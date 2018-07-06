إصدار "ثوري في غمرة الإصلاح" يعرّف بحرزني

هسبريس - و.م.ع

صدر حديثا عن منشورات دار أبي رقراق بالرباط كتاب للناشط السياسي والحقوقي والباحث أحمد حرزني، بعنوان "ثوري في غمرة الإصلاح"، يقدم خلاصات ورؤى هذه الشخصية الفاعلة تجاه قضايا الدولة والمجتمع.

الكتاب الذي صدر ضمن سلسلة "مسارات في البحث" مزدوج اللغة (335 ص بالعربية و114 ص بالفرنسية) عبارة عن مجموعة من النصوص المتنوعة المواضيع، التي أعدها مصطفى الناوي وفدوى مروب، تتوزع ما بين حوارات صحفية وخطابات وأوراق، تعكس اهتماما موصولا ومتابعة حثيثة من قبل الكاتب لتطورات المجتمع والسياسة ودينامية التحولات في مغرب الانتقال الديمقراطي.

وللقارئ أن يتعرف من خلال محتويات الكتاب على مرجعيات أحمد حرزني ورؤيته للتحولات البنيوية والظرفية الكبرى التي تتقاطع عند انشغال مزمن بمآلات تطور المغرب على درب الديمقراطية وحقوق الانسان والتنمية.

عن وحدة اليسار، يكتب حرزني عن إشكالية السماح بتعدد التيارات داخل الأحزاب اليسارية ومسألة "الوحدة الفكرية" داخل اليسار وسؤال الأفق بين اشتراكية ديمقراطية أم ديمقراطية اجتماعية. وفي باب الانتقال الديمقراطي، يذكر حرزني بأنه "لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين" محللا جدل الثقافي والسياسي في مغرب اليوم ورهان تأهيل الحركة الديمقراطية ومسؤولية الأحزاب في دمقرطة البلاد. يسائل وضع الإسلاميين في المشهد السياسي ويعرج على شبح الإرهاب والمهام المستعجلة، ويقف بالتدقيق عند "أحداث 16 ماي ووظيفة إمارة المؤمنين".

ومن موقعه كرئيس سابق للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، يضم الكتاب مجموعة نصوص وأحاديث تستعرض حصيلة إنجازات ومشاريع المجلس والتعاطي مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإشكالية التحري في ملفات المختفين وسؤال الحكامة الأمنية فضلا عن موضوعات عامة أخرى.

وفي قسم النصوص الفرنسية، تعرض الأحاديث الصحفية التي نشرتها منابر إعلامية مختلفة لرؤية أحمد حرزني تجاه مستقبل حقوق الانسان بالمغرب ومدونة الصحافة والقضاء كضرورة لمأسسة الديمقراطية.

ويلاحظ مصطفى الناوي في تقديمه للكتاب أن المقالات والاستجوابات والتصريحات التي يوثقها الإصدار الجديد، بقدر تنوع مواضيعها وقضاياها، تكشف خيطا ناظما يجسده الانخراط اللامشروط في قضايا المجتمع، وهم التغيير نحو الأفضل، وهاجس النهوض بالانسان وصون كرامته. "وذلك الخيط ليس سوى مسعى بناء المواطن والوطن في اطار من التناغم يتكامل فيه الاثنان، ولا تتوخى فيه مصلحة أحدهما على حساب الآخر".

إنها نصوص تتكامل لترسم في نظر مصطفى الناوي شخصية انسان "مهووس بالتغيير والانعتاق وبقيم العدل والحرية والمساواة. مهووس بالانسان المستوفي لانسانيته، بما له من حقوق وبما عليه من واجبات".

ومن مزايا هذه النصوص، حسب التقديم، أنها تأريخ وتوثيق لوقائع وأحداث كما لقراءة صاحبها لهذه الوقائع والأحداث. ولا يتعلق الأمر بتاتا بقراءة خارجية محايدة، وإنما بقراءة فاعل في الأحداث ومتفاعل معها. لذلك لا بد من وضعها في سياقها وتقييمها بارتباط مع ذلك السياق، "علما أن الأمر يتعلق بتاريخ غير بعيد، وبتوقعات وتحليلات أثبتت الأحداث اللاحقة صحة الكثير منها بقدر ما بينت سقم آراء من كانوا يؤاخذونه عليها بقسوة بالغة في الغالب وانحسار تحليلاتهم".