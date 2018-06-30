جمعويون يتدارسون واقع الملكية الفكرية بالمغرب

هسبريس من الرباط

احتضنت القاعة الكبرى لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بخريبكة، ليلة الجمعة، أشغال ندوة حقوقية وقانونية تحت عنوان "الملكية الفكرية بالمغرب.. إنجازات وانتظارات"، أطرها كل من عبد الحكيم قرمان، رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، والشاعر محمد مقصيدي.

وسطّر المشاركون في الندوة مجموعة من التوصيات، من بينها "العمل على تفعيل الترسانة القانونية للملكية الفكرية وتنزيلها على مستوى الواقع العملي"، و"العمل على نشر الثقافة الحقوقية للملكية الفكرية وإشاعتها بين الأوساط المهتمة".

وجاء ضمن التوصيات أيضا "العمل على إجراء دورات تدريبية حول الملكية الفكرية بين الشباب"، و"تثمين الدور التوعوي الذي يقوم به المؤطرون المهتمون"، و"نشر المزيد من الكتب والمنشورات حول الموضوع لنشر الوعي الحقوقي بين المواطنين"، و"تنظيم المزيد من اللقاءات المباشرة بين الخبراء والمواطنين".

وتطرق عبد الحكيم قرمان، خلال الندوة المنظمة من طرف منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، بتعاون مع مؤسسة الموجة الثقافية، إلى الجوانب التاريخية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية للموضوع، وركز على الجانبين القانوني والتنموي في تفعيل الترسانة القانونية المتقدمة في المغرب، من أجل استثمارها تنمويا عبر إدخالها في صيرورة الدورة الإنتاجية.

أما الشاعر محمد مقصيدي، فقد أشار في كلمته خلال الندوة المسيّرة من طرف الشاعر والروائي عبد الكريم معاش، إلى البؤر المهمة التي تحيل إلى العديد من الوضعيات المتأزمة للمؤلف المغربي، ومدى هضم واستغلال حقوقه الأصلية في إنتاج الفن والفكر والعلم.

وذكّرت خديجة برعو، المديرة الإقليمية لوزارة الثقافة والاتصال بخريبكة، بأهمية نشر الوعي القانوني لدى المواطن المغربي، خاصة في مجال الملكية الفكرية، فيما أشارت ياسمين الحاج، رئيسة منتدى الآفاق للثقافة والتنمية، إلى المنافع الحيوية للموضوع، وانعكاساته الإيجابية على المبدع المغربي، ومدى إتاحته لتحصين حقوقه وصيانتها.