كاتبة كينية تفوز بأرقى جائزة في الأدب الإفريقي

هسبريس ـ مُتابعة

حصلت الكاتبة الكينية ماكينا أونجيريكا على جائزة كين في الأدب الأفريقي، والمعروفة أيضا باسم "بوكر أفريقيا".

وفازت أونجيريكا بالجائزة، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه استرليني (13 ألفا ومائة دولار)، وتقدم لأفضل قصة قصيرة أصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية لكاتب إفريقي.

وتحكي القصة، التي نشرت في عام 2017 في مجلة (Wasafiri) الأدبية البريطانية، حكاية طفلة تعمل في شوارع نيروبي.

وتلقت الفائزة الكينية، التي تعيش في نيروبي والحاصلة على درجة الماجستير في الكتابة الإبداعية من جامعة نيويورك، رسائل عديدة من التهاني على شبكات التواصل الاجتماعي.

من جانبها، قالت الكاتبة على حسابها على تويتر "أشكركم جميعا على تهنئتي".

يذكر أن هذه الجائزة، التي أنشئت في عام 2002 ، سميت بـ"جائزة كين" تكريما لمايكل هاريس كين، الرئيس السابق لمجموعة بوكر، مؤسس الجائزة الأدبية.