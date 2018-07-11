الدوزي يطلق "كليب آمر" من سوق الغناء في مصر

هسبريس من الرباط

بالتزامن مع تعاقده رسميا مع شركة "مزيكا للإنتاج الغنائي"، أطلق الفنان حفيظ الدوزي كليب أغنيته "آمر" من العاصمة المصرية القاهرة.

الأغنية الجديدة التي تحمل توقيع الكاتب والملحن المغربي جلال الحمداوي، اختار الدوزي تصوير الفيديو كليب الخاص بها في تركيا، وقال: "الفيديو كليب تمّ تصويره في تركيا بأحدث التقنيات الإخراجية، استخدمنا فيه تقنية جديدة تعتمد أسلوب One Shot، أي اللقطة الواحدة، مادامت الأحداث تدور في يوم واحد".

بعد النجاح الذي حققه الدوزي في المغرب وأوروبا، اختار الفنان المغربي اقتحام الوطن العربي والمشرق من خلال التعاقد مع شركة "مزيكا"، وعلق على ذلك بالقول: "دخول مصر يعد نقلة نوعية في مشواري الفنّي الممتد لأكثر من 25 سنة، وهذه الخطوة أعتبرها انطلاقة جديدة لتحقيق جماهيرية أوسع خارج حدود المغرب العربي، وفرصة للانتشار عربيا عبر مصر"، وأضاف: "الجمهور المصري بطبعه ذوّاق، ومحبّ للفن، ويقدّر الموسيقى، وهو ما يمثّل تحدياً كبيراً لي لنيل ثقته في أغانيّ المقبلة".

ورغم تخصصه في صنف موسيقى "البوب"، أبرز المتحدث نفسه أنّه لا يمانع في تقديم أعمال باللهجة المصرية وبلهجات أخرى، وقال: "أنا في بحث مستمر لتطوير الحس الموسيقى؛ لذلك لا أمانع في تقديم أصناف موسيقية أخرى، الطرب والرومانسية والكلاسيكية".

وفي السياق ذاته، اعتبر الدوزي أن الأغنية المغربية استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة بفضل موزعين موسيقيين وكتاب كلمات وفنانين مغاربة، من بينهم الملحن والموزع الموسيقي جلال حمداوي الذي استطاع أن يخرج الأغنية المغربية من طابعها الكلاسيكي إلى خارج حدود المغرب. وأضاف الدوزي: "اختلاف وصعوبة اللهجة المغربية هو الشيء الذي يستغرق وقتا وجهدا كبيرين عند تحضير أغنية للجمهور المصري".

من جهة ثانية، يستعد الدوزي لطرح "ديو غنائي" يجمعه بالفنانة اللبنانية يارا، وكشف في تصريحات سابقة أن يارا كانت ستغني باللهجة اللبنانية في "الديو" الذي كان سيجمعهما، لكنه أصر على أن تغني بالدارجة المغربية، فرحبت بالفكرة لأنها توافق تفكيرها ورغبتها المسبقة في الغناء بها.