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الرئيسية | فن وثقافة | مواقع في سعودية وعُمان وكينيا تلج قائمة التراث

مواقع في سعودية وعُمان وكينيا تلج قائمة التراث

مواقع في سعودية وعُمان وكينيا تلج قائمة التراث
هسبريس من الرباط
السبت 30 يونيو 2018 - 22:52

أدرجت لجنة التراث العالمي، المجتمعة في المنامة برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ثلاثة مواقع ثقافية في قائمة التراث العالمي.

المواقع المدرجة هي موقع تيمليش أوينغا الأثري (كينيا)، وهي منطقة تقع شمال شرق مدينة ميغون بمنطقة بحيرة فيكتوريا، ويشار إلى أنها بنيت غالباً في القرن الخامس عشر الميلادي، وهي من أوسع المنشآت الصخرية المحصنة التقليدية القائمة حتى يومنا هذا، وأفضلها حالاً.

الموقع الثاني هو مدينة قلهات التاريخية (عُمان)، وهي مدينة تحدّها أسوار داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مناطق تحتوي على قبور ضخمة أثرية خارج الأسوار. وكانت المدينة ميناءً هاماً على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، تطور بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلادي، خلال فترة حكم أمراء هرمز.

ثالث المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي هو واحة الأحساء (المملكة العربية السعودية)، الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتعد أكبر واحات النخيل في العالم، إذ يصل عدد أشجار النخيل فيها إلى 2،5 ملايين نخلة.

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