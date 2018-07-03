نانسي عجرم تبرر رفض شرب الحليب في المغرب

هسبريس من الرباط

بعد تعرضها لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر رفضها شرب الحليب خلال حفل استقبال نظم بمناسبة مشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم، في دورته السّابعة عشرة، ردّت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على ذلك بأنها تعاني من حساسية تجاه منتجات الألبان.

وفي تصريح أدلت به لبرنامج "عرب وود"، على فضائية "روتانا"، قالت نانسي: "لدي حساسية من منتجات الألبان، فرفضت المشروب بضحك".

وعن سر عدم تنازلها عن أجرها في مهرجان "موازين"، على غرار المطربة الإماراتية أحلام، أبرزت عجرم أنّ مجريات الأمور المادية ليست في يدها دائما، قائلة: "هذا الأمر ليس من اختصاصي، بل يتولى ذلك مدير أعمالي".

الفنانة اللبنانية التي أحيت سهرة الليلة السّادسة من مهرجان موازين على "منصة النهضة"، شاركت صورة لها من حفلها الغنائي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب، وشكرا من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فِرِح وفَرَّحني بمهرجان موازين، غنّينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر، بحبكم كتير".

وكانت نانسي قد خاطبت الجمهور الذي حضر سهرتها بالقول: "لقد اشتقت إليكم كثيراً. وجودي هنا ناتج عن حبّي لكم، وأعرف أَنَّكُم تحبونني أيضا، لذلك حضرتم سهرة اليوم"، قبل أن تقدم تشكيلة من أغانيها الجديدة والقديمة من بينها "حاسّة بيك" و"اسأل علي"، و"معقول الغرام" و"دنيا حلو"، لاقت تفاعلا كبيراً من طرف الجُمهور.

وتعرضت نانسي عجرم لحملة انتقادات واسعة لرفضها شرب الحليب، ورفضها السلام على الفائز بنسخة "أحلى صوت للأطفال" حمزة الأبيض.