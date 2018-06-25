"هيسبيريون 21" تجسد رحلة ابن بطوطة بترانيم الموسيقى الروحية

هسبريس - محمد الراجي

مساء أمس الأحد كان جمهور فاس للموسيقى الروحية على موعد مع سفر ممتدّ عبر التاريخ، من خلال عرض قدمته فرقة "هيسبيريون 21"، زاوجت فيه بين الإمتاع الموسيقي وحكَي قصة أحد أشهر الرحالة في العالم، وهو ابن بطوطة.

ابتدأ الحفل بنغمات ناي شرقي انطلقت من وسط الجمهور، حيث سار عازف الناي اللبناني الهُيونا في ممرّ إلى أن صعد إلى المنصة، ثم تولّى شاب التعريف بابن بطوطة، وتقديم تفاصيل رحلاته على إيقاع الأنغام الموسيقية.

الحفل الذي قدمته مجموعة "هيسبيريون 21"، لمؤسسها جوردي سافال، جمع بين متعة الموسيقى وبين الإفادة العلمية، وكان بمثابة درس في التاريخ على إيقاع الموسيقى، تعرف فيه الجمهور على مسار الرحلة العظيمة لابن بطوطة.

ونوّه مقدم الحفل إلى أنّ جودي سافال، مؤسس فرقة "هيسبيريون 21"، والتي تضم عازفين من إفريقيا وأوروبا وآسيا، وهي القارات التي زارها الرحالة المغربي ابن بطوطة، المزداد بطنجة، استطاعت أن تكون جسرا ممتدا بين موسيقى الشرق والغرب.

وتعرّف جمهور باب الماكينة التي احتضنت حفل "هيسبيريون 21" على الرحالة المغربي ابن بطوطة، منذ رحلته الأولى إلى مكة عبر القاهرة، في ربيعه الواحد والعشرين، في قالب امتزجت فيه دقة المعلومة وإيجازها، مع موسيقى عريقة راقية.

وتم تأليف الموسيقى التي رافقت تقديم تفاصيل عن الرحالة المغربي الشهير بناء على الموسيقى التي قد يكون عايشها ابن بطوطة خلال رحلاته التي انطلقت من المغرب وامتدت إلى آسيا وأوروبا وإفريقيا خلال القرن الرابع عشر الميلادي.

وتم اختيار المقاطع الموسيقية التي رافقت تقديم تفاصيل رحلة الرحالة المغربي ذائع الصيت بدقة؛ فحين يتحدث مقدم الرحلة عن قارة معينة، تتبعه معزوفة موسيقية تنتمي إليها، وهكذا...

وشد الحفل الذي أحيته "هيسبيريون 21"، والذي أبرز التنوع الذي يسم البشرية، انتباه الجمهور الذي لزم المقاعد إلى نهايته، ليقوم ويصفق مطولا لأعضاء الفرقة الموسيقية. وفي غمرة التصفيق التفتت سيدة فرنسية إلى مرافقتها وقالت: "يا له من سفر رائع"، وردت مرافقتها: "كان حفلا رائعا".