ملامح "وجوه المغرب السينمائي" تجذب سيجلماسي

هسبريس ـ و.م.ع

صدر حديثا، ضمن منشورات مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية بالدار البيضاء، كتاب للناقد أحمد سيجلماسي بعنوان "وجوه من المغرب السينمائي"، يوثق الكتاب مسارات نخبة من نجوم الفن السابع الذين رحلوا مؤخرا، تمثيلا وإخراجا ونقدا.

المخرج محمد الركاب، الناقد مصطفى المسناوي، والممثلون محمد بسطاوي، محمد الحبشي، حميدو بنمسعود ومحمد مجد.. أسماء بصمت المشهد السينمائي الوطني عبر عقود، يستعيد الكاتب أهم محطاتها وعطاءاتها التي جعلت منها علامات في الذاكرة الفنية الوطنية.

ويقول الكاتب إن المؤلف، الواقع في 64 صفحة من الحجم المتوسط، والمعزز بالعديد من الصور ذات القيمة التوثيقية، يندرج في إطار مشروع يشتغل عليه منذ سنوات ويروم التوثيق لجوانب من الذاكرة السينمائية المغربية المبعثرة. وقد تم فيه أساسا التعريف بحياة وأعمال ستة وجوه فنية كانت لكل واحد منهم بصمته الخاصة في مجالات تخصصه.

وساهم أحمد سيجلماسي، الناقد والصحافي السينمائي المهتم بتاريخ السينما بالمغرب، في مجموعة من الكتب الجماعية حول تجارب مخرجين وممثلين سينمائيين مغاربة. وصدر أول كتاب له سنة 1999 بعنوان " المغرب السينمائي : معطيات وتساؤلات " ومن آخر الكتب الجماعية التي شارك فيها أو أشرف على إعداد وتنسيق موادها : "السينما والذاكرة .. الرؤية والرهانات " (2017)، "السينما والمجتمع" (2016)، "محمد مزيان، سينمائي وحيد ومتمرد" (2015)، و"أضواء على التراث السينمائي المغربي" (2015).