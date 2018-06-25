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كُتّاب وآراء
"جاميروكواي" الإنجليزية تُحول منصة موازين إلى مزار للبهجة والحنين
بإيقاعات جاءت من تسعينيات القرن الماضي، ممزوجة مع عناصر تحديثية جميلة، تَمَكَنَت فرقة "جاميروكواي" الإنجليزية من نقل جمهور الرباط إلى أجواء "البوب" العالمي، الذي أثبت، مساء أمس الأحد، أنه لازال يحظى بمتابعة قياسية لدى فئات واسعة من الشباب والشيوخ المغاربة الذين حَضَرُوا إلى منصة "أويليم السويسي" لمتابعة عرض الفرقة المشهورة.
وحولت الفرقة العالمية الخشبة إلى مزار للبهجة والفرح برقصها البارع وحركاتها السريعة التي رَفَعَتْ من احتفالات وتجاوب الجمهور الذي ظل راقصا على أنغام الماضي والحاضر، مُستعينا بزاده من أغاني المجموعة التي ظل يردد اسمها كل ما مر المغني من مقطع إلى آخر.
ونجحت "جاميروكواي" في استقطاب العديد من الأجانب القاطنين بالمغرب، إذ بدا جليا توافد الكثيرين من مختلف الأعمار والجنسيات الأوروبية والأمريكية، مبدين إعجابهم الشديد بالعرض المقدم، ومُصفقين للمجموعة التي بدأت اشتغالها في المجال الفني منذ سنة 1992، وتُزاوج إلى حدود الزمن الراهن بين أنماط غنائية مختلفة، كـ"البانك" و"السول" و"الجاز" و"البوب" وغيرها، متحدية التغيرات الجذرية التي طالت الأغنية الغربية المعاصرة.
وأتحفت الفرقة الإنجليزية الجمهور الحاضر بأغان من ريبيرتوارها القديم والجديد، من قبيل "كوسميك كيرل" و"فيرتال إنسانيتي" و"كلود"، وغيرها من المعزوفات التي نالت إعجاب الجميع، إذ ظل الحاضرون يطالبون "جاميروكواي" بمواصلة العرض دون توقف، فيما خلقت أغنية "يوكيف مي سومثين" الحدث، إذ ظل الحاضرون يهتفون باسمها إلى غاية استجابة المجموعة لصيحاتهم.
وعلى طول مدة العرض، هتف "جاي كاي"، المغني الرئيسي لمجموعة "جاميروكواي"، باسم المغرب وعاصمته الرباط، وكذا جمهور موازين غير ما مرة، خالقا انسجاما واضحا بين المنصة والحاضرين، الذين بادلوه التحية والتقدير، رافعين صوره ولافتات عليها اسم المجموعة، وبعضا من أغانيها ذائعة الصيت ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الأمريكي نيكسا، ودامسو، وتكساس، وذويكاند، وذشينسموكر، وبرونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، الذي ستنتظره الجماهير المغربية بشغف كبير، وسيختتم فعاليات المهرجان الممتد إلى غاية 30 من شهر يونيو الجاري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
المغاربة لم يكثرتوا لبعض اصوات الظلامية من اعداء الفرح والسرور ودعات المآثم والاحزان .
الشعب في واد والدولة في واد
مقاطعون
....
نحن لا نتحتاج هرج ومرج ونهب وسرقت واسبداد بالحكم ارجعوا يرحمكم الله والا انتظروا الطوفان...
مقااااطعون
الله على راحة
تفرجنا بدون مشاكل
#مقاطعوووون
مقتبس,,,,
قاليك مغرب التقافات ... وكلشي الدول عارفين أن نسبة الأمية في المغرب اللي ما يعرفو لا يقراو ولا يكتبو واصلة 60 %
أما الأمية اديال الناس اللي ما يعرفوش لغة أجنبية 90%
أما نسبة الأمية اديال الناس اللي عقلية عندهم خاوية 99.99 %
لصوص المغرب ينهبون المال العام بشتى الحيل والتلاعب وبالتالي ينشرون الفقر والحرمان. أنشاوا لنفسهم دويلة داخل دولة المغرب في جغرافية الرباط-الدارالبيضاء-مراكش. وفروا في هذه الدويلة كل أسباب الرفاهية والترفيه لكي يضمنوا استمرارية نمط عيش باريس.