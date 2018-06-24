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الرئيسية | فن وثقافة | "بابيلون" الجزائرية تتحف جمهور موازين بموسيقى الحب والحرية

"بابيلون" الجزائرية تتحف جمهور موازين بموسيقى الحب والحرية

"بابيلون" الجزائرية تتحف جمهور موازين بموسيقى الحب والحرية
هسبريس – نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأحد 24 يونيو 2018 - 23:45

كانت جَمَاهيرُ مَسْرَحِ محمد الخامس بالرباط، مساء اليوم الأحد، على مَوعد جديد مع فرقة "بابيلون" الجزائرية ذائعة الصيت، التي أتحفت الحاضرين بأغانيها الشبابية الراقية. وقد عبر الجمهور عن استمتاعه بتصفيقات حارة، وطالب الفرقة بالعَودة مجددا في الدورة المقبلة لموازين.

فرقة "بابيلون"، التي تنقلت صوب الرباط، في إطار فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان موازين، جددت وصالها مع الجمهور المغربي، عبر العديد من أغانيها ذائعة الصيت، من قبيل: "يا الزينة"، و"كحلت العيون"، و"علاش"، وغيرها من الأغاني، التي ابتهج بها الحضور الكبير، الذي حج إلى مسرح محمد الخامس قبل بداية العرض.

ونقلت الفرقة الجزائرية الشبابية الحضور إلى جو جَميل يزَاوِج بين الجاز وأنغام الراي الجزائري، حيث تفاعل معها الجمهور، وردد أغانيها وهو يحمل الهواتف لتسجيل ذكرى جميلة بثتها ألحان المجموعة في نفوس الحاضرين، الذين منّوا النفس بالتقاط صورة في نهاية العرض مع نجم الراي الجزائري المتجدد وقائد الفرقة، الذي كان هادئا كعادته على الخشبة، وبادل الجمهور التحية، وشكره على حضوره، قبل أن يُطْلِقَ العِنَان لقيثارته، التي سَحَرْتْ مسامع عشاق الفرقة، حيث كان يرفع الإيقاع تارة ويخفضه تارة أخرى، مزاوجا ذلك بدفء موسيقي فريد، استشرف عوالم الحرية والحب والحياة عبر كلمات مفعمة بالقيم الإنسانية.

ونجح الفنان الجزائري في كسب حب الحاضرين عبر أدائه القوي وتفاعله الإيجابي مع طلبات الجمهور، الذي كان يصيح بعناوين أغاني "بابيلون"، مستعرضا إياها بسلاسة بادية، ومطالبا بتكرارها وتأديتها أكثر من مرة دون كلل، بعد أن تمكن الشاب الجزائري من حجز مكانه وسط نجوم الخشبة، متجاوزا التنميط الكبير الذي طال الأغنية الشبابية في السنوات القليلة الماضية.

فرقة "بابيلون" التي أسست سنة 2012 من طرف قائد المجموعة أمين محمد جمال، اشتهرت بأغنية " يا الزينة"، التي نالت أزيد من 86 مليون مشاهدة في "اليوتوب"، كما حازت جائزة أفضل أغنية جزائرية سنة 2014.

