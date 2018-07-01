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الرئيسية | فن وثقافة | "كمنجة وسْواكن" الستاتي تختم ليالي موازين

"كمنجة وسْواكن" الستاتي تختم ليالي موازين

"كمنجة وسْواكن" الستاتي تختم ليالي موازين
هسبريس - فاطمة الزهراء جبور (صور: منير محيمدات)
الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:05

وسط حُضور جماهيري كثيف ملأ جنبات شاطئ مدينة سلا، أسدل الفنان عبدالعزيز الستاتي الستار عن الدورة السابعة عشرة لمهرجان موازين، بحفل ساهر أمتع الحاضرين بـ"العيوط والسواكن" و"جرّات" الكمان.

الفنّانُ الشعبيّ عبد العزيز الستاتي، الذي أعلن في وقت سابق تنازله عن أجره مقابل سهرته، قدّم خلال حفْله جزءاً ريبرتواره الفنّي، وتقَاسَم أداء أشهر أغَانيه مع الجمهور الذي بَدا حافظا للأغاني التي ردّدها المطرب الشعبي، ويمد جسر التواصل مع الحاضرين، حيثُ كانَ يطلبُ من أعضاء فرقته تخفيض مستوى العزف على الآلات وإفساح المجال للجمهور لترديد الأغاني.

هذا التجاوب استثمره الستاتي من خلال ربط الصلة بالجمهور بواسطة "جرّات" الكمان التي يشتهر بها، إذ كان يوقف الموسيقى تماما ويؤدي إحداها، والتي كانت تُتبع بصيحة موحدة من لدن الجمهور، إضافة إلى ترديد مقاطع من أغانيه، تاركا للجمهور الحاضر إتمامها.

وواصل الستاتي أداءه بمجموعة من أغانيه الشهيرة؛ على غرار "اعطيني الفيزا والباسبور"، و"مويمتي"، و"الزين ولاطاي"، وأغانٍ أخرى من التراث الشعبي المغربي من قبيل "العلوة" و"الهيت".

ولم يفت الستاتي أن يضع بصمته الخاصة على الحفل من خلال رقصاته وتلاعبه بالكمان بطريقة بهلوانية، خصوصا لحظة اختتام كل أغنية؛ وهو ما زاد من حماس الجمهور المتابع للسهرة، قبل أنْ يسدل الستار عن حفلته بأغنيته الأخيرة التي أثارت جدلاً كبيراً "سيدنا".

وكان الستاتي قَدْ أعلن، قبل أيّام من إحياء سهرته التي تقاسم منصتها مع الفنان عبد العزيز الصنهاجي والستاتية، عن تنازله عن أجره مقابل مشاركته في المهرجان، والتبرع به لفائدة جمعية خيرية تعنى بمحاربة سرطان الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - إبراهيم امريرت الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:24
اش خاصك العريان الخاتم امولاي خاصنا غير الكمنجة والسواكن كولشي قديناه ستحاسبون أمام الله المسؤولين واحد السيدة مسكينة ولدات قدام السبيطار لأن ملقاوش السرير كولشي عامر انشري هسبريس وشكرا
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32
2 - عادل بوموجة الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:39
يوجد أناس شرفاء والله لو تأتوا لهم بزرياب لن ولم يتخلّوا عن مقاطعتهم لموازينكم وفسادكم للمجتمع
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10
3 - السباعي الأحد 01 يوليوز 2018 - 12:45
اقول للفنان الشعبي المحبوب راه ملي تفوت الشعبي الجميل اللي به تعرفتي وبصوتك الرجولي الرابع والقوي راه كتولي غير كاتخربق وكتبسال حيث يضيع الوجدان والمايا والحال.
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-3
4 - عبدالسلام الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:00
عميد الاغنية الشعبية السطاتي قد استقطب بالامس وكالعادة جمهورا غفيرا لمهرجان موازين الدي تفاعل مع أغانيه بشكل كبيييييير، وفي نفس الوقت قد زاد وأعطى لسهرة موازين نشاطا وروعة ..
مهرجان موازين مرة اخرى قد اعطى صورة جد معبرة للعالم كونه اكبر مهرجان موسيقي في العالم العربي على الاطلاق ، وهذا لم يكن ممكنا بالطبع لولى جمهور موازين..
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-6
5 - مول الدلاع الأحد 01 يوليوز 2018 - 13:04
هل شاهدتم الجمهور الغفير الذي جاء لهذا الحفل البهيح حتى المداويخ لن يستطيعوا أن يقاطعوه ، فقاطعوا المقاطعة .
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