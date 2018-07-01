24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1613:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. الزفزافي والإجماع المغربي (5.00)

  2. الزفزافي "بوعشرين": بعد القضاء الركح للسياسة (5.00)

  3. هل الأمازيغية مسؤولية وطنية؟ (5.00)

  4. بن الصغير يترجم "اليهود وتجارة ريش النعام" (5.00)

  5. ارتفاع دين المغرب الخارجي إلى 36 مليار دولار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | اتحاد كتاب المغرب يبادر إلى عقد مؤتمر استثنائي

اتحاد كتاب المغرب يبادر إلى عقد مؤتمر استثنائي

اتحاد كتاب المغرب يبادر إلى عقد مؤتمر استثنائي
هسبريس من الرباط
الأحد 01 يوليوز 2018 - 05:55

أعلن اتحاد كتاب المغرب عن عقد مؤتمر وطني استثنائي، خلال ستة أشهر، تُحتسب من نهاية شتنبر المقبل، تنفيذاً لمقرّرات المؤتمر الوطني التاسع عشر لاتحاد كتاب المغرب، الذي انعقد، يومي 22 و23 يونيو 2018، بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة، تحت شعار "نحو أفق تنظيمي وثقافي جديد".

ووفق بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد، فإن هذا القرار يأتي بعد أن عُلّقت أشغال المؤتمر الوطني التاسع عشر "جرّاء خلافات طارئة، اقتضت ترجيح منطق الحكمة والتبصر، حفاظا على استمرارية المنظمة وحياديتها ووحدتها، وحرصاً من السيّدات المؤتمرات والسادة المؤتمرين على الوفاء للمبادئ الكبرى التي تأسّس عليها الاتحاد منذ نشأته، وعلى التقيد بمواثيقه وقانونَيْه الأساس والداخلي".

كما قرّر المؤتمرون تعيين لجنة من بينهم، مكوَّنة من خمسة عشر عضواً، "تُناط بها مع المكتب التنفيذي مهمّة الإعداد الكامل للمؤتمر الاستثنائي المقبل، وتنظيمه في مناخ ملائم يترجم تطلّعات المنتسبين لهذا الإطار الثقافي الوطني العتيد، مع وضع مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار ذاتي أو حساب شخصي، حفاظاً على مكانته الرمزية ووضعه الاعتباري داخل المجتمع".

كما أعلن الاتحاد عن قرار المؤتمرين القاضي بتجاوُز كل الأسباب والمعيقات والأعطاب التي كانت وراء تعليق أشغال المؤتمر الوطني التاسع عشر، "مع تحميل كامل المسؤولية لكل من يسعى إلى الإجهاز على المنظمة"، يضيف بلاغ الاتحاد الذي توصلت به هسبريس.

وعبر المكتب التنفيذي للاتحاد عن اعتزازه بحضور ومشاركة الكتّاب والأدباء الشباب، شاكرا رموز الاتحاد ورواده "الذين استجابوا، رغم أوضاعهم الصحية القاسية، لدعوة المكتب التنفيذي قصد الاحتفاء بهم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر، معتذراً لهم عما حدث من تشويش حال دون تكريمهم"، داعيا "الجميع إلى مزيد من الالتفاف حول منظمتهم وحمايتها من كل أسباب التصدع والتفرقة والهدم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.