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الرئيسية | فن وثقافة | "أنغام أميرية" تنبعث من فضاء شالة لإسماع الفلامينكو في الرباط

"أنغام أميرية" تنبعث من فضاء شالة لإسماع الفلامينكو في الرباط

"أنغام أميرية" تنبعث من فضاء شالة لإسماع الفلامينكو في الرباط
هسبريس ـ نورالدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 25 يونيو 2018 - 20:00

كان جُمْهُورُ مِنَصَةِ شَالَة، مساء اليوم الاثنين، على مَوعد مع تَرانيم قيثارة "الأمير" المُفعمة بأحاسيس أندلسية أنثوية تَرْقُصُ على وَتر الفلامينكو، وتَرْحَلُ بالناظرين إلى عبق ماضٍ تليدٍ اعْتَمَرَتْ فيه الكَنَائسُ والمساجد شوارع إشبيلية وغرناطة لتُخلّف حضارة تَعُجُ بالتاريخ والأسطورة التي تَكْتَنِزُ قيما إنسانية عميقة في النفوس.

"الأمير" الذي جاء من أرض الإسبان حاملا قيثارته، ليَنْشُدَ الحُبّ والسلامَ الحُرِية بأرض شَالة العريقة من خلال مَعْزُوفَاتِهِ المَشْهُورَة من قبيل، "مينيرا" و"تارانتا" و"فاروكا" و"بيلوريس"، والعديد من المعزوفات الأخرى التي نالت استحسان الجمهور الذي توافد للاستمتاع بأنغام الفلامينكو الإسبانية.

ووزّع الفنان الإسباني، المُزداد بمدينة فرايبورغ الألمانية، مشاعر الفرح والغبطة بابْتِسَامَتهِ المعهودة على الحاضرين الذين تبادلوا التحية مع الأمير، من خلال التَصْفِيقات والصفاء الذي عم المكان، لِمَا لأنغام القيثارة من لمسة جميلة على الحاضرين الذين ابتهجوا بلقاء راقٍ يَكْشِفُ الذوق الرفيع للجماهير المغربية.

الأمير الإسباني شكل نموذجا فريدا في تلاقح الحضارات، عبر إتقانه للغة العربية التي تعلّمها من خلال التواصل مع والده الفلسطيني، ليَنْجَحَ بذلك في نقل الحاضرين إلى أجواء روحانية عميقة، بمُلاعبته لآلته الناصعة والحاملة لآهات قديمة مع لمسة حديثة رائعة أضفت البهاء على فضاء شالة وحوّلت المكان إلى محج لكل من يَبْتَغِي نسيان هموم اليومي، وتَجَاوز ما يُثقل كاهل المغاربة من ضغوط الحياة الصعبة.

واحتفل الحاضرون بالأنغام الحية التي أَتْحَفَ بها الأمير أناساً فضّلوا هدوء الفلامينغو الإسباني، وسرعة الأداء المُتَفنن في العزف على أوتار اعتادت الاهتزاز بأنامل سحرية للفنان الأمير، الذي أطلق العنان لمسيرته الحافلة منذ سنة 1997 في عمر 22 ربيعا في مركز خيريز دي لافرونتيرا، لتُفتح أمامه أبواب العالمية، حيث سيتمكن في وقت لاحق من اللعب بأكبر القاعات العالمية، مثل قاعة ألبرت الملكية في لندن ونادي الجاز بشيغاكو ومبنى البلدية بنيويورك.

تجدر الإشارة إلى منصة شالة تحتضن، على مدار الدورة الحالية من مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، عروضا لفنانين ألمعيين مثل ثريو أنداز وماريا بيراسارات وسبيد ريسادات وصبري مصباح وغيرهم، في الفترة الممتدة من 22 من يونيو إلى غاية 30 من الشهر ذاته.

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