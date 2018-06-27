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الرئيسية | فن وثقافة | جسار ودندن ينثران "الرومانسية" وسط موازين

جسار ودندن ينثران "الرومانسية" وسط موازين

جسار ودندن ينثران "الرومانسية" وسط موازين
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور(صور منير محيمدات)
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:10

في ليلة رومانسية بامتياز، أمتع الفنان وائل جسار جماهير منصة النهضة بالعاصمة الرباط، التّي حجّت ليلة الأربعاء لتتابع خامس ليالي سهرات الدورة 17 من مهرجان موازين، مخصصة للمطرب اللبناني استقبالا حافلا كأبرز النجوم الخالدة في سماء الأغنية العربية ذات الحس الرومانسي.

"أنا بنِسَحب" و"جبال مبيتلاقو" و"خليني ذكرى"، أغَان رددها الجُمهور في حفل تميز بالطابع الرومانسي، على امتداد ساعة كاملة، وتقاسمه جسار مع خريج برنامج "أرب ايدل" أمير دندن.

وأثنى جسار، في كلمة له أثناء السهرة التي حضرها مئات المعجبين والمعجبات من مختلف الفئات العمرية، على المغرب والمغاربة والعاهل المغربي، خاصة أن إطلالته الفنية على منصة النهضة ليست الأولى من نوعها في مهرجان موازين، قبل أن يتسلم العلم المغربي ويقدم له تحية خاصة، مستمرا في عرضه وهو يضعه على كتفيه.

افتتاح الليلة الخامسة من "موازين إيقاعات العالم" كانت مع أمير دندن، الفنان الشاب خريج برنامج "أرب آيدل" الذي أبهر كل من حجوا إلى منصة النهضة، حيث اختار افتتاح سهرته بمواويل فلسطينية، وتوجه برسالة للمغاربة قائلاً: "أعرف محبة الشعب المغربي للشعب الفلسطيني. أشكركم على دعمكم المتواصل، أنتم في القلب دائماً"؛ كما نوه بتشجيع الجمهور المغربي ودعمه له خلال مُشاركته في البرنامج، معرباً عن امتنانه لجميع من ساندوا مسيرته.

وأبدع الفنان الفلسطيني في أداء أغان عاطفية، من قبيل "مزال القلب عم يخفق" و"أذكر كلامي"، ولَم يتوان في التدثر بالعلم المغربي، معبّرا عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية، وبالغناء أمام جمهور موازين الذي يعد من أكبر المهرجانات العربية.

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1 - rodéo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:32
نحن في حداد و و يريدوننا أن نحتفل ....
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2 - عجيبة الدنيا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 12:44
اصلا المغاربة رومانسيين غير في الحدائق وزتوا كملتوا عليهم بالضروف المواتية.شعب الريح لي جا يديه
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