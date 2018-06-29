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الرئيسية | فن وثقافة | أمينوكس يفاجئ جمهور موازين بـ"شو" صاخب

أمينوكس يفاجئ جمهور موازين بـ"شو" صاخب

أمينوكس يفاجئ جمهور موازين بـ"شو" صاخب
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير محيمدات)
الجمعة 29 يونيو 2018 - 11:10

عَلَى أَنْغاَمِ الصَخَبِ والموسيقى الإلكترونية السريعة، فاجأ الفنان المغربي أمين أمينوكس جمهور منصة النهضة بـ"شو" ممتع، في إطار الدورة السابعة عشرة من مهرجان "موازين إيقاعات العالم".

وألهب أمينوكس، الذي جاور نانسي عجرم في منصة الفن العربي، حماس الجمهور بعرض استخدم فيه إحدى التقنيات تحت إشراف فريق عمل عالمي، وتمّ التحضير له لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما كشفه أمين في ندوة صحافية قبل ساعات قليلة من إحياء حفلته.

وعَلَتْ هُتَافَاتُ المعجبات اللواتي حضرن "الشو"، مُرددات اسم الفنان الشاب طوال فترة العرض الذي قدم خلاله العديد من أغانيه، من قبيل "أنت ماشي فحالهم" و"وايّما" و"وغنجيبو"، التي ألهبت حماس الجماهير الحاضرة، وجعلته يرْفَعُ من إيقاعات الرقص.

وتمكن الفنان المغربي من بث أجواء جميلة وسط الجُمهور بعرضه الذي رافقته فيه مجموعة راقصة، قبل أنْ يفاجئ الجميع بأغنية جديدة أداها لأول مرة على خشبة موازين، فاسحاً المجال أمام جمهوره لاختيار العنوان المُناسب لها، بالإضافة إلى تقديمه "ديو" جمعه بالفنانة ندى الأزهري.

ومَا بيْن قديمِ وجديد رِبيرتوارها الغنائي تنّقلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في عرضها على منصّة النهضة بالرباط، وحيّت جمهورها بعبارة "Bonsoir"، قبل أن تضيف، موجّهة تحيّة إلى الشعب المغربي: "لقد اشتقت لكم كثيراً. وجودي هنا ناتج عن حبّي لكم، وأعرف أَنَّكُم تحبونني أيضا، لذلك حضرتم سهرة اليوم".

وقدّمت نانسي عجرم، بابتسامتها التي لم تفارقها طيلة حفلها الفنّي، إضافة إلى أغانيها القديمة التّي تفاعل معها الجمهور ورقص على إيقاعاتها اللبنانية، أغنية "حلم البنات"، وهي من آخر أغاني ألبومها الأخير.

ومن ربيرتوارها الفنّي، اختارت ابنة جبال الأرز تقديم تشكيلة من أغانيها الجديدة والقديمة، وافتتحت فقرتها بأغنية "حاسة بين"، و"اسأل علي"، قبل أنْ تمرَّ إلى أغانيها القديمة، ومنها "معقول الغرام" و"دنيا حلو"، والتّي لاقت تفاعلا كبيراً من طرف الجُمهور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الجمعة 29 يونيو 2018 - 12:07
الجمهور !!فين شفتو الجمهور ؟؟؟فقط جمهور ولد زروال !!
الفنان حجيب اعلنها صراحة ان المقاطعة موجودة ولا يمكن حجب الشمس بالغربال كما تكلم عند البند الخطير الذي فرضته إدارة مهرجان في العقود المبرمة مع الفنانين وهو عدم تحديد مبلغ التعويض ان لم يحضر الفنان المتعاقد .
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