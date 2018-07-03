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كُتّاب وآراء
"مشارف" يستضيف استيتو لنقر الرواية الفيسبوكية
يستضيف برنامج "مشارف" الثقافي، في حلقة الأربعاء القادم، الروائي عبد الواحد استيتو للحديث عن تجربة كتابة "الرواية الفيسبوكية".
ويطرح مقدم البرنامج ياسين عدنان مجموعة من الأسئلة المتعلقة بهذا النوع من الكتابة، من قبيل: "لماذا يريد كاتب الأدب التفاعلي أن يشرك معه القارئ في تأليف الرواية؟ وكيف يساهم تفاعل القرّاء الفيسبوكيّين في نسج حبكة روايته؟ وألا يشوّش هذا على أصالة فكرته وأصليّة حبكته؟ ألا يخشى من أن تصبح الرواية في هذه الحالة عملا يشترك فيه مع القرّاء أيضا؟".
"هل تُفسد التكنولوجيا الأدب؟ أم لعلها تُعلي من شأنه؟ إذن، ما الذي قدمته الوسائط الحديثة للرواية؟ وهل الرواية الفيسبوكية هي المُستقبل؟ أم أنها محضُ موجة عابرة ستهدأ بمجرد أن تخمد حرارة فيسبوك؟. وأخيرًا، من هو القارئ الذي تتوجّه إليه الرواية الفيسبوكية؟ هل تخاطب جيل الأندرويد والهواتف الذكية؟ أم تخاطب قارئ الرواية بشكل عام؟ وهل يظل القارئ الذي لا يتفاعل مع الوسائط الحديثة خارج حسابات أهل الأدب الرقمي؟ وإلا لماذا يعاد طبع الرواية الفيسبوكية ورقيًا بعد نشرها إلكترونيًا؟"...
هذه الأسئلة وغيرها يقترحها ياسين عدنان في حلقة جديدة من "مشارف" على الأديب والصحافي بجريدة هسبريس عبد الواحد استيتو، مؤلف "على بعد مليمتر واحد فقط"، وهي أول "رواية فيسبوكية" عربية، وحائزة مؤخرا على جائزة الإبداع الأدبي العربي في دبي؛ وذلك يوم الأربعاء 4 يوليوز على الساعة العاشرة و50 دقيقة ليلا على شاشة "الأولى".