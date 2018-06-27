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كُتّاب وآراء
صخب الثنائي "دي شينسموكرز" يَعْلُو ليل الرباط
عَلَى أَنْغاَمِ الصَخَبِ والموسيقى الإلكترونية السريعة، اهتزت أبدان الحاضرين بمنصة أويليم السويسي، بالعاصمة الرباط، بعد أن افتتح الثنائي "ذي شينسموكرز" عرضهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار الدورة السابعة عشرة من مهرجان "موازين إيقاعات العالم".
الثنائي الأمريكي أندرو تاكارت وأليكس بول تَمَكَنا من جعل الحاضرين بالساحة يَرْقصُونَ ويقفزون على إيقاعات "دي دجي" والمزج السحري للموسيقى، مستعرضين العديد من أغانيهما التي لاقت إقبالا واسعا من لدن الجمهور، من قبيل: "سيلفي" و"دونت ليت مي داون" و"أول وي نوو" و"كود انتانشن"، والتي نالت استحسان الحاضرين.
وظل الجمهور المرابط بالساحة هاتفا باسم الثنائي الذي ابتدأت مسيرته منذ سنة 2012، واشتهر بتعاونه مع العديد من الفنانين الكبار، مثل الهندية "بريان كاتشوبر" وغيرها، ما مكنه من نيل شهرة منقطعة النظير في وقت وجيز، جَعَلَتْهُ يحجز مكانه بين ألمع "الديدجيات" العالمية التي حضرت حفلات "تومورولاند" الشهيرة.
الحدث العالمي جذب العديد من الشبان واليافعين الذين صاحوا أمام المنصة وهتفوا باسم "ذي شينسموكرز"، بعد الجو البديع الذي نشره الثنائي، بإيقاع وصخب الموسيقى، ومصاحبته بعروض أضواء و"شماريخ" في السماء، أضفت البهجة على المكان.
وتعتبر أغاني "ذي شينسموكرز" من بين الأغاني المحبوبة بشكل كبير في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ حصلت أغنية الثنائي "هاسلي" على المركز الأول في "البيلبورد" و"آيتونز"، كما حققت "سوم ثينلايك ديس"، آخر إصداراتهما، نسبة متابعة قياسية على موقع "يوتوب".
وكانت سنة 2015 أقوى فترات اشتغال "ذي شينسموكزر"، إذ تمكنا من إصدار ألبوم "بوكيت" المعروف، ليطرق الثنائي أبواب العالمية بفضله، عبر حصد العديد من الجوائز التي مكنتهما من تحسين تصنيفهما في سلم "الديدجيات" العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن منصة أويليم السويسي ستحتضن عروض العديد من النجوم العالميين على طول الفترة الممتدة من 22 إلى 30 من يونيو الجاري، أبرزهم الأمريكي برونو مارس، والفنان البورتوريكي لويس فونسي، صاحب أغنية "ديسباسيتو"، الذي تنتظره الجماهير المغربية بشغف كبير.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كفانا لعبا بمستقبل الأجيال القادمة ها عارت الله لي مابغاش يخدم لبلاد يحيد واش هادي فيها العيب!!