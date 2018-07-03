24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2906:1713:3717:1720:4722:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. متاجر تتأقلم مع حظر أكياس البلاستيك في أستراليا (5.00)

  2. بلافريج ومعتقلو الريف (5.00)

  3. واجبات المؤسسة الأسرية والعائلية تقيّد العطلة الزوجية بالمغرب (5.00)

  4. قتيلان في حادث مروري خطير بسيدي العايدي (5.00)

  5. سفينة محملة بشحنات أسمدة فوسفاط مغربية تغادر ميناء بكينيا (5.00)

قيم هذا المقال

2.33

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | موازين: عدد الجماهير تجاوز 2.5 ملايين شخص

موازين: عدد الجماهير تجاوز 2.5 ملايين شخص

موازين: عدد الجماهير تجاوز 2.5 ملايين شخص
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:05

أفادت جمعية مغرب الثقافات بأن جمهور مهرجان موازين في نسخته 17 تجاوز سقف 2.5 ملايين شخص، إضافة إلى ملايين المشاهدين الذين تابعوه من خلال القنوات الوطنية والدولية، وأيضا عبر الشبكات الاجتماعية.

وأعربت "مغرب الثقافات"، في بلاغ صادر عنها بمناسبة اختتام المهرجان، عن عميق شكرها لجمهورها الوفي، مؤكدة أن "موازين هو مهرجان كل الأرقام القياسية، من خلال إقبال جماهيري يتزايد سنة بعد أخرى، وهو ما يعتبر بكل تأكيد من بين المؤشرات التي جعلته يرسخ مكانته من بين التظاهرات والأحداث الموسيقية العالمية".

وأضاف البلاغ ذاته أن المهرجان أتاح في نسخته هذه ولوجا مجانيا لـ 90 في المائة من مرتاديه، موضحا أنه "من بين المهرجانات القليلة في العالم التي لا تعتمد على المال العام؛ وبالتالي فإنه مهرجان مستقل تمامًا، إذ يرتكز نموذجه الاقتصادي على الإيرادات من مبيعات التذاكر ورعاية الشركات الخاصة، مستبعدا بذلك أي دعم عام".

وقدم موازين، وفق البلاغ ذاته، "بنية تحتية وظروف استقبال وسلامة وأمن تضاهي أفضل ما تعرفه المهرجانات الدولية، ليلعب بذلك دور المحرك في خلق صناعة وطنية للعروض، تتوفر على كل مقاييس المهنية وتستجيب للمعايير، ومنتجة للقيمة المضافة لفائدة السياحة والنسيج الاقتصادي للبلد".

وعن أقوى لحظات نسخة هذه السنة أورد البلاغ تفاصيل عن الحفل الاستثنائي لـ برونو مارس، "الذي استقطب جميع الأجيال، مبهرا جمهوره بروائع أغانيه، خاصة عندما كرم بلادنا في إحدى أغنياته التي كانت لحظة موسيقية مدهشة بكل المقاييس".

من جانبه عبر أيقونة الراب الأمريكي المغربي فرانش مونتانا عن سعادته بالعودة إلى المغرب، بلده الأصلي، مؤكدا افتخاره بانتمائه إلى المملكة، ومرددا لمرات عديدة "أنا مغربي"؛ في حين ألهب الثنائي شينموكيرس منصة "أو إل إم السويسي"، التي تحولت إلى ساحة للرقص في الهواء الطلق، وفق ما جاء في البلاغ عينه.

أما بالمسرح الوطني محمد الخامس فأوضح البلاغ أن تكريم الأغنية المغربية كان كبيرا من خلال الفنانة ماجدة الرومي، إذ شغفت السوبرانو اللبناية الجمهور بعد أدائها أغنية "يا بنت بلادي" للمغني شقارة، بينما الدوزي، وأمينوكس، ونجاة اعتابو، وأش كاين والصنهاجي وآخرون أكدوا التنوع المذهل للموسيقى المغربية والموهبة العالية للفنانين المغاربة. كما تفاعل الجمهور بشكل كبير واستثنائي مع أداء الستاتي ونجاة اعتابو، أيقونتي الطرب الشعبي المغربي اللذين تركا انطباعا رائعا لدى الحضور الذي حج كثيفا خلال السهرة التي احتضنتها منصة سلا.

