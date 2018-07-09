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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان باسو: إضحاك المغاربة بالأمازيغية فخر .. وقريبا أصبح دكتورا

الفنان باسو: إضحاك المغاربة بالأمازيغية فخر .. وقريبا أصبح دكتورا

الفنان باسو: إضحاك المغاربة بالأمازيغية فخر .. وقريبا أصبح دكتورا
مبارك بوعلي من مونتريال
الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:00

شارك الفنان الكوميدي محمد باسو بمونتريال بكندا في اختتام مهرجان "أجي تهضم" الذي يجمع بين الفنانين عبيد وأمين Les Inqualifiables والفنان يسار والكوميدي باسو، حيث استمتع أبناء الجالية المغربية بكل من كيبيك ومونتريال بعروض فكاهية للفنانين المغاربة.

هسبريس التقت الفنان باسو في مونتريال، وسألته عن انطباعه حول تجربته التلفزيونية الرمضانية الأولى، وعن مراحل إتمام الدكتوراه التي يعدها، وكذلك عن الضحك والجدية في الحياة اليومية لباسو، فكان الحوار التالي:

ما هي مناسبة حضور الفنان باسو إلى كندا؟

حضوري إلى مونتريال يأتي في إطار اختتام فعاليات مهرجان "أجي تهضم"، الذي أشارك فيه إلى جانب الفنانين Les Inqualifiables والفنان يسار؛ فبعد أن قدمنا عروضا كثيرة في المغرب في العديد من المدن، كطنجة وأكادير ومراكش، اليوم نختتم المهرجان هنا في مونتريال وكيبيك بحضور الجالية المغربية بكندا.

ما هو انطباعك حول تجربتك الأولى في التلفزيون خلال رمضان؟

كانت مشاركتي في رمضان جيدة، خصوصا في سلسلتي "أولاد علي" و"أوشن".. وقد تلقيت العديد من رسائل التشجيع والتهنئة، سواء على صفحتي الرسمية بالفيسبوك أو حسابي بأنستغرام. وقد عبر لي أصحاب تلك الرسائل فيها عن إعجابهم بالشخصيتين اللتين لعبتهما، سواء شخصية وسيم أو مبارك..

وهذه التجربة تشكل بالنسبة إلي بداية تسجل عبوري من خشبة المسرح إلى عالم التلفزيون.. وأحمد الله أنها كانت بداية جيدة لاقت استحسان الناس وكذلك المشتغلين في القطاع... وأتمنى ألا تكون النهاية؛ لأن باسو كان يحلم دائما بأن يصير ممثلا تلفزيونيا وسينمائيا يوما ما، ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجمهور في الأعمال المقبلة.

هل من عروض للاشتغال خارج رمضان؟

تلقيت اتصالات كثيرة في الموضوع، وتوصلت بالعديد من العروض في المجال السينمائي والتلفزيون كذلك، ومستقبلا هناك سلسلة تلفزيونية خارج رمضان مع مجموعة من الممثلين الرائعين، وأعد جمهوري بأن باسو ماض من فنان مقبول إلى مستحسن إلى حسن ثم الأحسن إن شاء الله.

ماذا عن الاشتغال بالأمازيغية؟

لقد سبق لي أن اشتغلت مع القناة الأمازيغية، وقدمت العديد من العروض والسكيتشات بالأمازيغية.. وعند توصلي بمقترحات عروض بالأمازيغية لا أرفضها، فقط يجب أن تكون ملائمة لتصوري وطريقة اشتغالي، وبالنسبة إليّ هو فخر لي أن أشتغل بالأمازيغية.

ما الفرق بين باسو فوق الخشبة وبين باسو في الحياة اليومية؟

الناس القريبون مني يعرفون جيدا طبيعة شخصيتي، فالذين يشاهدونني فوق الخشبة والتلفزيون يعتقدون أن حياتي كلها ضحك وفكاهة؛ لكن الحقيقة غير ذلك، فحياة باسو فيها الجدية أكثر من الهزل والضحك، خصوصا في الدراسة وفي البيت.

بعيدا عن الخشبة والفكاهة، ما الذي يشغل باسو؟

أعد رسالتي من أجل نيل شهادة الدكتوراه، وأنا حاليا في السنة الثالثة وربما هذه السنة الأخيرة، وبالتالي ينتظرني الكثير من الاشتغال لإنهاء رسالتي العلمية، وكذلك القيام بالعديد من البحوث والدراسات، وربما قد أقضي وقتا خارج المغرب للبحث أكثر في موضوع الدكتوراه.. مجال الدراسة الآن يستحوذ على أزيد من ثمانين في المائة من وقتي؛ وهو ما يضطرني إلى توقيف ورفض العديد من الأعمال الفنية، إلى حين إنهاء دراستي.

