مهرجان "الذاكرة المشتركة" يعلن أسماء مكرمين‎

هسبريس من الرباط

في الدورة السابعة من المهرجان الدولي للسينما والذاكرة المشتركة، المقرر تنظيمها من 6 إلى 12 أكتوبر 2018، ستحتفي مدينة الناضور بهولندا وسينمائييها ومثقفيها كضيوف شرف الدورة، وستفرد المدينة تكريما خاصا للفنان الكوميدي الدولي الهولندي ذي الأصول الريفية المغربية، نجيب أمهالي.

التكريمات خلال النسخة المرتقبة، كما كانت خلال الدورات السابقة، تقول إدارة المهرجان في بلاغ لها توصلت به هسبريس، "لا تتوقف عند الاحتفاء بالفنانين فقط، بل ستشمل، هذه المرة، من سهر على تربيتهم وتكوينهم وصقل مواهبهم"، في التفاتة من المنظمين الى الداعمين الحقيقيين للفنانين، الذين يظلون، بالرغم من تقدم عمرهم، في الظل، يدعون خيرا لبناتهم وأولادهم.

وفي هذا الصدد، تقرر تكريم والدتي كل من الفنان المتألق بنعيسي الجيراري، ووالدة الفنانة المغربية جميلة الهوني، مع الالتفاتة إلى وجوه ساهمت في إعلاء تجربة المهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة وطنيا ومحليا، خاصة المثقف عبدالحفيظ العيساوي، والفنان فاروق ازنابط.

كما قررت إدارة المهرجان تكريم جميع الفنانين ذوي الأصول المغربية الذين شاركوا في الفيلمين الهولنديين "ليلي م" و"المتستر".