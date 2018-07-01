بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام"

هسبريس من الرباط

عن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، صدر كتاب جديد من ترجمة المؤرخ خالد بن الصغير حمل عنوان "يهود في مهب الريش، تجارة ريش النعام الدولية"، للباحثة الأمريكية سارة أبريـﭬايا ستاين.

وفي تقديمه للمؤلف، قال الدكتور خالد بن الصغير، أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، "إن كتاب سارة أبريـﭬايا ستاين، الباحثة الأمريكية أستاذة التاريخ في جامعة كالفورنيا، الذي استغرقت في تحضيره حوالي عشر سنوات، واستمتعت حقا بترجمته، لا يظهر فيه المغرب بمفهومه الضيق والمتعارف عليه في أوساطنا البحثية والأكاديمية، إلا من زاوية الحيز الذي شغله في سياق المبادلات الدولية الخاصة بتلك البضاعة، بين سبعينيات القرن التاسع عشر، وسنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى".

وأضاف الكاتب: "في تقديري الخاص، تكمن أهمية هذه الدراسة لأنها تتجاوز الحدود الوطنية للدول في تتبع النشاط التجاري والصناعي لتجارة الريش لتسافر معها في فضاءات أرحب تشمل مختلف المجالات العالمية التي احتضنتها وتفاعلت معها. ومن خلالها يستطيع القارئ والباحث المهتم بتاريخ المغرب أن يكتشف موقعه ودرجات حضوره ضمن سياقات وخطوط ومحطات هذه التجارة العابرة للقارات".

يشار إلى أنه صدر للمؤرخ خالد بن الصغير عدد من المؤلفات على غرار "المغرب في الأرشيف البريطاني: مراسلات جون دراموند هاي مع المخزن 1846-1886"، "بريطانيا وإشكالية الإصلاح في المغرب، 1886-1904"، إضافة إلى أعمال أخرى في الترجمة اهتمت بالأساس بأدب الرحلات، كترجمته لكتاب "رحلة الصفار إلى فرنسا، 1845-1846" لسوزان جيلون ميللر الذي حاز به على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي.

وركز المؤلف في أعمال أخرى على مسألة الأقليات بالمغرب، التي حظيت بمساحة شاسعة من اهتماماته في الترجمة، فأصدر عدة أعمال منها «يَهُودِيُّ السلطان: المغرب وعالم اليهود السفرد" و"يهود المغرب وحديث الذاكرة" الذي حازت ترجمته على جائزة المغرب للكتاب 2016، في صنف الترجمة.