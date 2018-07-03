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الرئيسية | فن وثقافة | نانسي عجرم تبرر رفض شرب الحليب في المغرب

نانسي عجرم تبرر رفض شرب الحليب في المغرب

نانسي عجرم تبرر رفض شرب الحليب في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 17:50

بعد تعرضها لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر رفضها شرب الحليب خلال حفل استقبال نظم بمناسبة مشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم، في دورته السّابعة عشرة، ردّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على ذلك بأنها تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وفي تصريح أدلت به لبرنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا"، قالت نانسي: "لدي حساسية من منتجات الألبان، فرفضت المشروب بضحك".

وعن سر عدم تنازلها عن أجرها في مهرجان "موازين"، على غرار المطربة الإماراتية أحلام، أبرزت عجرم أنّ مجريات الأمور المادية ليست في يدها دائما، قائلة: "هذا الأمر ليس من اختصاصي، بل يتولى ذلك مدير أعمالي".

الفنانة اللبنانية التي أحيت سهرة الليلة السّادسة من مهرجان موازين على "منصة النهضة"، شاركت صورة لها من حفلها الغنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب، وشكرا من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فِرِح وفَرَّحني بمهرجان موازين، غنّينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر، بحبكم كتير".

وكانت نانسي قد خاطبت الجمهور الذي حضر سهرتها بالقول: "لقد اشتقت إليكم كثيراً. وجودي هنا ناتج عن حبّي لكم، وأعرف أَنَّكُم تحبونني أيضا، لذلك حضرتم سهرة اليوم"، قبل أن تقدم تشكيلة من أغانيها الجديدة والقديمة من بينها "حاسّة بيك" و"اسأل علي"، و"معقول الغرام" و"دنيا حلو"، لاقت تفاعلا كبيراً من طرف الجُمهور.

وتعرضت نانسي عجرم لحملة انتقادات واسعة لرفضها شرب الحليب، ورفضها السلام على الفائز بنسخة "أحلى صوت للأطفال" حمزة الأبيض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - med الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:08
الدول كتناقش المشاريع العملاقة وحنا كناقشو ننسي عجرم واش شربت الحليب ولا لا.
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157
2 - مغربية الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:08
قالت ان لها حساسية للحليب و مشتاقته و حساسية كدلك من الثمر و حساسية من تقبيل المعجبين لكن ليست لها حساسية من اموال "موازين "
العيب ليس علي نانسي عجرم لكن على هؤلاء الدين استقبلوها و اعطوها قيمة "طيحوا علينا الدل". من الادب و حسن الاخلاق و الإتيكيت يافنانة ان تحترمي عادات البلد الدي تزورينه و تتصرفي بلباقة و احترام
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92
3 - سانطرال الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:11
اش خاصها بشي حليب بارك عليها باركة عليها غير هاداك المليار (العملة الصعبة)
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47
4 - Aziz Canada الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:12
الفنانيين كلهم منافقون... يركظون وراء المال والشهرة لنفسهم ليس الا وما اسطوانة حبهم للجمهور او قدومهم وغنائهم لاجل الجمهور ماهي الا اساليب الخداع لفلئدة أرقام حسابهم البنكية... مايسمى بالفنان لا يخدم البلد و لا الجمهور ولا المواطنين في اي شئ. من يخدم البلد والمواطنيين هم المعلمون والاساتذة مربي الاجيال القادمة.. هم الجنود المرابطين في الحدود بعيدا عن ابنائهم.. هم الاطباء المحترمين الذين ينقدون الاراوح بعد الله سبحانه وتعالى..... امام ما بيمى بالفنان فلا محل مم الاعراب فهو يعمل لنفسه فقط
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57
5 - مسلم الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:14
يقول المثل اكل الغلۃ والسب الملۃ وهذا هو حالنا نحن المغاربۃ تنعطو البراني اكثر من قيمته وبالتالي يكون الرد مفاجیء وانا لا اتكلم علی شرب الحليب لاكن شاهدت الاستقبال الدي حضيت به الفنانۃ والله مهزلۃ الناس تعاني من عدۃ اشياء والاموال تنفق علی مهرجانات ليس من قيمتنا ولا من اخلاقنا ولا من ديننا
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10
6 - مهاجر الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:19
تشرب الحليب أم لم تشرب هذا شأنها ما يهمها أنها جاءت لملء رصيدها البنكي بالأموال أما الحليب فهو بالنسبة لها مشروب مخصص للفقراء فقط فهي لديها مشروبات ذات الجودة العالية
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13
7 - H MEN الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:20
نانسي انسانة فيها الصواب وما بغاتش تقول را حليب المغرب مخلط بالما وفيه مداق الغبرة
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8
8 - intidam الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:20
آه وأي نوع من الحليب انت متعودة شربه !
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0
9 - كابتن ماجد مقاطع الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:20
السﻻم عليكم ورحمة الله وبركاته. من حقها رفض شرب الحليب ﻷنها تعاني من الحساسية خصوصاً إن كان سنترال . ولكن ليس من حقها رفض مصافحة الفائز الطفل المغربي .هذا كبرياء .وعدم الرضى بالمغربي.
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8
10 - Avdel"Hamburg" الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:23
هي كذلك مع "مقاطعون" داك شي علاش ما شربتش الحليب......
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4
11 - لؤلؤة المغرب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:23
غايكون يحساب لها هاداك حليب سونطرال
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4
12 - عصير العنب بالحليب الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:24
فلوس اللبان ياكلها زعطوط...أمرها ليس بيدها بل في يد مدير أعمالها حين يتعلق الأمر بالفلوس ياناس الي ما يفهمو ..هي ليست فقيه الجامع حتى تتنازل عن الأجر لأن الحرام لا يأكله الا الحرام..أما الحليب فأعتقد أنه لو قدم لها عصير عنب معتق لتناولته بكل عجالة.
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8
13 - من الريف الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:25
ونحن كذالك لدينا هذه الحساسية وخاصة من حليب سنطرال ومشتقاته تضامنت معنا في مقاطعة الحليب ولم تضامنني معنا في مقاطعة موازين
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2
14 - حضور الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:27
لم تأتي نانسي عجرم إلى المغرب كما قالت بالحرف""لقد اشتقت إليكم كثيراً. وجودي هنا ناتج عن حبّي لكم".
والحقيقة أتت لذالك المبلغ السمين حتى تنعم بالشقاء الأبدي في الدنيا لأنها تأكل أموال الفقراء والمعوزين والبؤساء !
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1
15 - حفصة الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:29
وجودك هنا فوق المنصة ناتج عن حبك للمال وليس للجمهور..كفى من الإستغباء
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16 - omar الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:29
الحمد لله ،شفنا وسمعنا ،
بفضل هذه الحكومة ، صرنا حائطا قصيرا ،
كل من هب و دب يقفز علينا ،
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17 - azizo الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:34
الأخت متضامنة مع حملة المقاطعة
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18 - stream الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 18:37
قلتها و أكررها. قصة أن الفن رسالة أكبر كذبة ضحك الغرب بها على المغفلين من العرب. مارسيل خليفة كرس جل أغانيه عن فلسطين فهل عادت إلينا فلسطين؟؟؟ و لكم أنظروا إلى الأموال التي جناها على حساب هذه القضية
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