كلمة أخيرة لجمهورك؟

أشكر هسبريس لما تتيحه لي من فرصة للتواصل مع جمهوري، ومده بالجديد من أعمالي؛ فمن مونتريال وعبر هسبريس، أوجّه تحية كبيرة إلى جمهوري في كل مكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ولد فم زكيد الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:10
باسو كان محبوب لدى الشعب المغربي ببساطته لكنه للأسف خان الشعب وتكبر وتجبر وبالعربية تاعرابت حس براسو ... لهدا لا مكانة له بيننا باسو مرايقي ولحاس الكابة وبان على حقيقتو ...حنا رديناه رااااجل وبحول الله حنا نهبطوه
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-14
2 - KAMAL الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:15
when you get your Ph.D. uneployment is waiting for you. Morocco does not make better use of its high calibre staff.
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-6
3 - Rachid الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:18
العلماء في الدول المتقدمة عندهم العديد من الدوكتوراه ولا يتبجحون بها.... هاداك ديبلوم يخصك انت...الذي يهمنا هو الملايين من فلوس الشعب التي تستفيد منها مقابل سكيتشات رديئة
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5
4 - اية امازيغية الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:19
هل تقصد الزايانية ام السوسية ام لهجة ايت يوسا بالصحراء،ام الريفية ام الفيكيكية،ام الزمورية،ام الزناتية.
حدد اي لهجة
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-34
5 - مواطن مغربي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:19
بالتوفيق في دراستك ، مشرف جدا لنا كمغاربة أن يتحد الفن بالعلم و باسو شخصية لطيفة فوق الركح ، رغم أني لا أتابعه عن كثب .. أتمنى لك مشوارا فنيا مثمرا و غنيا ، الله يعطيك النجاح .. تحياتي من كازابلانكا
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15
6 - المهدي الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:20
مرحبا وعندما تصبح دكتورا ان شاء الله ستإخذ مكان الدكتور الضحّاك .
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18
7 - Chaiba net الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:21
مرة مرة تنبعث الحموضة و قريبا ستكثر و تصبح كريهة و قسمات العنصرية و الغرور تتستر تحث التعبير.
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-9
8 - مغربي 2018 الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:22
نموذج للكوميدي المثقف. مزيدا من التألق ... شريطة عدم الوقوع في السخافة .
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10
9 - عبوزة الهضرة الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:30
أشباه فنانين وإن شئت فقل أخماس فنانين. كرنفال التسيب يمخر في كل منحى ومن هب ودب يدعي ما ليس له. فوضى المصطلحات فوضى الألقاب والأسامي والمسميات .... هزلت.
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10 - Karim الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:33
وما يهمنا ان كنت قريبا ستحصل على الدكتوراه يابسو؟؟؟ هذا شأنك..كم من دكتور ممد الرجلين في بيته عاطل...لا تفرح كثيرا
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2
11 - مواطن الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:40
لو كان سلاويا او ارباطيا او فاسيا
لقيل فبه كل ما هو جميل .ولو لم يكن في المستوى
اما حيث انه من زاكوره ( تزاكورت سبقا ) فلا يحق له ان يفتخر بنفسه و ما يقدمه عند البعض مضيعة من الوقت ليس الا.
فمزيد من التالق ايها الكوميدي الاسمر و ما فخرخ بالامازيغية الا عربونا بحب وطنك.
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12 - kadiri الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:41
معذرة السيد باسو، كنت أنحني احتراما للباحثين الذين حصلوا على شهـادة الدكتورة في أي تخصص كان لأنني كنت أتصور أن مضمون بحث الدكتورة يجب أن يكون إضافة جديدة للمعرفة العلمية ، لكن دهـشتي كانت كبيرة عندما وقفت على حقيقة مؤسفة مفادهـا أن طالب الدكتورة يستفيدة من "ساعات الدعم و التقوية " كأي تلميذ في القسم السادس أو الباكلوريا ، و الادهـى أنه يبحث على أستاذ يراجع معه ما حرره قبل أن يقدمه للأستاذ المشرف، أقول قولي هـذا وأنا أتذكر الأطروحة التي قدمهـا د. العروي أو القبلي..... هـل نتصور أن أحدهـما استعان بأستاذ للدعم؟؟؟؟ هـزلت!!!!!!!
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13 - "الدكتوراه الوطنية" الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:46
بالتوفيق دكتور باسو....ملاحظة لا تسمي مشروع الدكتوراة بالمغرب بال PhD. مفهوم PhD موجود فقط في الجامعات الأمريكية الراقية المعترف بها دوليا. في المغرب ممكن أن تسميها "الدكتوراه الوطنية" لأن هذه الأخيرة لا تتوفر على معايير شهادة ال PhD المتعارف عليها دوليا. بين جامعات المغرب و معايير شهادات ال PhD العالمية فرق مثل فرق السموات و الأرض. بالتوفيق
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14 - مغربية الاثنين 09 يوليوز 2018 - 12:50
جيد جدا أن يجتمع في شخص واحد العلم والفن..ولكن يجب ان ينعكس ذلك على ما يقدمه باسم الفن..ومع احترامي فما تقدمه ليس فنا ولا يعبر عن مستوى دكتوراه ولا حتى أقل. ..ابتذال وسخافة ورداءة وانعدام رسالة...الكوميديا صعبة جدا ولا تعني إطلاقا التهريج واستجداء الضحك..
شخصيا أنصحك بالاهتمام أكثر بدراستك، هذا إن كنت فيها أحسن مما أنت عليه في " الفن".
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