلى شوارع الرباط

قرع الطبول وألعاب بهلوانية تنقل "إيقاعات موازين" إلى شوارع الرباط

قرع الطبول وألعاب بهلوانية تنقل "إيقاعات موازين" إلى شوارع الرباط
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 يونيو 2018 - 20:35

فضلاً عن الحفلات التي تستقطب يوميا جمهوراً عريضاً بمختلف منصات المهرجان، تنتقل أجواء "موازين.. إيقاعات العالم" إلى شوارع الرباط بأغان وعروض راقصة، دشنتها فرقتا "تيمينغ بويز باتوكادا أولاد الوقت" و"الشمس" لقرع الطبول.

وقدّمت الفرقتان استعراضا جذب اهتمام جمهور الرباط الذي اصطف على جانبي الشارع، وتجلى فيه إبداعهما في تصميمهما لآلاتهما الخاصة من عناصر وأدوات تستعمل في الحياة اليومية، تمت إعادة تدويرها لتٌصنع منها آلات موسيقية حقيقية وقوية. عرض نهلت فيه الفرقتان من كل موسيقى العالم، وسافرتا من خلاله بالجمهور عبر الزمن والفضاء.

وتعيش شوارع العاصمة الرباط بشكل يومي، منذ انطلاق فعاليات المهرجان، على نبض الإبداع والعروض الفنية التّي يحييها فنانون اختاروا التمرد على الأشكال التقليدية للتعبير عن مواهبهم، والتحام تلقائي بالجمهور، في أجواء تدخل البهجة على النفوس وتخفف ولو لدقائق من صخب حياة المدينة.

بدر الدين تويجر، عضو فرقة "أولاد الوقت"، قال في حديث لهسبريس: "سعداء بلقاء جمهور العاصمة الرباط من خلال هذا العرض الذي يمزج بين تشكيلة من الموسيقى العالمية والشعبية المغربية في عروض الشارع"، واصفا الجمهور بـ"الذواق والمتعاطف مع الفنانين الشباب".

وأضاف أنّه من خلال فنّ الشارع يشعر وكأن دوره يكمن في خلق السعادة، "سعادة متبادلة بين أعضاء الفرقة والجمهور الذي يساندنا رغم انطلاقتنا بإمكانيات بسيطة"، مشيرا إلى أنّ فرقته التّي تأسست بسلا سنة 2010، تجمع عددا من الشباب قارعي الطبول لتقديم صيغة جديدة لعروض الشارع.

وسافرت فرقة "تيمينغ بويز أولاد الوقت" بجمهورها إلى عوالم السامبا والهيب هوب والسالسا والهوس، بل وحتى الشعبي. وأوضح المتحدث نفسه أنّ الفرقة خاضت تداريب مكثفة من أجل تقديم عرض ممتع لجمهور مهرجان موازين.

من جهتها، قالت نهيلة بنخيي: "كنت مولعة بهذا الفنّ الشبابي الذي يهدف إلى خلق الفرح والبهجة في الشارع، واليوم تحقق هذا الحلم من خلال مشاركتي في أكبر التظاهرات الفنية بالمغرب"، داعية الشابات المغربيات إلى الاهتمام بفن "قرع الطبول" وفنون الشارع.

وفضلا عن المزيج السحري من المؤثرات السمعية البصرية الذي قدمته "أولا الوقت"، كان جمهور الرباط على موعد مع عرض متكامل قدمته فرقة "الشمس"، جمع بين الرقص وألعاب الخفة والألعاب البهلوانية وإيقاعات تمزج بين موسيقى السامبا والجاز والبوب والروك والموسيقى الشرقية.

وتقدم فرقة "الشمس"، التي تأسست في 2012 من قبل فنانين شباب بسلا، مجموعة متنوعة من عروض السيرك، تتوزع بين الألعاب البهلوانية وأكروبات الهرم البشري وحركات الخفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - حسن الأحد 24 يونيو 2018 - 20:46
الشعب قال كلمته لو هذ الطبالة يستمروا يطبلوا في الشوارع ويتركون المنصة يكون احسن نتفرج من النوافذ احسن
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72
2 - عبد الحفيظ الأحد 24 يونيو 2018 - 20:53
واخا دخلوهم للمنازل راه حتى واحد ما غادي يحضر كلنا مقاطعون
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83
3 - exRIGO الأحد 24 يونيو 2018 - 20:58
هذا دليل على ان المنصات لم يزرها الا عائلات المنظمين الشيء الذي اغضب المهرجون على الخشبة و كأنها في الخلاء فلجؤوا لهذه الخطة ليجلبوا الجمهور المعتصم و حتى هذه لم تفلح و لا نرى الا السيارات ضيقوا عليهم المرور
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76
4 - nour الأحد 24 يونيو 2018 - 21:05
شحال ديال الامن تابعهم والله ماكين هذا الشي إلا فالمغريب عوض يخدمومصالح الموطنينووهما تبعين طبال.. إهذار للفلوس الشعب
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62
5 - حميد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:06
مقاطعووون واخا تدخلو لينا لديورنا مقاطعووون
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72
6 - bar الأحد 24 يونيو 2018 - 21:06
عليكم ان ثحثرموا الشعب المغربي
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59
7 - ولد لحسن الأحد 24 يونيو 2018 - 21:06
فاش مامشينا عندهوم .. خرجو هما عندنا.

