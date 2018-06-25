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الرئيسية | فن وثقافة | فيسبوك ينضم إلى شركاء مهرجان موازين

فيسبوك ينضم إلى شركاء مهرجان موازين

فيسبوك ينضم إلى شركاء مهرجان موازين
هسبريس من الرباط
الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:06

انضم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى قائمة شركاء جمعية "مغرب الثقافات"، وذلك بمناسبة الدورة 17 لمهرجان موازين - إيقاعات العالم، وهو ما يعزز البعد الثقافي للمهرجان وقيم التقاسم والتسامح والانفتاح التي يعمل على إشاعتها، وهي قيم راسخة لدى الشبكة الاجتماعية، الأولى في المغرب والعالم.

وأبرز بلاغ مشترك لفيسبوك وجمعية مغرب الثقافات أن فيسبوك "باعتباره أول شبكة اجتماعية في المغرب والعالم، قرر الانضمام إلى قائمة شركاء موازين، المهرجان الأول في المغرب وإفريقيا، والذي يجمع كل عام في الرباط وسلا كبار الموسيقى العربية والإفريقية والدولية، بالإضافة إلى أفضل الفنانين المغاربة".

وأضاف البلاغ أن مواكبة هذه التظاهرة تندرج، أيضا، في إطار استراتيجية فيسبوك الرامية إلى تمكين عموم الناس من الاستمتاع بلحظات من الفرح وتقاسم السرور، حتى يتمكنوا من نقل تلك اللحظات مباشرة أو من خلال العديد من الخصائص الوظيفية مع معارفهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويشجع كل من فيسبوك وموازين، حسب البلاغ، قيم الانفتاح والتقارب والتقاسم، ويسعيان إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في تسهيل وصول الشباب إلى عوالم الترفيه والثقافة.

وانطلقت فعاليات المهرجان يوم 22 يونيو الجاري بدخول مجاني إلى 90 في المائة من السهرات والحفلات. وتتزامن دورة هذه السنة مع إطلاق فيسبوك فليكس، النسخة المجانية من فيسبوك التي تتيح لكل المغاربة التواصل مع أقربائهم مجانا.

ويتجاوز عدد مستخدمي موقع فيسبوك في المغرب 16 مليون شخص، ويتيح الموقع منصة للتبادل اليومي تمكن ملايين المستخدمين من التقاسم والتعليق وإبداء الإعجاب والتفاعل مع أصدقائهم.

وأعرب رئيس مغرب الثقافات، بهذه المناسبة عن اعتزاز مهرجان موازين بأن تضم قائمة الجهات الراعية له شركاء من حجم فيسبوك، مذكرا بأن الجمعية لا تستفيد من أي إعانة عمومية لمهرجان موازين الذي ينظم كل عام بفضل مساهمة العديد من الفاعلين الاقتصاديين الخواص، الوطنيين والدوليين، في إطار علاقة تجارية، من جهة، ومن جهة أخرى بفضل جمهوره العريض، الوفي والشغوف.

ونقل البلاغ عن رئيس جمعية "مغرب الثقافات" قوله إن إشعاع مهرجان موازين في المشهد الفني والموسيقي العالمي سيكتسب بلا شك أهمية أكبر بفضل فيسبوك وابتكاره الجديد فيسبوك فليكس التي يقدم خدمة مجانية.

من جانبه، أعرب مدير شراكات فيسبوك، المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن ارتياحه لإبرام هذه الشراكة التي تتزامن مع إطلاق خدمة فيسبوك فليكس في المغرب، وهي خدمة مجانية جديدة ستتيح للجميع سهولة الوصول إلى فيسبوك.

وأبرز المسؤول الإقليمي لفيسبوك أن دعم مهرجان موازين، ذي الصيت العالمي، يشكل مناسبة استثنائية لموقع التواصل الاجتماعي، وأن هذا الدعم جاء كنتيجة طبيعية بالنظر إلى القيم التي يتقاسمها المهرجان وموقع فيسبوك متمثلة في التقاسم والتقارب والتسامح والاحترام والحوار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:30
واخة ينظم حتى كوكل احنا مقاطعون لهدا المهرجان المعروف بسرقة اموال الشعب اتفق المغاربة لا يهمنا اي شي
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143
2 - أم كوثر الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:33
عن أي فرح و سرور يتكلم بلاغ الجمعية ؟ الشباب مقروحة وصلات ليهم للعظم لا مستقبل لا خدمة لا ردمة .. والفلوس كتمشي ف الخوا الخاوي ..
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110
3 - ali الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:37
انتباه من فضلكم
الدولة المغربية تحاول ضرب فكرة المقاطعة في الصميم و ذلك من خلال عقد الشراكة مع فيسبوك. فكل نداء لنقل المقاطعة ضد الموقع الأزرق فيسبوك تعتبر نسفا لأهم وسيلة لترويج فكرة المقاطعة ،
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75
4 - امدوخ مقاطع الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:38
واحد يتقاسم الفرح والسرور اواحد مرمي فاجبال ملاقي احتا ما ياكل لا ما لانعما لادوا لاقراية لوليداتو لا ابصط متطلبات الحيات،
اد لم تستحيي فقل ما شءت ،
الشعب مقهور والشباب فازناقي ايدور لا عمل لا مستقبل ، المخدرات تغزو الطرقات والاموال الطاءلة تدهب في المهرجانات التافهة ،
ليس لنا ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
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63
5 - مواطن مغربي الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:48
فليقاطع انصار المقاطعة الفيسبوك..وليقاطعوا2M وليقاطعوا الاستماع الى كل فنان حضر المهرجان..لا يستطيعون فقط فالخون في مقاطعة مول الحانوت
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2
6 - عايق الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:52
يمكن بغاونا نقاطعوا فايسبوك باش يرتاحوا
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21
7 - الحبيب الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:59
هل تتصورون مقاطعة فيسبوك؟؟؟ بالنسبة الي احسن مقاطعة!!!!
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13
8 - عاقوا بيكم الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:59
إيجي فايسبوك إيتفرج ويشارك الفرحة مع گوگل وإنستغرام... أما المغاربة الأحرار غايشاركوا غير المقاطعة مقاطعون بلا حدود
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24
9 - الموازين القسط يوم القيامة الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:01
أصبحت مغرب التفاهات هو المسيطر ولكن هيهات لا صوت يعلو فوق صوت الشعب المغربي ومن الأكيد أن فيسبوك اخذوا من الأموال العامة مايريدون
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18
10 - Soraya Hay Ryad الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:03
Cela justfi que vous cherchez des sponsors pour couvrir vos PERTES catastrophiques causées par le Boycott(Mo9ata3a) pendant cette année ? Félicitations à la solidarité du peuple marocain.
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6
11 - أسد الأطلس الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:04
هذا المهرجان موازين لا يهمنا ولا نريده مقاطعون هذه المهزلة
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14
12 - مدوخ عبقري الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:06
لوبي الفساد يضم فيسبوك ويعتقد أنه سيتحكم فيه ضد الشعب هههههه قدييييييمة ً.
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13
13 - مدوخ فاهم الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:13
حسب مافهمت موازين تيقلب على الشركاء أو سبونسور لتغطية الخسارة المالية الهاااائلة التي تسبب فيها غياب الجمهور جراء المقاطعة
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12
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