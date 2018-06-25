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كُتّاب وآراء
موازين يُحْيي "زمن الغيوان" ويُتحف جمهور سلا بأغانيه الثائرة
في ثالث أَيَّام مهرجان موازين إيقاعات العالم، كانت جماهير منصة سلا على موعد جديد مع العلامة الفنية ذائعة الصيت "ناس الغيوان"، التّي جمعت الجيل القديم والشباب وأتحفت الحاضرين بأغانيها الثائرة الخالدة.
وجدّدت مجموعة "ناس الغيوان" وصالها مع الجُمهور المغربي عبر العديد من أغانيها، من قبيل "الصينية" و"النحلة شامة"، و"مهمومة"، وغيرها من المقطوعات التي رددها عشاق الفن الغيواني الذين حجوا إلى منصة سلا.
هذا التاريخ الذي كتبه "ناس الغيوان" بماء الذهب لَمْ تستطع السنون محوَه من الذاكرة المغربية، وهو ما أظهرته سهرة مساء الأحد، من خلال تفاعل الشباب مع أغانيهم الخالدة. وعلق قائد المجموعة عمر السيد قائلا: "ما يقدمه ناس الغيوان يُعد ذاكرة لكل المغاربة..نحن ناضلنا منذ الستينيات لبصم اسمنا في السّاحة الفنية، ولَم يتعرف علينا الجُمهور إلا في السبعينيات. ورغم مرور السنوات إلا أننا لازلنا نشتغل بالإيقاع والشغف نفسهما".
وعن تفاعل الشباب مع الظاهرة الغيوانية يقول السّيد: "أمر مُفرح أنْ يتوارث الحفيد عن الأب والجد هذا التراث الموسيقي"، ويضيف في حديثه لهسبريس: "الشباب هم حاملو مشعل ناس الغيوان، وإدخال آلات موسيقية حديثة على أغاني المجموعة سيضمن استمرارها بالانتقال إلى أجيال أخرى بطريقة جميلة".
وبنفس الروحانيات التّي طبعت شخصيات أعضاء الفرقة، أخذت المجموعة عشاق فنّها في رحلة موسيقية متنوعة، تجاور فيها تراث الشاوية وإيقاعات سوس وگناوة، وغيرها من الأشكال الموسيقية التراثية المغربية، بعد دمجها في تراكيب لحنية وتوزيعات جديدة؛ في حين أكد عمر السيد أن الأغنية الغيوانية "عبرت بقوة عن معاناة الشعب المغربي".
وعلى الإيقاعات نفسها التي انغمس فيها جمهور سلا طيلة أربع ساعات أسدل لمعلم حسن باسو الستار عن الليلة الثالثة من مهرجان موازين المخصصة للأغنية التراثية المغربية، والتي ألهبت حماس الجُمهور.
تجدر الإشارة إلى أنّه صدر مؤخراً كتاب عن مجموعة "ناس الغيوان" يعيد النبش في الجذور، بعد جهد حقيقي يتمثل في استثمار الإيقاعات الأمازيغية والملحون والكناوي، وغيرها من الأشكال الموسيقية التراثية المغربية.
وكشف السيد في هذا الصدد أنّه "ينكب رفقة عدد من الباحثين على التحضير لكتاب جديد يفسر الحمولة الثقافية والاجتماعية لكلام الغيوان".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
غنوا للشعب، شرجوا جراحه الغائرة ومحنه بقصائد وزجل أبكى أشجار أدغال السفانا وحرك أقنعة ببلو بيكاسو المستفزة...
بعد خرف فني...
لطخوا تاريخهم بعار " موازين ّ
تنكروا للشعب...
عبد الصمد جاحش.
المغرب.
فن ناس الغيوان جميل وسيبقى جميل وجزء من تراث المغرب إلى الأبد... ولن تستطيع السياسة والتدويخ والتدواخ تغييره...
الفن الراقي دائماً يفرض نفسه ومحاربته تجعله أقوى وأوسع إنتشاراً... :)
وترك ارثا كبيرا
الله يامولانا في غادي بيا خويا ......
واعطى الاتجاه الفلسفي للمجموعة اغاني ملتزمة
الكادحين وفلسطين
فمشى العربي باطما مع علال وعبد الرحمان وعمر
على الدرب
فكان الموال والرست
فبدعو واعطو الكتير
وكانو مواكبين لعصرهم
جاء رشيد رظوان باطما
فافرغو الفرقة من اخر المبدعين
علال يعلى
الفنان المايسترو
الدي عندما كان يبدء تقاسيم الراست
تشعر بالرعشة
قبل موال العربي
لم يبقى من الغيوان شئ
يرددون اغاني
كطفل يعرض
ورضوان يتهجى في الهجهوج
وشيفا في البانجو
ناس الغيوان تعني الابداع
تعني البحت في تراتنا
الغيوان تعني غناء حاضرنا
وما يعاني منه الشعب العربي
من الشط الى البحر
رشيد ورضوان وشيفا وعمر يغنون اغاني بوجميع والعربي والحان علال وباكا
وفاتهم القطار
بعد وفات العربي رحمه الله
الجمهور كان في انتظار من سيحمل المشعل
برفقة علال وعمر
لان الادن المغربية ولفات تقاسيم علال وموال العربي
والكلام المواتي والموزون