لحظة قوية أخرى أوردها البلاغ، مشيرا إلى اليوم الختامي لموازين الذي تميز بحفل الديفا الإماراتية أحلام بمنصة النهضة، حيث سحرت عشاقها بأغانيها الرائعة والأداء المتميز لمئات الموسيقيين الذين رافقوها في هذه السهرة الغنائية، في أجواء مشاهدة فخمة وغير مسبوقة.

ولم يفت جمعية مغرب الثقافات التنويه بالفنانين الذين تبرعوا بأجورهم للأعمال الخيرية، كالرابور الفرنسي ريليس، ما يحيل على مبادرات أخرى قام بها فنانون آخرون خلال موازين، من قبيل لافوين سنة 2017، الذي تبرع بجزء من مداخيله لفائدة "دار الأيتام للا حسناء".

كما نوهت الجمعية في بلاغها بالسلطات ومصالح الأمن "التي لم تدخر جهدا لتجري فعاليات موازين وينعم جمهوره بأفضل ظروف السلامة والهدوء والسكينة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Ingénieur الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:29
موازين: عدد الجماهير تجاوز 25 مليار شخص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - بوغابي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:30
احصائيات مشكوك في امرها ، خصوصا امر الجمهور في تزايد سنة بعد الاخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - Vive Mawazine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:31
هههه قاليك مقاطعة
اصلا المقاطعين لموازين عمرهم ماحطوا رجليهم تماك, يا اما فقراء معدمين ماعندهمش مصاريف التنقل والسفر, او يكرهون الموسيقى لانها في اعتقاهم حرام, او مداويخ الريح اللي جات تديهم, او ناس غير مهتمين اصلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - brahim الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:32
انه الفوتوشوب يا ناس قد يجعل من حفنة من الناس بالآلاف لاتخدعكم الصورة انهم ماكرون وخداعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - يحي بوشيخي الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:34
يذكرني هذا الرقم بما كانت تتناقله وسائل الاعلام الرسمية عن حجم المسيرات .ان كانت لصالح المخزن نفخ فيها .الف تصبح مليونية.وان كانت خارج عباءة المخزن وان كانت مليونية نسمع بعض الالاف.اما مهرجان مغرب السخافات رغم نجاح المقاطعة جاءت الارقام شبيهة بسابقاتها.لكن الحمد لله فديوهات الاحرار كشفت كذب الارقام المعلنة.وحتى هفوات المخرجين وتوسل المغنين واغراء القائمين على هذا المهرجان بينت بالملموس قوة المقاطعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - mawazine الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:35
ضحكو علينا راه حنا غير مداويخ وا باز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - الوطنية الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
أصلاً الناس الذين قاطعوا الحليب لم يذهبوا قط لموازين، وأنا واحد منهم. النسبة التي تفاعلت مع حملة المقاطعة أكبر بكثير من 2.5 مليون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Morad Larabi الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:36
عابر سبيل
الشركات الخاصة التي تمول موازين من اين تحصل على ارباحها اليس من اموال الشعب بالزيادات التي تفرضها عليه اليس من الاولى ان تدعم بها هذا الشعب بدل تبذيرها على المفاسقين والمثليين الاجانب .
هاؤلاء رجال الامن الواقفون هناك لساعات من يدفع تعويضاتهم !!! انا مثلا !!

مغربي اقسم بالله لم اشاهد موازين الدل والعار لا في التلفاز ولا مباشرة
مقاطعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - martin pres du kiss الثلاثاء 03 يوليوز 2018 - 19:37
un peu moins que nos pauvres du maroc qui en hiver meurent du froid et de manquent de tout..et que durant tte l'annee vivent amerement..alors que beaucoup moins de ce qu'a ete versé piur des guignoles sur scene pourait donner une vie ds nos compagnes et nos monragnes..piur un monde marocains loins d'etre comme tout les marocains..par sa pauvreté qui fait plreurer les coeurs sensibles..comme ces guognoles font vibrer les arrieres des inconcients.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.