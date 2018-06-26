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الرئيسية | فن وثقافة | نجومية "الأسود" تسرق الأضواء في سهرة بوسي وحماقي بموازين

نجومية "الأسود" تسرق الأضواء في سهرة بوسي وحماقي بموازين

نجومية "الأسود" تسرق الأضواء في سهرة بوسي وحماقي بموازين
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور(صور منير محيمدات)
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:00

خيّمت أجواء مُباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الإسباني على أجواء السّهرة الرابعة من مهرجَان موازين إيقاعات العالم، التّي أحياها الفنانان المصريان محمد حماقي وبوسي على منصة النهضة.

الإعلامي والمنشط المغربي أديب السليكي افتتح سهرة الاثنين بالانحناء لأداء "أسود الأطلس"، وقال: "رغم أنّنا نتواجد في سهرة فنية، إلا أنّه لا بُد من تحية لاعبي المنتخب المغربي، وأن نقول لهم "بْرافُو"؛ فتحية احترام وتقدير لهم من هذه المنصة"، وأضاف: "أكيد أنّ أحاسيسنا ستصلهم، لقد شرفوا المغاربة والعرب".

الفنانة المصرية بوسي، التّي أمتعت جمهور منصة النهضة، وَلَمْ تتردد في التفاعل مع الحاضرين بعبارات بالدارجة المغربية من قبيل "كنبغيكم بزاف"، خاطبت الحضور قائلةً: "شرف لي أنْ أقف على هذا المسرح، الذي يعد من بين أهم المسارح في العالم العربي.. وقوفي هنا قيمة مُضافة في مسيرتي الفنية"، مشيدة بكفاءة لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والروح القتالية التي أبانوا عنها في نهائيات كأس العالم، وقالت: "أنتم ربحتم منتخباً قوياً، شرفتم الكرة العربية".

ومن ريبرتوارها الفنّي، اختارت بوسي تقديم أغنية "دلعني بحبك" و"عندك وحدة" و"آه يا دنيا"، قبل أنْ تنتقل إلى أداء باقة منوعات مما بصمت به مسارها الفني طوال السنوات الماضية، لتُسافر بجمهورها إلى الإيقاعات الشعبية المصرية، وأخرى رومانسية، ثم حيّت الجُمهور المغربي بأغنية "جنة جنة..المغرب يا وطنا".

محمد حماقي، الذي استقبله الجُمهور على إيقاع الزغاريد المغربية، نوه بأداء المنتخب المغرب في مُنافسات كأس العالم، وخاطب جمهور موازين قائلا: "أريد أنْ أحيي المنتخب المغربي تحية كبيرة، لأدائه المشرف في المونديال، لكن الحظ لم يُحالفه".

واستطاع حماقي أنْ يأسر الجُمهور العاشق لفنّه، وهو الذي افتتح فقرته بأغنية "أبقى جنبه"، التي تفاعل معها الجُمهور، وردد كلماتها، قبل يأخذه في رحلة فنية بين أغانيه القديمة والحديثة، من بينها "مابقاش"، "أحلى حاجة فيك" و"وحدة وحدة"، وعدد من الأغاني التي بصمت مسيرته الفنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Rabab الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:09
باااز على وجه عندكم ... شحال ديال الفلوس خاسرين على سهرة بدون جمهوور .. هادشي ديالكم ماعاديش ..
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69
2 - حلمي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:18
زعما كانت موازين مدكسا بالبشر من قبل.
مقاطعون يرحمنا وبرحمكم الله.
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55
3 - exRIGO الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:20
كانوا نجوم و اصبحوا شهوب
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38
4 - ميمون الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:22
تحيا المقاطعة و لا شيء سواها هي الوحيدة القادرة على تركيع الجبابرة
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57
5 - Kamal9 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:24
تحية لسكان سلا والرباط والشعب المغربي على المقاطعة لشكلت مفاجأة للفنانين لي غيمشيو اتحرجوا امام الصحافة والرأي العام على حفل بدون جمهور لهي اكبر اهانة لأي فنام كيبغي يتفاخر بعدد الجمهور في مهرجانات داو الفلوس لكن داو حتى الذل معاهم .
مقاطعوووووووووون للابد .مدى الحياة ومزال العاطي يعطي يالا مولى نوبة هه شكون قال ثاني مبقاش مبقاش
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67
6 - yousseftanjawi الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:40
برافو لينا نحن المقاطعون من حقنا ان نفرح بالمنتخب ونجاح المقاطعة وتحية كبيرة جدا للفنان عصام السرحاني الذي يبدو انه قاطع موازين وعدم حظوره يفسر ذلك وتحية مرة اخرى للمداويخ
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0
7 - عالية الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:42
بعد أن تنتهوا من سماع صوت المغنيين والمطربين ارجوا من الدين يحضرون موازين أن يكونوا منصفين مع انفسهم. ويخصصوا ربع ساعة فقط وليس ساعات ليستمعوا لصوت وأنين المرضى في المستشفيات المزرية. الذين لا يجدون آلات وتجهيزات تخفف معاناتهم لأن أموالهم صرفت في الغناء والطرب. فقط قوموا بزيارة واحدة للمستعجلات في أي مستشفى ثم انظروا بأعينكم ما هو الحال. وتذكروا أنه في يوم ما قد يكون عزيز عليكم في إحدى تلك المستشفيات.
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8 - simo225 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:52
الله اعز المقاطعة ووعي الشعب المغربي الذي بدا ينمو
مقاطعون
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9 - لاجئ في وطنه الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 13:52
لا حول ولا قوة الا بالله. الشعب كيموت ما لاقي لا خدمة لا تعليم لا صحةلا سكن. او هاد المسؤولين كيفرقو عرق الشعب على البراني
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