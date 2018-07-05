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كُتّاب وآراء
"عمي" يعرض بعمان في "ليالي الفيلم العربي"
اختير الفيلم المغربي "عمي" لمخرجه نسيم عباسي من طرف مؤسسة "شومان عبد الحميد" للمشاركة أمس الأربعاء ضمن عروض "ليالي الفيلم العربي" التي تقام بعمان، بحضور المخرج وبطلة الفيلم.
ويحكي فيلم "عمي" قصة عالية، الممثلة التي تعيش في الرباط مع زميلتيها، وتحاول أن تشق طريقها في مجال السينما، وتأمل أن تصبح ممثلة مشهورة، قبل أن يزورها عمها الذي لم تره منذ فترة طويلة ويقيم عندها، فيصبح التعايش بين مقتسمات الغرفة الثلاث والعم أكثر صعوبة يوماً بعد يوم.
وتقوم ببطولة فيلم "عمي" الممثلة عالية، ويشاركها في البطولة الفنان عبد الرحيم التونسي، الشهير بـ"عبد الرؤوف"، ونخبة من الكوميديين المغاربة، أمثال محمد الخياري، عزيز داداس، منال الصديقي، سعاد العلوي، عبد الرحيم الغزواني، نور الدين بكر، عبد الله شيشة، زهور السليماني، الملقبة بـ"فليفلة"، والثنائي قشبال وزروال.
حري بالذكر أن فيلم "عمي" عرض خلال الدورة 16 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في أول عرض عالمي له، كما اختير من قبل عدة مهرجانات دولية للاشتراك في مسابقاتها الرسمية.