نيسكا يُلهب موازين بـ"منبت الأحرار" .. ودامسو يمتع جمهور الكبار

هسبريس - نورالدين إكجان

حَوَّلَ الرَابُوُر الفَرَنْسِي "نيسكا" مِنَصَةَ أويليم السويسي، مساء الاثنين، إلى فضاء أحمر وأخضر عندما فاجأ الجمهور الحاضر برفع العلم الوطني، وتأدية نشيد "منبت الأحرار" كعربون محبة وإخلاص لجمهوره المغربي العريض، الذي جاء من مختلف أحياء العاصمة الرباط للاستمتاع بعرضه.

وعَلَتْ هُتَافَاتُ الشباب الذين حضروا "الشو"، مُرددين اسم "نيسكا" طوال فترة العرض الذي قدم خلاله الفنان الفرنسي العديد من أغانيه، من قبيل "فيروس" و"ميدلين" و"كوماندو" و"شاس أ لوم"، التي ألهبت الجماهير الحاضرة، وجعلتها تَرْفَعُ من إيقاعات رقصها وانتشائها بأغنيها المفضلة.

وتمكن المغني المزداد سنة 1994 بمدينة سان جورج من أبوين كونغوليين، من اختراق عالم الراب الفرنسي العاج بالنجوم، لكن ما مَيّزَهُ هو مزيج مُتقن بين أنماط غنائية مختلفة من "الهيب هوب" و"الراب" و"الكانكستا راب"، ليَحْجِزَ له مكانا بين الكبار الذين أتْحَفُوا فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم في دورته السابعة عشرة.

وتمكن الفنان الفرنسي من بث أجواء جميلة وسط الجمهور الذي بادله التحية بشكل كبير، خصوصا بعد إقدامه على الرقص حاملا العلم المغربي، مطالبا إياه بالعودة مجددا إلى المغرب، وإتحاف الشباب واليافعين بعروض أخرى في المستقبل القريب.

ليل منصة أويليم السويسي كان حافلا بالنسبة لعشاق الراب، بعد أن صعد النجم البليجيكي "دامسو" إلى الخشبة مُلهبا بدوره مشاعر الحاضرين بصرخاته وكلماته المُتْقَنَةِ التي جعلته متفردا في عالم الموسيقى، مستعرضا الكثير من أغانيه المعروفة من ألبوماته المتعددة، مثل "سموك" و"موزيك سوليتير" و"إبسيتي" و"أمنيسي"، محررا الجماهير التي رقصت على ألحان الموسيقى السريعة.

وأحيى الرابور البلجيكي سهرته على إيقاعات صاخبة، ممزوجة بعمق كلمات غير معتاد في موسيقى الراب، خالقا جوا من الفرح والمرح في صفوف الحاضرين، الذين عبروا عن امتنانهم للفنان الذي أتحفهم بتفاعلهم الكبير معه، خصوصا الجالية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء التي أُبْهِرَتْ بالعرض الذي تطرق لمواضيع كالهجرة وإفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين؛ أبرزهم الأسكتلندي تكساس، وذاويكاند، وذشينسموكر، وبرونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، الذي سيختتم فعاليات سهرات "أويليم السويسي" في الـ 30 من يونيو الجاري.