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الرئيسية | فن وثقافة | "جاميروكواي" الإنجليزية تُحول منصة موازين إلى مزار للبهجة والحنين

"جاميروكواي" الإنجليزية تُحول منصة موازين إلى مزار للبهجة والحنين

"جاميروكواي" الإنجليزية تُحول منصة موازين إلى مزار للبهجة والحنين
هسبريس – نورالدين إكجان(صورمنير محيمدات)
الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:00

بإيقاعات جاءت من تسعينيات القرن الماضي، ممزوجة مع عناصر تحديثية جميلة، تَمَكَنَت فرقة "جاميروكواي" الإنجليزية من نقل جمهور الرباط إلى أجواء "البوب" العالمي، الذي أثبت، مساء أمس الأحد، أنه لازال يحظى بمتابعة قياسية لدى فئات واسعة من الشباب والشيوخ المغاربة الذين حَضَرُوا إلى منصة "أويليم السويسي" لمتابعة عرض الفرقة المشهورة.

وحولت الفرقة العالمية الخشبة إلى مزار للبهجة والفرح برقصها البارع وحركاتها السريعة التي رَفَعَتْ من احتفالات وتجاوب الجمهور الذي ظل راقصا على أنغام الماضي والحاضر، مُستعينا بزاده من أغاني المجموعة التي ظل يردد اسمها كل ما مر المغني من مقطع إلى آخر.

ونجحت "جاميروكواي" في استقطاب العديد من الأجانب القاطنين بالمغرب، إذ بدا جليا توافد الكثيرين من مختلف الأعمار والجنسيات الأوروبية والأمريكية، مبدين إعجابهم الشديد بالعرض المقدم، ومُصفقين للمجموعة التي بدأت اشتغالها في المجال الفني منذ سنة 1992، وتُزاوج إلى حدود الزمن الراهن بين أنماط غنائية مختلفة، كـ"البانك" و"السول" و"الجاز" و"البوب" وغيرها، متحدية التغيرات الجذرية التي طالت الأغنية الغربية المعاصرة.

وأتحفت الفرقة الإنجليزية الجمهور الحاضر بأغان من ريبيرتوارها القديم والجديد، من قبيل "كوسميك كيرل" و"فيرتال إنسانيتي" و"كلود"، وغيرها من المعزوفات التي نالت إعجاب الجميع، إذ ظل الحاضرون يطالبون "جاميروكواي" بمواصلة العرض دون توقف، فيما خلقت أغنية "يوكيف مي سومثين" الحدث، إذ ظل الحاضرون يهتفون باسمها إلى غاية استجابة المجموعة لصيحاتهم.

وعلى طول مدة العرض، هتف "جاي كاي"، المغني الرئيسي لمجموعة "جاميروكواي"، باسم المغرب وعاصمته الرباط، وكذا جمهور موازين غير ما مرة، خالقا انسجاما واضحا بين المنصة والحاضرين، الذين بادلوه التحية والتقدير، رافعين صوره ولافتات عليها اسم المجموعة، وبعضا من أغانيها ذائعة الصيت ببريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الأمريكي نيكسا، ودامسو، وتكساس، وذويكاند، وذشينسموكر، وبرونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، الذي ستنتظره الجماهير المغربية بشغف كبير، وسيختتم فعاليات المهرجان الممتد إلى غاية 30 من شهر يونيو الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Casaoui الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:14
ما يلاحظ ان دعاة الانغلاق واعداء الموسيقى والفن عموما انه قد خابوا بعدما كانوا يعتقدون ان مهرجان موازين سيقاطعه الجمهور المغربي هده السنة وستضطر الدولة لتأجيله ،لكن كل توقعاتهم قد فشلت فشلا ذريعا ، مع العلم ان كل المنصات الأربعة لمهرجان موازين تعرف حضور للجمهور المغربي ومن كل الفءات الاجتماعية والعمرية ..
المغاربة لم يكثرتوا لبعض اصوات الظلامية من اعداء الفرح والسرور ودعات المآثم والاحزان .
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-133
2 - البشير الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:15
لانريد تحويل منصة موازين لمنصة للبهجة والحنين بل نريد تحويل الحياة اليومية للشعب للبهجة والحنين مهرجان يغني فيه الاجانب وجمهوره من الافارقة والقاصرين وخدام الدولة والاغنياء ومن جلبهم المقدم بتهديدهم وتمويله من اجيب الشعب نطالب من هسبريس ان تقوم بوضع استطلاع على شكل هل انت تؤيد اقامة هدا الكم الهائل من المهراجانات بالمغرب او هل تقاطع المهراجانات
الشعب في واد والدولة في واد
مقاطعون
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94
3 - Montana الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:17
اللذي أصبح واقعا ملموسا يبصره كل عاقل أن الشعب المغربي تكالب عليه المفسدون من كل جانب، فثروات البلاد تنهب من الداخل: من ذهب و فسفاط و فضة وسمك و رمال ... و من الخارج : من إعطاء العملة الصعبة لهؤلاء المغنيين .. أما أبناء الشعب فالمفسدون يسعون جاهدين لتدويخهم و إلهائهم عن مستقبلهم. .
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73
4 - سميرة الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:20
أولا ما عومري ما سمعت بهاد المصيبة د جاميروكواي لي غادي يجي ينفخلي راسي بأغاني لا تمت لواقعي بصلة و يعبي قفة دالفلوس ثانيا باينة المنصة كانت خاوية مالشباب ماعساك الشيوخ ثالثا و هذا هو الأهم مقاااااطعوووون و الى مزبلة التاريخ مهرجان موازين مهرجان الذل و العار.
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74
5 - مدوخ من سلا الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:22
منصة السويسي مملوءة بابناء الدين ينتفعون من خيرات البلاد و الدين بسسبهم نحن مقاطعون.
....
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55
6 - العطاوية الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:22
المجتمع يحتاج مستشفيات ومدارس وفرص شغل للشباب اغلب الشعب امي وفقر وهشاشة وتخلف..
نحن لا نتحتاج هرج ومرج ونهب وسرقت واسبداد بالحكم ارجعوا يرحمكم الله والا انتظروا الطوفان...
مقااااطعون
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40
7 - اكدال الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:24
روعة روعة موازين هده السنة بعد أن قاطعه المشوشون و اتمنى ان يقاطعوا مباريات كرة القدم لأن السلايتية هم الفوضويون الدين يكسرون كراسي الملاعب
الله على راحة
تفرجنا بدون مشاكل
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-43
8 - Kamal oujda الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:27
افرحوا وغنوا كما شئتم بالمقاطعة سنهزم الفساد وكل من ساهم في افقار الشعب سيلقى جزاءه
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30
9 - ابو سلمان الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:31
الله يشد فيكوم الحق... فلوس الشعب كتمشي فالخوة الخاوي... يا رب العالمين أرجوك أتوسل إليك... أريد تذكرة ذهاب بلا إياب من هذا البلد...
#مقاطعوووون
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12
10 - مهاجر USA الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:31
أولا ما عومري ما سمعت بهاد المصيبة د جاميروكواي و بشحال؟ ثمن هاد البهجة لي فتحت المستشفيات أمام المرضى واسعدت المساكين بإطعامهم عبر الأثير
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16
11 - Ayoub الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:36
المجتمع يحتاج مستشفيات ومدارس وفرص شغل للشباب اغلب الشعب امي وفقر وهشاشة وتخلف..
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7
12 - احمد الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:37
جميل أن نحلم بدخول نادي الدول القادرة على صنع البهجة وتسويق صورة جميلة عنها واستثمارها قوة ناعمة، لكن، هل حققت تركيا نهضتها وصعودها الحضاري الكبير بالمراهنة على تنظيم كأس العالم أو مهرجان موسيقي كبير؟ هل انتظرت قطر والبرازيل وجنوب إفريقيا فرصة احتضان بطولة كأس العالم لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والنمو السريع؟ هل يعقل أن بوتين وترامب كانا في حاجة إلى تنظيم المونديال لجعل روسيا وأمريكا ما هما عليه الآن؟
مقتبس,,,,
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5
13 - صنطيحة السياسة الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:37
والله العظيم رضيتونا ضحكة في وسط الأمم ...

