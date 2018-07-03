تعيين مديرة جديدة للمعهد الفرنسي بالمغرب‎

هسبريس من الرباط

عينت كليليا شيفيري كولاكو مستشارة جديدة للتعاون والعمل الثقافي ومديرة عامة للمعهد الفرنسي بالمغرب، خلفا لمارك بيرثون، الذي أنهى فترة ولايته في مارس الماضي.

المسؤولة الجديدة تدربت في كلية العلوم بباريس، وحصلت على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة مانهايم (ألمانيا). وبدأت تشيفيري كولاكو كمستشارة لإدارة التغيير في شركة Accenture، ثم انضمت إلى الخدمة المدنية في وزارة الخارجية، حيث عملت كمحررة في قسم الشؤون المالية الدولية في كيدورساي، ثم كمستشار خاص للأمين العام.

تم استثمار سليليا دوليًا، وأصبحت مساعدة مستشار مالي لكومنولث الدول المستقلة (CIS) في الخدمة الاقتصادية في موسكو (روسيا) بين عامي 2008 و2011؛ ثم عينت في السفارة الفرنسية في زغرب (كرواتيا) كأول مستشارة، ثم مستشارة بين عامي 2011 و2015، ثم انضمت إلى وزارة الثقافة والتعليم والبحوث والشبكة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية كنائبة مدير التعليم العالي والبحث.