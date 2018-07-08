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كُتّاب وآراء
المطربة أصالة تقاطع الغناء في المغرب 5 سنوات
أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري مقاطعة المغرب لمدة خمس سنوات.
وقالت أصالة، في فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات": "إنني لسوء حظّي لن أكون موجودة في المغرب لأي سبب، وبأي طريقة لمدة 5 سنوات عقابا لي، لأنني قررت إعلان نوع من أنواع الاستغلال، الذي تعرضت له"، موضحة أن هذا القرار "غير قابل للنقاش".
وعبرت أصالة عن ارتياح ضميرها جراء ما أعلنته، على الرغم من أنه يتعبها من خلال بعض التعليقات، في إشارة إلى التعليقات التي تلقتها من بعض المغاربة، الذين اتهموها بالإساءة إلى المغرب، بعد إعلان ما وصفته "تعرضها للابتزاز للمشاركة في مهرجان موازين".
ونشرت أصالة نصري، على حسابها بـ"أنستغرام"، صورة مركبة تضم علم المغرب، وعلقت عليها: "في بداياتي، وكنت بأمسّ الحاجة لأُعرّف نفسي في البلاد العربيّة، وقد كان حينها عرف سرّي يُدفع من الفنّان لبعض المدراء والمسؤولين عن المهرجانات الكبيرة، لم أرضَ أن أغنّي بهذه الطريقة لأنّني وبفضل دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الكبيرة بي وبشخصي، ومن بعد فضل الله عليّ وأنتم من بعد، لم أرضَ لعزّتي وكرامة موهبتي واحترامي للأمانة أن أرشى كي أصل لكم".
واعتبرت أنّ ما حدث معها في المهرجان المغربي "يحدث في كل مكان على وجه الأرض"، حيث دوّنت في نفس المنشور: "إن كان هناك شخص لم يلتزم بأخلاقيّات المهنة في الحبيبة الغالية المغرب، فمثله عشرات ومئات وآلاف في كلّ مكان على وجه الأرض".
ووجهت أصالة رسالة إلى الجمهور المغربي جاء فيها: "أنا دائماً أشتاق لأن ألتقيكم، وأحبّ أنّ أغنّي لكم، مكانكم يا أهل المغرب الحبيب الأقرب لقلبي في أعمق الوجدان، ولا تكترثوا لشخص لا يمثّل إِلَّا نفسه، وإنّ لم نلتق اليوم فغداً قريب، وأنا لن يفعل البعد فيني إِلا شوق أكثر للقاء أجمل".
في مقابل ذلك، التزمت إدارة مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" الصمت اتجاه اتهامات أصالة، وحاولت هسبريس التواصل مع المسؤولين عن المهرجان من أجل الرّد على اتهامات الفنانة السورية؛ إلا أنّ هاتف المسؤول عن البرمجة العربية بهذه التظاهرة الفنية ظل يرن دون ردّ.
ويشار إلى أن المخرج طارق العريان، زوج أصالة، كان كشف، أخيراً، أن أحد المنظمين طلب من الفنانة السورية مبلغاً مالياً مقابل غنائها فيه؛ وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية وفي مواقع التواصل الاجتماعي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
بحال التعليم و الصحة و و .. دهن السير يسير
بقات غا ف الغناء
الا ماغنيتي غنموتو بالجوع صافي
صراحة لا أستبعد وقوع الحادث فإذا كان لذيها تسجيل للمكالمة أتمنى أن تساهم من جهتها في محاربة هذه الظاهرة وتقدّم ذلك التسجيل للعدالة المغربية لأنها بذلك ستساهم في إنقاد المغاربة من أمثال هؤلاء الفاسدين ويزيد بذلك حب المغاربة لها
أما عن إدارة المهرجان فطبيعي أن تبلع لسانها لأنها تعلم جيدا أن المكان ملئ بالأفاعي ورؤوس الفساد فلا هي قادرة على النفي ولا هي قادرة على محاكمة المطربة المشهورة على اتهاماتها الباطلة (إن كانت فعلا باطلة)