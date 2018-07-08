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الرئيسية | فن وثقافة | المطربة أصالة تقاطع الغناء في المغرب 5 سنوات

المطربة أصالة تقاطع الغناء في المغرب 5 سنوات

المطربة أصالة تقاطع الغناء في المغرب 5 سنوات
هسبريس من الرباط
الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:16

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري مقاطعة المغرب لمدة خمس سنوات.

وقالت أصالة، في فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات": "إنني لسوء حظّي لن أكون موجودة في المغرب لأي سبب، وبأي طريقة لمدة 5 سنوات عقابا لي، لأنني قررت إعلان نوع من أنواع الاستغلال، الذي تعرضت له"، موضحة أن هذا القرار "غير قابل للنقاش".

وعبرت أصالة عن ارتياح ضميرها جراء ما أعلنته، على الرغم من أنه يتعبها من خلال بعض التعليقات، في إشارة إلى التعليقات التي تلقتها من بعض المغاربة، الذين اتهموها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته "تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين".

ونشرت أصالة نصري، على حسابها بـ"أنستغرام"، صورة مركبة تضم علم المغرب، وعلقت عليها: "في بداياتي، وكنت بأمسّ الحاجة لأُعرّف نفسي في البلاد العربيّة، وقد كان حينها عرف سرّي يُدفع من الفنّان لبعض المدراء والمسؤولين عن المهرجانات الكبيرة، لم أرضَ أن أغنّي بهذه الطريقة لأنّني وبفضل دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الكبيرة بي وبشخصي، ومن بعد فضل الله عليّ وأنتم من بعد، لم أرضَ لعزّتي وكرامة موهبتي واحترامي للأمانة أن أرشى كي أصل لكم".

واعتبرت أنّ ما حدث معها في المهرجان المغربي "يحدث في كل مكان على وجه الأرض"، حيث دوّنت في نفس المنشور: "إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنة في الحبيبة الغالية المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض".

ووجهت أصالة رسالة إلى الجمهور المغربي جاء فيها: "أنا دائماً أشتاق لأن ألتقيكم، وأحبّ أنّ أغنّي لكم، مكانكم يا أهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولا تكترثوا لشخص لا يمثّل إِلَّا نفسه، وإنّ لم نلتق اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلا شوق أكثر للقاء أجمل".

في مقابل ذلك، التزمت إدارة مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" الصمت اتجاه اتهامات أصالة، وحاولت هسبريس التواصل مع المسؤولين عن المهرجان من أجل الرّد على اتهامات الفنانة السورية؛ إلا أنّ هاتف المسؤول عن البرمجة العربية بهذه التظاهرة الفنية ظل يرن دون ردّ.

ويشار إلى أن المخرج طارق العريان، زوج أصالة، كان كشف، أخيراً، أن أحد المنظمين طلب من الفنانة السورية مبلغاً مالياً مقابل غنائها فيه؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - إيمان من كطالونيا الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:38
ياريت انك تقطعي الغناء في المغرب الي الابد انت وكل الفنانيين الذين يأتون إلينا من أجل أموال الشعب المغربي العقبة للباقي.
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106
2 - يونس السلفي الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:39
التسمسير كاين ف المسائل الضرورية
بحال التعليم و الصحة و و .. دهن السير يسير
بقات غا ف الغناء
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55
3 - nadine الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:40
لا احد ناقشك فيه نحمد الله على ثراثنا الفني الغني و المتنوع
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19
4 - ولد زايو الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:40
لأنها رفضت دفع رشاوى لمسؤول عن موازين تحت الطاولة من أجل المشاركة في موازين. ضميرها لا يسمح لها بذلك هذا ما صرحت به قبل أيام.
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46
5 - galfaoui الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:40
ياريث احنينتي تقاطعي المغرب الى الأبد.
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33
6 - اصيل الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:40
مشيا بلا رجعة اذهبي للابد
الا ماغنيتي غنموتو بالجوع صافي
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10
7 - Au diable الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:40
ابقي في بلدك. أنت وأمثالك غير مرحب بكم في المغرب. وليكن هذا القرار درسا وعبرة لمن "يكبرون الشان لبوجعران".
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2
8 - simo الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:41
ماشي غير 5 سنوات بغينها ديما وشكرا
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24
9 - مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:44
الله ارد بينا، مغني حتا هو عندو الشان..... أصالة عفاك اجي للمغرب حنا ف حاجه ماسة ليك هههههههه
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17
10 - منصوري عبدالزاق الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:44
أنا كا مواطن مغربي أقول لجميع الفنانين لا مرحبا بكم .المال نستعمله لاجل المستشفيات .والقناطر والمدارس والمشاريع التي تعود بالنفع علي المواطن المسكين الفقير .هذا رايي شخصيا المواطن الغترب البسيط .انشر بارك الله فيكم
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38
11 - زريبيق الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:46
خبار زينة هذه عقبال لي بقاو ها العار ألى ما قكعونا ديما ماشي غير خمس سنوات .
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23
12 - simo الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:46
مفهمتش اصلا علا تيعيطو لهاد المغنين ديال سوريا والعراق او لبنان ايمشو ايغنيو فبلادهم الى قدرو او مزال زيدينها بالعياقة
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10
13 - anas الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:46
قرارك هذا يعني أن المغرب سيعاني من 5 سنوات من القحط و الجفاف وعليه نرجوك أن تغيري رأيك.شتي على مستوى ديال الذل وصلنا ليه فهاذ البلاد السعيدة
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19
14 - امين الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:47
بالماء و الشطابة حتى القاع البحر.
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13
15 - ali الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:48
لماذا 5 سنوات فقط .لو كنت مكانك لقاطعته نهائيا .العيب ليس فيك بل في من يوجه لكم الدعوات لحضور الحفلات و غرف الملاين من اموال الشعب .لا يمكن لنا ان نلومك لانه انت نكرة بالنسبة الشعب المغربي لا احد سيهتم لحضورك من عدم .نامي مستريحة البال .
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13
16 - rachad hadri الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:51
أصالة نصري معروفة في سوريا وحتى داخل أسرتها الصغيرة بكثرة المشاكل ودائما فضائحها تتصدر العناوين الكبرى مواقفها السياسية وصراعاتها الفنية مع الكثير من الفنانات واخرها احلام مقرفة جدا . نقول لك سيدتي ابتعدي اكثر من خمس سنوات عن المغرب.. للمغرب اصالته وثراته الغني
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8
17 - boubbouche الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:52
ياك بعدا غا مطربة ماشي الما اولا الخبز. اوا بناقص منك عداد او كبير الما و الشطابة و العقوبة ل احلام و و و و..... اللائحة طويلة
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6
18 - Jalouad الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:54
كان أجدر بأصالة مقاطعة مهرجان موازين الذي تعرضت فيه للابتزاز على حد تعبيرها. أما أن تعلن مقاطعة بلد بأكمله، فذلك مجرد هراء وقلة نضج. و على كل حال أظن أن أكبر خاسر في الموضوع هو أصالة نفسها. و لمسؤولي التسيير عندنا فأقول ارقوا بمستوياتكم قليلا فأنتم تمثلون بلدا قد لا تستحقوا الانتماء إليه
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7
19 - 88 88 71 37 05 الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:54
هههه....المسكينة لم تكن على اطلاع بالمستجدات في المغرب ولم تكن على علم بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة في خدمة المواطنين لمحاربة الرشوة.

