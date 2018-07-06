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كُتّاب وآراء
المعهد الثقافي الفرنسي يحتفي بالموسيقى الإلكترونية
ينظم المعهد الثقافي الفرنسي بالمغرب الدورة الرابعة للموسيقى الإلكترونية، ضمن الموسم الثقافي فرنسا-المغرب.
وستشهد الدورة الرابعة، وفق بلاغ صادر عن المعهد، برمجة استثنائية وفريدة من نوعها تنطلق بإيقاعات الأمير الفرنسي الشاب لموسيقى الإليكترو "تيلاسين" الذي يعزف لأول مرة بالمغرب، كما سيقدم الفنانان "رايان كارا" و"يونس عتبان" عملا صوتيا-بصريا حصريا اشتغلا عليه خلال إقامة فنية إلكترونية، وهو برنامج جديد أطلقه المعهد الفرنسي للمغرب.
كما سيعرف ختام الحفل تقديمَ نجمة الموسيقى العربية المعاصرة "ڭليثر" أصواتا إلكترو-شعبية بالرباط، بينما ستقوم الفنانة المغربية الصاعدة في سماء الموسيقى البديلة "ياسمين" بأداء حيوي بالدار البيضاء.
ووفق المصدر ذاته، "فقد اختار المعهد الفرنسي للمغرب الأخصائي العالمي في الصوت Funktion One لضمان أفضل صوت ممكن وجعل هذه الليلة الإلكترونية تجربة موسيقية حقيقية".
حري بالذكر أن هذه السهرة المخصصة للإليكترو تشهد منذ 2015 مشاركة مؤلفين موسيقيين (Djs) بارزين على الساحة الفنية الإلكترونية الفرنسية والمغربية، بينما ستقام ليلة الموسيقى الإلكترونية هذه المرة بسينما "رينيسانس" بالرباط وبملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتسعى التظاهرة، وفق منظميها، "إلى تحقيق هدف واحد هو جعل الموسيقى الإلكترونية بكل تنوعها متاحة وفي متناول الجميع"، حيث سيشهد يوم الخميس 12 يوليوز عرضا من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل بسينما "رينيسانس"، بينما سيعرف يوم الجمعة 13 يوليوز من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 1 بعد منتصف الليل تقديم عرض بملعب محمد الخامس.