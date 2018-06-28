أمينوكس: سأعود إلى الهندسة بعد اعتزال الغناء

هسبريس- فاطمة الزهراء جبور

بعد الوعكة الصحية التّي غيبته عن المجال الفنّي عاد الفنان أمين التمري، المعروف بـ"أمينوكس"، بقوة إلى السّاحة الفنية من خلال أعمال جديدة صنفت ضمن المعايير العالمية.

وكشف الفنان المغربي الشاب، في حديثه لوسائل الإعلام قبل إحياء حفلته بمنصة النهضة ضمن فعاليات مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم"، أنّ الملك تكلف بمصاريف علاجه، وأضاف: "الملك صديق الفنانين وكل مكونات الشعب المغربي، لا يمكنه أن يرد طلب أي مواطن مغربي في حاجة إليه".

وعن إمكانيته اعتزاله الفن والاستثمار في مجاله الأكاديمي، ردّ التمري بالقول: "حصولي على دبلوم الدولة في الهندسة من أهم الأشياء التّي أفتخر بها، وأتمنى أن أستثمر تكويني الأكاديمي في مشروع قد أفكر فيه لاحقا"، وأضاف: "اليوم ما زلت في حاجة إلى مراكمة رصيدي الفني والمادي، والمشاريع أتركها للمستقبل".

واعتبر "أمينوكس" أن الجيل الجديد من الفنانين المغاربة يسير على درب الرواد في إيصال الأغنية المغربية إلى المشرق والعالم العربي، وتابع: "المغاربة اعتمدوا على أنفسهم وإمكاناتهم الخاصة من أجل تطوير الأغنية المغربية، وسعد لمجرد كان ولا يزال حاضرا في السّاحة الفنية بالرغم من المشاكل التّي مرّ بها" وزاد قائلا: "ليست هناك منافسة بين الفنانين المغاربة، بل نشتغل معا من أجل تطوير الموسيقى المغربية، ورفع العلم المغربي عاليا".

وبعد تقديمه لأغنية "غنجيبو" التّي أثارته جدلا في الوسط الفني، يستعد أمينوكس لتقديم أغنية جديدة بدون عنوان على شكل الفيديو كليب فاسحا المجال أمام الجمهور لاختيار العنوان المناسب، وقال في حديثه لهسبريس إن "الأغنية تمّ تصويرها بتقنيات عالمية، تحت إشراف خبراء عالميين ومغاربة، واخترت أن أطرح هذا العمل بالتزامن مع إحياء حفلتي بمهرجان موازين بدون عنوان، وسأفسح المجال أمام الجمهور لاختيار العنوان المناسب"، مبرزا أنّ "هذه الخطوة جاءت بعد الجدل الذي أثاره عنوان أغنيته السّابقة "غنجيبو"".

وعن اعتلائه منصة النهضة المخصصة للفنانين المشارقة، عوض منصة سلا المخصصة للنجوم المغاربة، قال "إنه عمل، طيلة الثلاثة شهور الأخيرة، على "شو" مميز. وقد جاء اختيار منصة النهضة لتوفرها على مواصفات تقنية ملائمة للعرض الذي سيقدمه"، وأضاف "أمينوكس" بأنه سيقدم للجماهير الحاضرة عرضا مغربيا بمقاييس عالمية وسيغني بشكل مباشر دون استخدام تقنية "البلاي باك"، كما وعد الجميع بأن سهرته لهذه الليلة ستتحفهم.