صراحة لا أستبعد وقوع الحادث فإذا كان لذيها تسجيل للمكالمة أتمنى أن تساهم من جهتها في محاربة هذه الظاهرة وتقدّم ذلك التسجيل للعدالة المغربية لأنها بذلك ستساهم في إنقاد المغاربة من أمثال هؤلاء الفاسدين ويزيد بذلك حب المغاربة لها

أما عن إدارة المهرجان فطبيعي أن تبلع لسانها لأنها تعلم جيدا أن المكان ملئ بالأفاعي ورؤوس الفساد فلا هي قادرة على النفي ولا هي قادرة على محاكمة المطربة المشهورة على اتهاماتها الباطلة (إن كانت فعلا باطلة)
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7
20 - مغربي غيور الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:56
الى متى سنعالج أنفسنا من هذا الوباء الفتاك؟ الرشوة اللتي تركتنا في العالم الثالث ولن نتقدم الا مع زوال هذهالآفة.
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4
21 - وحيد الأحد 08 يوليوز 2018 - 17:58
ناس في ناس والقرع فمشيط راس ولهلا تجي مشي غير 5سنين الى الابد شكون داها فيك ولا فهاد موازين
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1
22 - مغربي الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:00
يا إلهي ربما ستنزل علينا لعنة الاله او سنمنع القطر أو .... أو هههه و ماذا لو ام تغن لنا في بلادنا ما الفرق ! الفرق هو أنه إن غنيت ستجنين أموالا طائلة و إن لم تغن فنحن في غنى ذلك أصلا ! سيري الله يعاونك قابلي غير ولادك
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0
23 - رياض الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:00
ناري حسيت بالاحباط، لا نريدك عندنا مؤبد وليس، فقط خمس سنوات. وكانك انت من تدحلين لنا الهواء. خاصك تكوني عاى طهارة حتى تطأ قدماك المملكة الشريفة.
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24 - rachida الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:02
الله يربحك سيري وماترجيش لا بعد 5 سنوات ولا بعد 100 سيري غني فبلادك اذا قبلوا عليك وانتي عرفة علاش .
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25 - karim الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:06
مشيا بلا رجعة اش هاذ العلم لجيبة وا سيري سيري بلا بيك ميجينا نعاس
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26 - منير الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:12
لفربول لم تلعب لمذة 12 سنة في الدوريات الاوروبية مع العلم انه نادي عريق ولم يبرر ابدا نفسه اما قرار الجامعة الاوروبية لكرة القدم ...المغرب لسي في حاجة لفنانين من الخارج اللهم اذا كان فنهم يتواصل مع اطباقنا الغذاءية ...المغنية اصالة ان احبت المغرب فما عليها الا ان تعيش معنا ....
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27 - رضى الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:13
طريق السلامة فلوسنا تبقى ف بلادنا
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28 - حسن الأحد 08 يوليوز 2018 - 18:15
بعض المغاربة، الذين اتهموها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته "تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين".لست ادري اي نوع من المغاربة هؤلاء الدين يسؤون للمغرب هم من يبدرون الاموال في موازين التي تبتز ادارتها الشركات و الشركات تمتص دماء المواطن وادا رفضت الشركة الابتزاز فنها ستتعرض الافلاس
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