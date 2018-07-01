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- نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
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كُتّاب وآراء
نسائم الهدوء والسكينة تهب على مهرجان فاس للموسيقى الروحية
يختلف مهرجان فاس للموسيقى الروحية اختلافا تاما عن باقي المهرجانات الموسيقية التي تنظم في مخالف ربوع المغرب، سواء من حيث العروض الموسيقية المقدمة للجمهور أم من حيث نوعية الجمهور في حد ذاته الذي يتابع فعاليات المهرجان.
ففيما يتعلق بالعروض الموسيقية، فإن السهرات التي يحييها الفنانون الذين يستضيفهم مهرجان فاس للموسيقى العريقة يصاحبها الهدوء المُطَبق، بخلاف المهرجانات الفنية الأخرى التي تتسم بالصخب.
ويبدو لافتا للانتباه تصرف الجمهور في سهرات مهرجان فاس، وخاصة تلك التي تُقام في حدائق جنان السبيل، والتي يحضرها جمهور مشكّل من الأجانب في الغالب، إذ يسود الصمت المطبق، وإذا تحرّك لسان في ثغْر يريد إيصال كلام ما إلى أذْن، فإن التواصل يتم بهمْس.
وطيلة متابعة هسبريس للسهرات المقامة في حدائق جنان السبيل، لم يحدث أن انبعث رنين هاتفٍ مزعج قابع في جيب أحد الحاضرين، ربما لكون الجمهور في أغلبه أجانب؛ لكنّ هذا "السلوك المثالي" ليس سائدا في كل سهرات مهرجان فاس للموسيقى الروحية.
ومن خلال ملاحظة سلوك الجمهور، يمكن القول إنه ينقسم إلى جمهور "النخبة"، وهو الذي يحضر السهرات المؤدّى عنها، وجمهور "عادي" يحضر السهرات المجانية.
ويبدو هذا التصنيف جليا من خلال مقارنة سلوك جمهور حدائق "جنان السبيل" بسلوك جمهور "دار التازي"، حيث تقام سهرات الليالي الصوفية المجانية.
أما العروض الموسيقية المقدمة في مهرجان فاس للموسيقى الروحية، فهي تختلف كليا عن العروض المقدمة في باقي المهرجانات الفنية، إذ يطغى عليها الطابع الروحاني، وتضفي على أماكن العرض أجواء من الهدوء والسكينة، باستثناء السهرات التي تقام في منصة "باب بوجلود"، والمخصصة للفن الشعبي.
وتساعد الفضاءات التي تقام فيها سهرات مهرجان فاس للموسيقى الروحية، وهي عبارة إما عن حدائق أو بين أسوار تاريخية أو رياضات عتيقة، على جعل الجمهور ينغمس في هدوء لا يكسره سوى تصفيقات التشجيع والتنويه عقب كل عرض موسيقي، ومن الجمهور من يتخذ من سهرات مهرجان فاس ما يشبه حصصا لرياضة اليوغا، بالجلوس أو الاستلقاء على العشب وإغماض العينين.
وينظم مهرجان فاس للموسيقى الروحية هذه السنة، وقد بلغ دورته الرابعة والعشرين، تحت شعار "معارف الأسلاف"، الذي كان موضوع المنتدى الموازي للمهرجان.