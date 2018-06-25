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كُتّاب وآراء
الأجانب يؤثثون مهرجان فاس للموسيقى الروحية
الأجانب أكثر اهتماما بالتعرف على الموروث الثقافي المغربي من المغاربة، هذا ما يمكن استخلاصه من ملاحظة نوعية الجمهور الذي يتابع ندوات منتدى فاس للموسيقى الروحية.
سواء في الندوة التي ناقشت موضوع "من أين أتت معارف الأسلاف؟"، أو الندوة الثانية التي كان موضوعها "طريقة ونطاق الحياة الاجتماعية"، أو ندوة "فنون وإبداعات" اللاحقة، كان حضور المغاربة ضئيلا جدا.
ومن بين حوالي 100 شخص يحضرون ندوات منتدى فاس للموسيقى الروحية، لا يتعدى عدد المغاربة ما بين عشرة إلى عشرين شخصا، بينما يتشكل أغلب الحضور من الأجانب.
الملاحظة نفسها تنطبق على حجم حضور المغاربة في الحفلات التي تقام في حدائق جنان السبيل، والتي تحييها فرق موسيقية تمتح عروضها من الفن العريق، إذ لا يمثل سوى نسبة قليلة جدا، بينما يتشكل أغلب الجمهور من الأجانب.
وبالنسبة للسهرات الكبرى التي تقام في منصة باب الماكينة، فتبدو "المناصفة" بين الجمهور المغربي والجمهور المشكل من الأجانب.
وتبقى السهرات التي تقام في المنصة المفتوحة، وسط المدينة القديمة، والتي يحييها فنانون مغاربة، أكثر استقطابا للجمهور المغربي، وكذلك سهرات الليالي الصوفية، المنظمة في دار التازي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Ils ne se sentent jamais concernés par la culture