تجدر الإشارة إلى أن مسرح محمد الخامس سيحتضن طوال الفترة الممتدة من 22 إلى 30 يونيو عروضا لفنانين معروفين، تتقدمهم ماريا توليدو وسعاد ماسي وفرناندو إسانبل وبابيلون والعديد من الوجوه، التي تجدد وصالها مع المهرجان العالمي أمثال ماجدة الرومي، التي سبق لها أن شاركت في نسخة 2015.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Narjiss الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:01
زعما كاع هاد القيامة لي نايضة لتنظيم موازين من أجل نشر الثقافة و الإنفتاح في وسط الشباب ؟ على من تضحكون ؟ بغيتو تهلاو ف الشباب فكرو ليهم ف مستقبالهم.. مشي تكليخهم وإلهاؤهم وقيت الإمتحانات باش تهناو منهم!
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58
2 - حنان الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:03
يدعون أن موازين تموله الشركات الخاصة,لكن سؤالي من يؤدي ثمن كل تلك الطاقة الكهربائية المستهلكة هناك ألسنا نحن??
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48
3 - khalid الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:08
غبي انت ايها الشعب لا ينقصك سوى الغناء والرقص
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38
4 - عزيز مراكش الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:08
احنا ضد تبدير اموال اشعب ومن الفوق يفرقوها على البراني!
ولكن الى كانت المداخيل من التيكيت دالمنصة تالمهرجان اللي كتوصل حتال 6500 درهم والمستشهرين والتلفزات اللي بغاو حقوق البت دك الساعا كلام اخر.
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20
5 - mouktadi abderrazak الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:10
المداويخ ليسوا ضد الفن .المداويخ او القطيع يريدون من الحكومة واصحاب القرار الانصات الى مطالب الشعب وبناء مغرب جديد مثقف ومعافى من الادمان بشتى انواعه مغرب موحد من طنجة الى الكويرة مغرب أكثر ازدهارا وقوي وصناعي ولما لا .مغرب تقام فيه سهرات لتسليم الجوائز على المبتكرين والمفكرين والمبدعين .إن حب الوطن في الدم ولن يتاخر احد من المداويخ او القطيع عن الدفاع عن الوطن إن دعت الضرورة أما اصحاب المناصب العليا والسامية واصحاب القرار اكثرهم سيجمعون حقائبهم ويفرون الى خارج البلاد
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22
6 - حمودي الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:14
لانريد اغاني الحب والحرية نريد العيش الكريم والتنمية البشرية والتعليم والصحة التروة تدهب لجيوب المغنين والتصريحات الرنانة تطرب ادان المغاربة
مقاطعون
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26
7 - عبدالله الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:18
إذا أردنا معرفة المقاطعة
يجيبو شاكيرا و تشوفو الحج كي داير اما لحد الان لم يحضر مغنون معروفون حتى نحكم
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-23
8 - أبو أنس الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:23
لا تضحكوا على شعب بأكملهباسم الثقافة فالثقافة براء مما يجري في مهرجان الذل والعار . تبين أن الهدف من هذا المهرجان هو استمرار تسليع العمل الثقافي لأن ما يتم التطبيل له من تسامح لا يتم بهذه الطريقة الفجة على حساب شعب يعيش الفقر المذقع ونحن نستقدم له المسخ بملايين الدراهم تحت يافطة نشر قيم التسامح وووو. فماهي القيمة المضافة التي يعطيها موازين للعمل الثقافي غير أنه ابتلع مهرجانات محلية وأوقف عنها الدعم . أما الحذيث على أنه تمويل من مؤسسات خاصة ، فهذا قمة الاستهتار بنا ويبرز أننا لا نتوفر على مؤسسات مواطنة تساهم في التنمية من خلال العمل على سد جزء من الخصاص الذي نعاني منه في التعليم والصحة ....إذاك ستكسب هذه المؤسسات قلوب المغاربة أجمعين
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17
9 - الفقير الجائع الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:26
بصحتوا جاب ليه الزهر ديالوا كنز عامر بالفلوس شحال جاه فحقوا من اموال الشعب الفقير خود اموال الفقراء اوغنيوا اوعرسو مع راسكم اغتنموا الفرصة هناك الاموال في المغرب كييت لي جات فيه .لي مالاقي باش يداوى ولاماياكل .
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11
10 - INCROYABLE HULK الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:58
فرقة بابيلون الجزائرية تعتبر من اشهر الفرق الغنائية الشبابية وماكان مهرجان موازين الشهير ليكتمل لولا حضور هذه المجموعة التي نتمنى عودتها في دورة موازين للعام المقبل ان شاء الله وكل موازين وانتم بخير اما المقاطعون فمعظمهم فقراء لا مدخول لهم وقدرتهم المالية المنعدمة تمنعهم من الاستمتاع بالمرجانات والحفلات ولذالك فهم مقاطعون لانه لا خيار لهم، قاتل الله الفقر قاتل الله الفقر
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