"بابيلون" الجزائرية تتحف جمهور موازين بموسيقى الحب والحرية

هسبريس – نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)

كانت جَمَاهيرُ مَسْرَحِ محمد الخامس بالرباط، مساء اليوم الأحد، على مَوعد جديد مع فرقة "بابيلون" الجزائرية ذائعة الصيت، التي أتحفت الحاضرين بأغانيها الشبابية الراقية. وقد عبر الجمهور عن استمتاعه بتصفيقات حارة، وطالب الفرقة بالعَودة مجددا في الدورة المقبلة لموازين.

فرقة "بابيلون"، التي تنقلت صوب الرباط، في إطار فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان موازين، جددت وصالها مع الجمهور المغربي، عبر العديد من أغانيها ذائعة الصيت، من قبيل: "يا الزينة"، و"كحلت العيون"، و"علاش"، وغيرها من الأغاني، التي ابتهج بها الحضور الكبير، الذي حج إلى مسرح محمد الخامس قبل بداية العرض.

ونقلت الفرقة الجزائرية الشبابية الحضور إلى جو جَميل يزَاوِج بين الجاز وأنغام الراي الجزائري، حيث تفاعل معها الجمهور، وردد أغانيها وهو يحمل الهواتف لتسجيل ذكرى جميلة بثتها ألحان المجموعة في نفوس الحاضرين، الذين منّوا النفس بالتقاط صورة في نهاية العرض مع نجم الراي الجزائري المتجدد وقائد الفرقة، الذي كان هادئا كعادته على الخشبة، وبادل الجمهور التحية، وشكره على حضوره، قبل أن يُطْلِقَ العِنَان لقيثارته، التي سَحَرْتْ مسامع عشاق الفرقة، حيث كان يرفع الإيقاع تارة ويخفضه تارة أخرى، مزاوجا ذلك بدفء موسيقي فريد، استشرف عوالم الحرية والحب والحياة عبر كلمات مفعمة بالقيم الإنسانية.

ونجح الفنان الجزائري في كسب حب الحاضرين عبر أدائه القوي وتفاعله الإيجابي مع طلبات الجمهور، الذي كان يصيح بعناوين أغاني "بابيلون"، مستعرضا إياها بسلاسة بادية، ومطالبا بتكرارها وتأديتها أكثر من مرة دون كلل، بعد أن تمكن الشاب الجزائري من حجز مكانه وسط نجوم الخشبة، متجاوزا التنميط الكبير الذي طال الأغنية الشبابية في السنوات القليلة الماضية.

فرقة "بابيلون" التي أسست سنة 2012 من طرف قائد المجموعة أمين محمد جمال، اشتهرت بأغنية " يا الزينة"، التي نالت أزيد من 86 مليون مشاهدة في "اليوتوب"، كما حازت جائزة أفضل أغنية جزائرية سنة 2014.

تجدر الإشارة إلى أن مسرح محمد الخامس سيحتضن طوال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 يونيو عروضا لفنانين معروفين، تتقدمهم ماريا توليدو وسعاد ماسي وفرناندو إسانبل وبابيلون والعديد من الوجوه، التي تجدد وصالها مع المهرجان العالمي أمثال ماجدة الرومي، التي سبق لها أن شاركت في نسخة 2015.