تحية لجميع المداويخ .

والمرجو النشر
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70
8 - azouz الأحد 24 يونيو 2018 - 21:07
هذا الشيء يثبت هزيمة الدولة امام المداويخ ۔۔۔ لم نکن نتوقع ابدا ان اجهزة الدولة بهذا الضعف ۔
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62
9 - الوجدي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:08
هته الآلات الموسيقية كنت أصنعها وأنا صغير السن وألعب بها مع أصحابي والان الشباب بحاجة إلى العمل وضروف الهيش الكريم ، عيب أن ترى مجاز عمره 40 سنةيأكل من تقاعد والده أو يبيع الديطاي . موازين تهدر فيه أموال طائلة يمكن أن تحل عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية في المغرب . شكرا هسبريس
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59
10 - غالب ٥٦ الأحد 24 يونيو 2018 - 21:13
كاين غير الرباط او غابا تحديدا. المدن الاخرى غير موجودة و فلوس الشعب يديها زعطوط. التمادي و العناد و تحدي ارادة و رغبات الشعب ان تنسى ابدا و سيكون الحساب عسيرا هنا و هناك يوم ياتي يوم الحسم ان شاء الله.
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37
11 - rachid essafi الأحد 24 يونيو 2018 - 21:13
سال طفل اباه وهو وسط االحفل موازين قائلا : مادا تعني المقاطعة...فاجابه ابوه : المقاطعة هي المكان الدي ناخد منه شهادة السكنى عند المقدم وعقد الازدياد وشهادة السكنى...فرح الطفل وقبل اباه وهو يقول : شكرا بزاف ابابا على هدا المعلومات الززويينة
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11
12 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:14
هل نحن فعلا نعيش في بلد الحريات والتعايش أم أن وإن من حروف النصب والاحتيال
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14
13 - hicham الأحد 24 يونيو 2018 - 21:15
رهان عظيم لتوفير مطرب و مغني لكل رباطي و سلاوي. بعد ربح رهان الحاجيات الأساسية. هزلت
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15
14 - حمودي الأحد 24 يونيو 2018 - 21:15
الدولة تبتكر اشكال جديدة للريع وهدر المال العام موازين يدق طبول الحرب على الشعب المغربي اتسائل كيف لدولة كالمغرب مستشفياتها تفتقر لابسط التجهيزات(المستشفى الجامعي بفاس كمتال مصاعده معطلة مند شهور ولم يتم اصلاحها حتى الان) والدولة لا تجد المال لبناء المستشفيات والمدارس ودعم المواد الغدائية وبين ليلة وضحاها يتوفر المال وينفق في المهرجانات ويدهب المغنون الاجانب بكمية هائلة من العملة الصعبة الشعب احوج اليها اتسائل لمدا تصر الدولة على تنظيم هدا المهرجان المهم الشعب قال كلمته وقاطع ونحن مقاطعون ومستمرون في المقاطعة
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37
15 - محمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:16
بلاد الشطيح والرديح .قولو العام زيييين بزز .
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31
16 - aziz الأحد 24 يونيو 2018 - 21:17
واش هادوا مغاربة ولا شي قنس آخر.اولاد لفشوش خرجوا عالمغرب.لا يشرفني ان انتسب لوطن هؤلاءهم (ماطنوه)شوهتونا وبهدلتونا بخرجاتكم المشبوهة.
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21
17 - mouktadi abderrazak الأحد 24 يونيو 2018 - 21:21
لم تستطع موازين استقطاب للجمهور فخرجت الى الشارع لعلها تستقطب بعض الشباب المنحرف او العاطل الدي يبحث عن المتعة.
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31
18 - حمد الأحد 24 يونيو 2018 - 21:22
ماجاش معانا هد اللون
خليوه لصحابو
وشكرا
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0
19 - ألى من يشتري الأحد 24 يونيو 2018 - 21:36
باش تعرفو أن المقاطعة نجحت ،ولاَّو يخرجو بالهديات الشوارع ،وكيگول المثل ((إلى بارت السلعى بيع بالليكاين))
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20 - abdel الأحد 24 يونيو 2018 - 21:48
موسيقيون يعزفون تحت حراسة امنية مشددة...انظر خلف الفرقة...هدا يبين نجاح المقاطعة......بغاو الناس يتفرجو بززززز و لاااااااا
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0
21 - richien الأحد 24 يونيو 2018 - 21:49
شحال من مكونيكتي جاه الجوع أو خسر فلوسو في أكل الموجات اللاسلكية أو السلكية ( الريح) كيفما اخسر وقتوا أمام بوابة العالم... واتعب أعصابو بحال إلا كيقدم دروس بالمجان......
هاذ الشباب أصحاب الطبول راه شباب مبدع إستطاع أن يجني المال بإبداعاته عكس من يبدره في الخوى الخاوي تشري الريح ب10 dh ( التعبئة) أوأكثر أوماتقدرش تشري الحليب ب 4DH . التناقض بامتياز.....
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22 - رصوان الأحد 24 يونيو 2018 - 21:52
السلام عليكم
مابقالكم غي تمشيو لديارهم او خرجوهم بزز باش يتفرجوا
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