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كُتّاب وآراء
اختتام فعاليات مهرجان أفلام البيئة بشفشاون
أسدل الستار، نهاية الأسبوع المنصرم، على فعاليات الدورة التاسعة للمهرجان الدولي لأفلام البيئة، الذي نظمته جمعية "تلاسمطان للبيئة والتنمية"، بتعاون مع القناة الفرنسية "أوشوايا تيفي"، بتتويج فيلم "No Problem!" من الهند بالجائزة الكبرى، فيما عادت جائزة أحسن فيلم وثائقي لـ"the voice of the forest " من فرنسا. وحصل فيلم "The deep place" من غانا على جائزة أحسن فيلم قصير، فيما أحرز فيلم "Feedback" من التشيك على جائزة أحسن فيلم للهواة. وكانت جائزة المؤسسات التعليمية الوطنية من نصيب فيلم "Voyage avec une olive" من مدينة آسفي، بالإضافة إلى تتويج العديد من الأفلام الأخرى.
وكان المهرجان قد انطلق يوم الأربعاء المنصرم بمسرح الهواء الطلق بالقصبة الأثرية بتقديم لجان التحكيم وضيوف المهرجان، مع تكريم المخرج المغربي عز العرب العلوي، والمخرج حسن بوفوس، والفنانة الشفشاونية رفيقة بنميمون. وتضمنت فقرات المهرجان عرض أفلام الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال، وورشة التحسيس بأهمية التدوير، وعرض أفلام المسابقة الرسمية الخاصة بالأفلام الاحترافية، إضافة إلى تنظيم ندوة دولية في موضوع: Le Nouveau visage de la planète dans le cinéma ، بمشاركة أساتذة من إسبانيا والمغرب والإمارات العربية. كما تم عرض الشريط الوثائقي "ماوكلي في جبال الأطلس" لمخرجه عز العرب العلوي، وتقديم فقرات متنوعة.
وحسب اللجنة المنظمة لهذا الملتقى السينمائي السنوي، فإن رهان جمعية "تلاسمطان" من خلال الصوت والصورة يرتكز أساسا على جعل مدينة شفشاون عاصمة للأفلام المهتمة بالبيئة، وكذا الأدوار التي يمكن أن تلعبها في أي تنمية منشودة، سواء تعلق الأمر بالقضايا الثقافية أو الاجتماعية أو البيئية.