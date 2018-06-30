"تيو تيو" وبلعياشي وبنعمرو يلهبون "موازين"

هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير امحيمدات)

في يومه السابع قبل الأخير، احتفت منصة سلا، ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان موازين، بـ"الأغنية الشبابية" مِنْ خِلال حضور ثلاثة من أبرز الأسماء الساطعة في هَذَا الصنف الغنَائي بالمملكة، ويتعلق الأمر بثلاثي الشمال "عماد بنعمرو" و"نعمان بلعياشي" و"تيو تيو".

واعتلى بنعمرو بداية سهرة منصة سلا، وأدّى عدداً من الأغاني المغربية المعروفة التّي تفاعل معهَا الجُمهور بشكل كبير، قبل أنْ يلهب نعمان بلعياشي المنصة بباقة من الأغاني التراثية بلمسة شبابية، من قبيل "مدامتي" و"حسبنا طماع"، وأخرى مزجت بين اللون الشعبي و"الستايل" الشبابي.

وعلق بلعياشي على مُشاركته في المهرجان قائلا: "الصعود على خشبة مسرح موازين أمام عدد كبير من الجماهير حلم بالنسبة لنا"، مضيفا: "نحن لا نعتبر أنفسنا مشاهيرا كبارا، وموازين ستكون البوابة للوصول إلى قلوب ملايين المغاربة وتوسيع دائرة الفانز".

وعن العلاقة التّي تجم الثلاثي، قال بلعياشي: "ما يجمعنا لا يمكن حصره في الموسيقى وحسب، بل نحن أصدقاء نشتغل مع بعض في أجواء مرحة، دُون أنْ نفكر في منافسة بَعضنَا البعض، طالما لكل منّا لون موسيقي ينفرد به عن الآخر، وجمهور خاص به".

ولمْ تَخل الفقرة الغنائية لـ"تيو تيو" من رُوح الدعابة والكوميديا التي تطبع معظم أعماله، ونجح يونس في أنْ يخلق مُتعة وتفاعلا كبيراً مع الجُمهور الذي توافد على منصة العرض بعد مُنتصف الليل، إلى جانب تقديم أغانٍ من الريبرتوار الغنائي القديم.

وأبـدى "تيو تيو" إعجابه بالراب المغربي، خاصة الرابور "حاري"، وقال إن هذا الفن متطور بالمغرب بمئات الدرجات عن أوروبا رغم قلة الإمكانيات هنا وتوفرها هناك، مؤكدا أنّ "المغاربة مبدعون أكثر ويأتون دائماً بالجديد الذي يكون في كل مرة أفضل من سابقه".