قاليك مغرب التقافات ... وكلشي الدول عارفين أن نسبة الأمية في المغرب اللي ما يعرفو لا يقراو ولا يكتبو واصلة 60 %


أما الأمية اديال الناس اللي ما يعرفوش لغة أجنبية 90%


أما نسبة الأمية اديال الناس اللي عقلية عندهم خاوية 99.99 %
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6
14 - عدنان ش الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:38
شيء مهم أفرزته موازين لهذه السنة وهو تجدر الانقسام في الدول العربية المقاطعة عندنا لها أهلها والمطبعين لهم أهلهم لهذا حكم على الثورات العربية بالفشل هؤلاء ضد الطاغية وأولئك معه، اليمنيين نصفهم يصارع من أجل البقاء والنصف الآخر مع الغزات أما الثورة في أوربا فإنما نجحت لأن الكل كان في خانة واحدة ضد الاستبداد والمستبدين
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5
15 - Mounir الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:39
شعب متناقض بين الأمس من مقاطعة موازين و اليوم من حضور قوي للجماهير, كيف يتغير شعب ما لم يغيرو ما بأنفسهم , ماذا نستفيد من هذا المهرجان سوى تبدير لأموال , وانفتاح على ثقافات عالمية بطريقة خاطئة تسيء إلى سمعة الإسلام وصورته,فالدول الأخرى لها أعراق ,ديانات ,حضارات مختلفة عن مكانتنا و حضارتنا.أليس من الجدير بأن تصرف هذه الأموال في البحث و الصناعة و التنمية.
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1
16 - Ahmed الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:41
عطونا خلاص و معيشه ديال مريكان و أوروبا و ديرو موازين جات معاكم راه الشعب مقهور و الكل كعرف دكشي الحكومه الملك كل المسؤولين والشعب قال مبغيناش موازبن واش حتى شتى كطيح غير على وجه شيء ناس و حنى كنديرو المهرجانات و المسخ و التشجيع على سياحة الجنسية ووووو علاش هده المسؤولين زعما دايرين فيها صحى تفرجو و مبغينااااااش بغيتو المغرب يولي ممسوخ
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1
17 - أسد الأطلس الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:45
مهرجان موازين لا نريدوه ماهي الفائدة منه لا شيء مقاطعون
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0
18 - Mohammed bin abdellah الاثنين 25 يونيو 2018 - 14:46
أش خصك العريان؟؟ الخاتم امولاي
لصوص المغرب ينهبون المال العام بشتى الحيل والتلاعب وبالتالي ينشرون الفقر والحرمان. أنشاوا لنفسهم دويلة داخل دولة المغرب في جغرافية الرباط-الدارالبيضاء-مراكش. وفروا في هذه الدويلة كل أسباب الرفاهية والترفيه لكي يضمنوا استمرارية نمط عيش باريس.
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