24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  2. "أحكام الريف" توحِّد نشطاء يساريين وأمازيغ في وقفة احتجاجية بالرباط (5.00)

  3. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

  4. مغاربة ضد أحكام الريف (5.00)

  5. "ظلم التحكيم" يدفع جامعة الكرة إلى الاحتجاج رسميا أمام "فيفا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | نجاة اعتابو تكسر هدوء ليالي "مدينة القراصنة"

نجاة اعتابو تكسر هدوء ليالي "مدينة القراصنة"

نجاة اعتابو تكسر هدوء ليالي "مدينة القراصنة"
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير محيمدات)
الخميس 28 يونيو 2018 - 11:41

بصوتها القوي الذي لم تنل منه السنوات، كسّرت الفنانة الشعبية نجاة اعتابو هدُوء ليالي مدينة القراصنة، ضمن فعَاليات مهرجان موازين في دورته السّابعة عشرة، لتعود بالجمهور الذي تَوافد على "منصة سلا" إلى أيّام الزّمن الجميل.

نجاة التّي غنّت لـ"المُدونة" (مدونة الأحوال الشخصية)، وأعَادت استحضار أغانيها، القديمة منها والجديدة، من قبيل "العظمة" و"جونيمار" و"كذبة باينة"، أدت كذلك أغان أخرى بالأمازيغية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واعتبرت الفنانة الشعبية اعتابو أنّ التجاوب الجماهيري شرف كبير لها ولمسارها، لافتة الانتباه إلى أن ما ضاعف من فرحتها هو مشاركة الجمهور لها في أداء كل الأغاني التي قدمتها بكل حماس وحب، ودافعت نجاة عن الفنانين الذين يعتلون منصة سلا، موضحة أنها منصة مجانية، وهي بمثابة هدية من المهرجان للشعب.

وقبل صعُود اعتابو إلى المنصة التّي اعتلتها لأزيد من ساعة، كان جُمْهُور سلا على موعد من المجموعة الفلكلورية "عبيدات الرمى"، التي أثارت حمَاس الجُمهور بريبرتوار متنوع لمجموعة من الأغاني التراثية بأسلوب مطور بغرض تعريف الأجيال الحاضرة بسجلات تليدة من تاريخ الأغنية الشعبيةالأصيلة.

وبإبداعها المُتواصل في سمَاء الإيقاعات المغربية، أبهرت المجموعة التراثية الحضور برقصات فلكلورية تنهل من التراث الثقافي الشعبي المغربي وعُمق القارة الإفريقية، رافقها فيها راقصون من دُول إفريقيا جنوب الصحراء، لتصنع فُرجة جماعية تُلامس تراث المجتمع البدوي المرتبط بالفلاحة وتربية الماشية، وعادات وتقاليد مُواطني دُول جنوب الصحراء.

وعرفت منصة سلا، في الليلة السّادسة من مهرجان موازين، مُشاركة ابن مدينة گلميم الفنان عبد العالي الصحراوي، الذي يتميز عن باقي فنانّي منطقته بأسلوبه المُتطور في تجديد الأغنية الصحراوية، من خلال مزجه بين آلة القيثارة والبيانو والطبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.