24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:28
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ماجدة الرومي وتراث المغرب
- الزفزافي والإجماع المغربي
- العلوي وانقلاب الصخيرات
- بخلاف رأي أوريد: طوق نجاة المغاربة في وحدتهم الوطنية
- وزير مغربي سابق يدعو إلى مراجعة عميقة لاتفاقيات التبادل الحر
الدعم المالي يوقف مشروعا اجتماعيا لسيدة سويسرية في تنغير (5.00)
- مصدر قضائي: تقييم الأحكام يستند إلى القانون وليس إلى العاطفة - (148)
- المغرب يستدعي سفيرة هولندا بعد تصريحات حول أحكام الريف - (132)
- "الفيفا" يغرّم المغرب بسبب احتجاج رئيس الجامعة وشغب الجمهور - (105)
- تقرير حكومي يقدّم حصيلة الاشتغالات ويحتفي بما تحقق من إنجازات - (86)
- لماذا يقبل المغاربة دفن المرتد والكافر بجانب موتى المسلمين؟ - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مواقع في سعودية وعُمان وكينيا تلج قائمة التراث
أدرجت لجنة التراث العالمي، المجتمعة في المنامة برئاسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ثلاثة مواقع ثقافية في قائمة التراث العالمي.
المواقع المدرجة هي موقع تيمليش أوينغا الأثري (كينيا)، وهي منطقة تقع شمال شرق مدينة ميغون بمنطقة بحيرة فيكتوريا، ويشار إلى أنها بنيت غالباً في القرن الخامس عشر الميلادي، وهي من أوسع المنشآت الصخرية المحصنة التقليدية القائمة حتى يومنا هذا، وأفضلها حالاً.
الموقع الثاني هو مدينة قلهات التاريخية (عُمان)، وهي مدينة تحدّها أسوار داخلية وخارجية، بالإضافة إلى مناطق تحتوي على قبور ضخمة أثرية خارج الأسوار. وكانت المدينة ميناءً هاماً على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، تطور بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر الميلادي، خلال فترة حكم أمراء هرمز.
ثالث المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي هو واحة الأحساء (المملكة العربية السعودية)، الواقعة في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتعد أكبر واحات النخيل في العالم، إذ يصل عدد أشجار النخيل فيها إلى 2،5 ملايين نخلة.