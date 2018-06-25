المطربة أحلام تمنح "أجر موازين" لأعمال إنسانية

هسبريس من الرباط

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام عن تنازلها عن أجرها، الذي كان من المفترض أن تقبضه مقابل سهرتها المقبلة في مهرجان "موازين".

وقالت أحلام، في بيان رسمي نشرته على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، "فقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه".

وكتبت أحلام في بيانها مخاطبة الجمهور: "أعتبر نفسي مغربية لأنكم أول جمهور استقبلني واحتضني. لا يمكن أن أرفض أي دعوه تتاح لي فيها فرصة اللقاء مع حبايبي والداعمين الأوائل لي".

وزادت المطربة الإماراتية: "أحترم التزاماتي، وأعتبر المهرجان العالمي موازين كمهرجان ثقافي وإنساني بل ومشجع للسياحة في المغرب.. يكفي أنه تحت الرعاية السامية لملك المغرب الملك محمد السادس رعاه الله".

ووجهت أحلام كلامها للجمهور كاتبة: "لقاؤكم يعيد إليّ سنوات مضت احتضنتموني فيها وساعد الجمهور المغربي في صناعة نجوميتي على مستوى الوطن العربي وهذا لا يمكن أنساه ما حييت.. أنتظركم جميعاً تعالوا ووصلوا صوتكم من خلالي".

وختمت أحلام بيانها الرسمي بالقول: "بانتظاركم حبايبي جمهوري الغالي ... بعد غد أشد رحالي أنا وعائلتي إليكم لأعلو قدراً بلقاء الشعب الذي لم يخذلني يوماً منذ بدايتي... عاش المغرب وعاش الملك، علماً بأن أجري سيكون بالكامل وتحت إشرافي لجمعيات إنسانية بالمغرب، وهذا سيكون دائماً وأبداً".