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كُتّاب وآراء
دراسة تنبش في حضور الصالحات بالقصر الكبير
صدر للباحث المغربي رشيد الحور والباحثة الإسبانية "مانويلا مرين" دراسة حملت عنوان "الذاكرة وحضور النساء الصالحات بالقصر الكبير.. الرواية الشفاهية والتقليد الكتابي".
وتقدم الدراسة، وفقَ مؤلّفيْها، نتائجَ بحث علمي وميداني استمر لأكثر من أربع سنوات، مُبرزة مدى أهمية دور الأدب المناقبي، الشفاهي والمكتوب، في صناعة تاريخ المغرب، وخاصة تاريخ مدينة القصر الكبير في شمال المغرب، من خلال نسائه وصالحاته.
جدير بالذكر أن الدكتور رشيد الحور هو أستاذ كرسي ورئيس شعبة الدراسات العربية والإسلامية بجامعة سلامانكا الاسبانية، صدرت له أزيد من 10 كتب حول جوانب مختلفة من تاريخ الغرب الإسلامي، وخاصة حول تاريخ المؤسسات القضائية، والعلاقات الثنائية بين شمال إفريقيا وإسبانيا، وتاريخ التدين وأدب المناقب بالغرب الإسلامي.
أما الدكتورة مانويلا مرين، فهي أستاذة كرسي متقاعدة بالمعهد العالي للبحوث العلمية بمدريد، صدرت لها أكثر من 10 كتب حول تاريخ الغرب الإسلامي، وخاصة تاريخ النساء، وتاريخ التغذية بالغرب الإسلامي.