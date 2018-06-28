الستاتي .. "أجر موازين" يحارب سرطان الأطفال

هسبريس من الرباط

كشف الفنان الغنائي الشعبي عبد العزيز الستاتي تنازله عن أجره، مقابل سهرته في مهرجان "موازين". وأعلن الستاتي، قبل يومين من إحياء حفلته على منصة سلا، عن تبرعه بمستحقاته لفائدة جمعية خيرية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال، وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرّسمي في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك: "جزء لا يتجزأ من أفراد الشعب، ونجوميتي صنعها الشعب".

وأضاف: "بعد تفكير عميق، قررتُ بما لا نقاش فيه أن ألبي رغبة كل من ينتظر الستاتي يوم 30 يونيو بمنصة سلا بمهرجان موازين، وسأوفي بتعاقدي مع إدارة المهرجان، وأنا جاهز لتلبية دعوة المهرجان في كل مرة ينادون عليّ فيها ما دام المهرجان ينظم في أرض وطني؛ فأنا من لي الأولوية في الحضور بصفتي فنانا مغربيا، والأهم من ذلك فقد قررت التبرع بأجري كاملا لفائدة جمعية لمحاربة سرطان الأطفال".

ووعد الستاتي الجمهور بنشر فيديو مباشر مع رئيس الجمعية وهو يتسلم المبلغ، وختم تدوينته بالقول: "أدعو الجمهور لحضور سهرة الختام ومشاركتي أجر هذا العمل النبيل، لأنكم أنتم أساس شعبيتي وأساس حضوري في كل محفل".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة الإماراتية أحلام أعلنت، بدورها، عن تنازلها عن أجرها، الذي كان من المفترض أن تقبضه مقابل سهرتها في مهرجان "موازين"، وقالت: "فقط لقائي بالجمهور المغربي الحبيب هو الأجر الحقيقي الذي سأتقاضاه"، مؤكدة أنّ "أجرها سيكون بالكامل وتحت إشرافها لجمعيات إنسانية بالمغرب".